Cenipa chega ao local de acidente para periciar avião que caiu no Pantanal

Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) está em Aquidauana (MS) para investigar a queda do avião de pequeno porte, ocorrido na última terça-feira (23), no Pantanal Sul-mato-grossense.

O Cenipa é uma unidade da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável por investigar acidentes e incidentes de aviação no Brasil.

A unidade vai auxiliar o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que já está no local apurando as circustâncias do acidente.

A aeronave tentou pousar, não conseguiu e arremeteu. Ambos investigam as causas da arremetida/queda e trabalham com as seguintes linhas de investigação:

Animais na pista: testemunhas relataram que antes da tentativa de pouso havia alguns animais na pista - hipótese possivelmente descartada

Horário da tentativa de pouso: a pista só funciona para pousos e decolagens diurnos. Não funciona noturnamente pois não há iluminação. O avião pousou entre 18h20min e 18h30min, momento em que o céu já estava escuro, fora do horário de operação da pista. Vale ressaltar que o pôr-do-sol na última terça-feira (23) ocorreu às 17h39min.

"Parece que também há irregularidades na pista, ela é uma pista visual, sem iluminação, então deve funcionar até o por do sol, que ontem [terça-feira] foi às 17h39min, então já tinha passado do horário", detalhou a delegada do DRACCO, Ana Cláudia Medina.

Corpo do arquiteto chinês Kongjian Yu segue aguardando perícia . O exame necroscópico só pode ser feito com a presença e autorização formal da família, em respeito aos trâmites legais e tradições familiares. Não se sabe quando a família do chinês chegará em Mato Grosso do Sul.

Os corpos das outras três vítimas - Marcelo Pereira de Barros (piloto), Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz (cineasta/documentarista) e Rubens Crispim Junior (diretor/fotógrafo) - já passaram por exames necroscópicos e de identificação.

De acordo com a Polícia Civil, foram coletadas amostras para diferentes técnicas de identificação, incluindo confronto com registros médicos.

Em uma das vítimas foi possível realizar o processo de identificação necropapiloscópica (impressões digitais), que encontra-se em análise.

Todas as amostras biológicas passarão também por exame de DNA, procedimento que exige etapas laboratoriais específicas e maior prazo para conclusão.

ACIDENTE AÉREO

Avião de pequeno porte caiu e explodiu , na noite desta terça-feira (23), na região da Fazenda Barra Mansa - Pantanal Sul-mato-grossense, área rural de Aquidauana, município localizado a 141 quilômetros de Campo Grande.

Quatro pessoas estavam a bordo e todas morreram na hora. Os corpos foram carbonizados devido à explosão.

As vítimas são:

Marcelo Pereira de Barros, piloto e dono do avião, conhecido popularmente como "Marcelo Pantaneiro" em Aquidauana

Kongjian Yu - um dos arquitetos e urbanistas mais renomados e conhecidos do mundo , além de um dos nomes mais respeitados da arquitetura paisagística mundial

, além de um dos nomes mais respeitados da arquitetura paisagística mundial Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, renomado cineasta e documentarista brasileiro , já dirigiu divesas séries e documentários, como o da tragédia da Chapecoense em 2016

, já dirigiu divesas séries e documentários, como o da tragédia da Chapecoense em 2016 Rubens Crispim Junior, diretor e fotógrafo

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricado em 1958, tinha diversas irregularidades:

Não estava habilitado para fazer o serviço de táxi aéreo e nem voo noturno

Foi apreendido pela polícia em 2019, em virtudo do mau uso de transporte remunerado de passageiros de forma clandestina

Possuía manutenção irregular