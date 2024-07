Celebração dos 30 anos do Estatuto da Advogacia reúne 10 presidentes na capital

Os 30 anos do Estatuto da Advogacia e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Campo Grande), foram celebrados nesta quinta-feira (4), em solenidade na Capital. O evento contou com a participação de 10 ex-presidentes que tiveram expressiva atuação ao longo dos mandatos.

Considerada fundamental para a consolidar direitos e deveres dos advogados, o estatuto fortalece a atuação profissional e a defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil. Como reverência pelos serviços prestados, os "sempre presidenttes", assim carinhosamente chamados, foram representados por Augusto José Corrêa da Costa, que discursou.

“Voltar à Casa do Advogado, qual filho pródigo, depois da ausência por algum tempo. Rever alguns ex-presidentes da Seccional, e, revendo-os, ter a responsabilidade de falar em seus nomes, tarefa para a qual, certamente, me faltarão engenho e arte. Conhecer, agora, novos colegas advogados, o que, certamente, me rejuvenesce, e que por isso e por muito mais, lhes sou grato", relata.

Estiveram presentes na mesa de autoridades, o Presidente da OAB/MS Bitto Pereira; Vice-Presidente Camila Bastos; Secretário-Geral Luiz Renê Gonçalves do Amaral; Secretária-Geral Adjunta Leticia Arrais Miranda Guimarães e outros representantes.

Bitto Pereira agradeceu a presença de todos.

“Que honra e que dia memorável. Todos nós somos feitos de histórias e a história da OAB está aqui sendo contada. Esse é um momento que ficará na minha memória para sempre, que bom que celebrarmos os 30 anos do Estatuto da Advocacia nos possibilitou essa honrosa homenagem institucional àqueles que dedicaram a sua vida à advocacia e as boas causas da OAB/MS”. Presidente da OAB-MS, Bitto Pereira e a homenageada, Sonaly Armando Mendes.

A data também foi celebrada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

"A Lei 8.906/1994 é um pilar essencial para a advocacia e para a sociedade brasileira. Ela assegura prerrogativas indispensáveis ao exercício livre e independente da profissão, que são fundamentais para a defesa dos direitos individuais e coletivos," afirmou o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.

Durante a cerimônia, alguns ex-presidentes foram homenageados:

Wilson Barbosa Martins (1979 – 1980);

Augusto José Corrêa da Costa (1981 – 1982);

Leonardo Nunes da Cunha (1983 – 1984)

Renê Siufi (1983 – 1985);

Hélvio de Freitas Pissurno (1986-1987);

Claudionor Abss Duarte (1988 – 1989);

Elenice Pereira Carille (1989/91 – 1991/93);

Carlos Marques (1998 – 2000);

Geraldo Escobar Pereiro (2004-2006);

Leonardo Avelino Duarte (2010-2012);

Júlio César Souza Rodrigues (2013 – 2015);

Mansour Elias Karmouche (2016/19 – 2019/21).

Sobre o Estatuto

Desde a promulgação, o estatuto tem sido uma ferramenta crucial para garantir a autonomia dos advogados, protegendo-os contra abusos e interferências indevidas.

O documento estabelece normas que asseguram o sigilo profissional, a inviolabilidade do local de trabalho do advogado e a liberdade de comunicação com seus clientes. Além disso, reforça a importância da OAB na fiscalização e na disciplina do exercício da advocacia.

"Não se trata apenas de defender os interesses dos advogados," ressaltou Simonetti. "Estamos falando da defesa da Justiça e do acesso a ela. Um advogado livre e independente é um agente fundamental na construção de uma sociedade mais justa e democrática", afirmou o presidente do CFOAB.

Ao longo de três décadas, o Estatuto da OAB tem evoluído para acompanhar as mudanças na sociedade e no sistema jurídico brasileiro. Novas tecnologias, por exemplo, trouxeram desafios inéditos para a profissão, exigindo atualizações e adaptações constantes na legislação e na prática advocatícia. "Estamos constantemente trabalhando para que o Estatuto continue a ser uma ferramenta moderna e eficaz na proteção dos advogados e na promoção da Justiça," disse Simonetti.

