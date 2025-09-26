Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

AQUIDAUANA

Cenipa e Civil fazem força-tarefa para descobrir causas de acidente

Investigadores passaram boa parte do dia no local do acidente, para coletar informações que pudessem ajudar a desvendar motivo de queda da aeronave

Daiany Albuquerque e Naiara Camargo

Daiany Albuquerque e Naiara Camargo

26/09/2025 - 09h00
A Polícia Civil voltou ontem ao local do acidente aéreo que matou quatro pessoas, na noite de terça-feira, em uma fazenda em Aquidauana, uma delas, o arquiteto e urbanista reconhecido no mundo todo Kongjian Yu. Além disso, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também foi ao local.

O acidente aconteceu quando a aereonave, uma Cessna 175, prefixo PT-BAN, fabricada em 1958, tentou pousar na fazenda Barra Mansa, localizada a cerca de 100 quilômetros da área urbana de Aquidauana, porém, não conseguiu e arremeteu.

Pouco tempo depois, segundo relatos dos funcionários da fazenda à Polícia Civil, eles perceberam o fogo e foram até o local, momento em que encontraram o avião em chamas e as vítimas já mortas.

Além de Kongjian Yu também morreram o documentarista Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, o diretor de fotografia Rubens Crispim Júnior e o piloto Marcelo Pereira de Barros.

Com a chegada do Cenipa ao local, o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), tem um “reforço” na investigação que apura os motivos da queda da aeronave.

Entre os problemas apontados está o fato de que o avião não tinha autorização para fazer voos noturnos, além de não ter permissão para realizar táxi-aéreo. Somados a esses problemas está o fato de que a pista de pouso da fazenda Barra Mansa não tem iluminação para pouco noturno.

Segundo investigação da Polícia Civil, a tentativa de pouso teria ocorrido por volta de 18h20min, mas a pista deveria estar em funcionamento até as 17h39min daquele dia.

“Também está em investigação o horário de tentativa de pouso, pouco mais de 30 minutos após o horário de operação da pista em questão (opera em visual diurno), e o acidente teria acontecido por volta de 18h20min (anoitecer registrado na região por volta de 17h39min)”, diz nota da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O que a Polícia Civil já sabe, porém, é que na pista não havia a presença de animais, como testemunhas haviam relatado. Na quarta-feira, a informação era de que o avião havia arremetido porque uma manada de queixadas estava na pista, o que foi desmentido na investigação.

“As apurações iniciais apontam que houve uma tentativa de pouso, por parte do piloto da aeronave, seguido por uma arremetida. Neste momento, diferentemente de relatos iniciais, não haveria presença de animais na pista (situação bastante comum no bioma pantaneiro – testemunhas relataram que, antes da tentativa de pouso, havia alguns animais), fato que também está no âmbito da investigação”, continua a nota da Sejusp. Conforme a polícia, a investigação pode durar até 60 dias.

Matéria do Correio do Estado já havia mostrado que a aeronave tinha sido apreendida pelo Dracco em 2019, durante a Operação Ícaro. À época, o avião apresentava irregularidades de manutenção e também operava em táxi-aéreo sem a devida permissão.

“O avião foi apreendido e o proprietário, o senhor Marcelo [Pereira de Barros] sofreu indiciamento na época. Ele só conseguiu reaver a aeronave em 2022, restituída via judicial, mas só poderia voar após regularizar uma série de problemas encontrados”, relatou a delegada Ana Cláudia Medina.

Essa regularização só foi feita em dezembro do ano passado, quando entregou toda a documentação aos órgãos competentes. O primeiro voo teria acontecido só em janeiro deste ano.

CORPOS

Segundo a Sejusp, a perícia no corpo do arquiteto chinês Kongjian Yu segue aguardando a chegada dos familiares. O exame necroscópico só pode ser feito com a presença e autorização formal da família, em respeito as tradições chinesas. Não se sabe quando a família do chinês chegará em Mato Grosso do Sul.

Os corpos das outras três vítimas já passaram por exames necroscópicos e de identificação. De acordo com a Polícia Civil, foram coletadas amostras para diferentes técnicas de identificação, incluindo confronto com registros médicos.

Em uma das vítimas foi possível realizar o processo de identificação necropapiloscópica (impressões digitais), que se encontra em análise. Todas as amostras biológicas passarão também por exame de DNA.

*SAIBA

Kongjian Yu era um dos arquitetos mais renomados do mundo. Professor na Universidade de Pequim, seu trabalho revolucionou o urbanismo sustentável com projetos com o conceito de cidades-esponja.

efeitos da estiagem

Pontes destruídas pelo fogo no Pantanal vão custar R$ 6 milhões

Resultado da licitação foi publicado nesta sexta-feira e a empresa terá sete meses para conclusão dos trabalhos na Estrada Parque

26/09/2025 10h40

Ponte de madeira destruída pelo fogo em junho do ano passado será substituída por estrutura de concreto

Ponte de madeira destruída pelo fogo em junho do ano passado será substituída por estrutura de concreto

A construção de duas ponte de concreto para substituir as estruturas de madeira destruídas pelo fogo na estiagem do ano passado na Estrada Parque, no Pantanal de Corumbá, vai custar pelo menos R$ 6.032.916,18. 

O resultado da licitação, que teve como vencedora a empresa Concrelage, foi publicado no diário oficial desta sexta-feira (26) e a empreiteira terá sete meses para conclusão dos trabalhos depois que receber a ordem de serviço. Consultada, a Agesul, responsável pela licitação, não informou quando os trabalhos devem começar.

Caso ocorram chuvas intensas a partir de agora no sul de Mato Grosso e norte de Mato Grosso do Sul, a região pode ficar submersa a partir de março ou abril do próximo ano. Caso isso ocorra, possivelmente os trabalhos ainda estarão inacabado. 

Porém, cheias na região não ocorrem desde 2018, quando o Rio Paraguai chegou a 5,35 metros na régua de Ladário e inundou boa parte do Pantanal, inclusive nos locais onde serão construídas as pontes de concreto. Nesta sexta-feira, o rio está com apenas 2,02 metros na mesma régua. 

A vencedora da licitação para construção das pontes nem mesmo precisou oferecer desconto sobre o valor máximo estipulado pela Agesul, pois estava sozinha no páreo. As outras três empresas que chegaram a manifestar interesse foram inabilitadas e não chegaram à fase da apresentação de propostas financeiras. 

As pontes serão construídas entre a chamada Curva do Leque e o Porto da Manga (Rio Paraguai), na MS-228. Diferentemente das cerca de 90 pontes sobre vazantes ou rios da  Estrada Parque, que são quase todas de madeira, estas duas serão de concreto. Atualmente, apenas a ponte sobre o Rio Miranda, no Passo do Lontra, é de concreto.  

A maior delas, que custará R$ 4.594.833,00, terá 90 metros e vai substituir a ponte de madeira sobre o Rio Negro. A estrutura de madeira foi destruída pelo fogo em meio às queimadas em junho do ano passado. 

No local, que em período de poucas chuvas fica praticamente seco, foi improvisado um desvio que permite a passagem de veículos de todos os tamanhos. Porém, se houve cheia no Pantanal, o tráfego entre a Curva do Leque e o Porto da Manga fica interditado. 

A outra, a quatro quilômetros do Rio Negro, será sobre a vazante 13 (local para passagem de água em período de cheia do Pantanal) e terá apenas 20 metros. Seu custo, sem os tradicionais aditivos que normalmente são concedidos ao longo da execução das obras, foi estimado em R$ 1.225.288,80. 

QUEIMADAS

Em 2024, ano em que o Rio Paraguai, o principal do Pantanal, atingiu seu mais baixo nível em 124 anos de medições, com 69 centímetros abaixo de zero na régua de Ladário, o fogo destruiu 2,6 milhões de hectares no bioma. 

Isso, segundo o Lasa (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais), da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), equivale a 17% de todo o  Pantanal de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Ao longo de 2025, apesar de não terem sido registrados alagamentos na maior parte da bacia pantaneira, uma vez que o pico do Rio Paraguai foi de apenas 3,31 metros (alagamentos ocorrem a partir dos quatro metros), as chuvas mais regulares e em meses como maio, junho e julho, praticamente não ocorreram incêndios florestais. 
 

Cidades

Bandidos são presos após roubarem R$ 50 mil e enterrarem dinheiro

Uma das criminosas tentou se passar por vítima do assalto

26/09/2025 10h30

Divulgação

Continue Lendo...

Uma quadrilha foi presa em Coxim, a 252 km de Campo Grande, por ter feito um assalto à mão armada em um rancho do município na noite da última quarta-feira (24). 

Segundo o boletim de ocorrência, quatro integrantes encapuzados, sendo dois armados com armas de fogo e dois com facas, invadiram o rancho onde estavam outras quatro pessoas.

O grupo anunciou o assalto, exigindo cerca de R$ 50 mil em espécie, dinheiro este que estaria em posse de uma das vítimas. Além disso, também roubaram aparelhos celulares e uma motocicleta Yamaha/Fazer.

Durante as investigações, uma equipe policial da 1ª Delegacia de Coxim identificou inconsistências no relato de uma das pessoas que estavam no rancho e que se apresentou inicialmente como vítima. As apurações revelaram que ela, na verdade, teria participado do planejamento do crime, fornecendo informações privilegiadas aos executores. De acordo com os depoimentos colhidos, ela teria informado sobre a quantia em dinheiro e orientado a execução do crime, simulando ser refém para despistar a investigação. A suposta vítima recebeu voz de prisão ainda na Delegacia de Polícia.

Com base no cruzamento de dados e nos depoimentos coletados, a Polícia Civil chegou ao nome do principal articulador do assalto, que foi encontrado foragido na cidade de Rio Verde e preso em operação com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal.

Os outros três criminosos também foram identificados e presos. Todos os envolvidos no crime foram presos em flagrante por roubo com causa de aumento pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

Com os bandidos foram apreendidos celulares utilizados na ação criminosa, além da recuperação de parte do dinheiro roubado (mais de R$ 30 mil), que havia sido enterrado na residência de um dos envolvidos.

Segundo o delegado titular da 1ª Delegacia de Coxim, José Wilson Ferreira da Silva, “o trabalho integrado das forças de segurança resultou na rápida identificação e captura da quadrilha, desarticulando o grupo criminoso e devolvendo parte do valor subtraído às vítimas”.

