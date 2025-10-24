Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cerca de 5 mil candidatos fazem prova do Exame de Seleção 2026 do IFMS neste domingo

Ao todo, 4.936 candidatos estão inscritos, o maior número já registrado na história da instituição

Alison Silva

Alison Silva

24/10/2025 - 15h30
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza neste domingo, 26 de outubro, a prova do Exame de Seleção 2026, processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Ao todo, 4.936 candidatos estão inscritos, o maior número já registrado na história da instituição.

A lista final de inscrições homologadas, os locais de prova, os nomes dos candidatos com atendimento diferenciado e daqueles dispensados da avaliação foram divulgados na quarta-feira (22), na Central de Seleção do IFMS.

Entre os cursos mais disputados, o técnico em Administração, ofertado pelo Campus Campo Grande no turno matutino, lidera a concorrência com 9,93 candidatos por vaga. Em seguida aparecem os cursos técnicos em Informática, também em Campo Grande, com 6,90 candidatos por vaga no turno matutino e 5,70 no vespertino.

As provas serão aplicadas simultaneamente nos dez municípios onde o IFMS possui campus: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Em Campo Grande, a maioria dos candidatos fará o exame nos Complexos Multiuso I e II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), conforme o mapa divulgado pela comissão organizadora.

Já os participantes que solicitaram atendimento diferenciado devem comparecer ao campus do IFMS, na Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio, onde a prova será aplicada no Bloco F.

As salas estarão abertas a partir das 7h30 e serão fechadas impreterivelmente às 8h30, horário de Mato Grosso do Sul. Depois desse horário, não será mais permitida a entrada de candidatos.

É obrigatório apresentar um documento oficial de identificação com foto, como o RG, ou outro previsto no edital. Também serão aceitos documentos digitais, desde que exibidos nos aplicativos oficiais.

A diretora de Educação Básica do IFMS, Glaucia Vasconcelos, reforça que candidatos sem documento com foto devem chegar cedo para regularizar a situação.

Caso o candidato não tenha um documento oficial com foto, a orientação é que ele chegue cedo ao local de prova e procure a coordenação do Exame de Seleção com a certidão de nascimento. Então será feita a coleta da digital e o candidato será autorizado a fazer a prova.

Ela também orienta quem pagou a taxa de inscrição, mas não aparece na lista final. Se o candidato pagou a taxa de inscrição até o dia 9 de outubro e o nome dele não está na lista, deve chegar cedo ao local de prova e apresentar à coordenação o documento de identificação, o comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento da taxa de R$ 20.

Durante a prova, poderão permanecer sobre a mesa apenas caneta azul ou preta de tubo transparente, lápis e borracha. Também serão permitidos pequenos lanches e garrafa de água transparente e sem rótulo.

O Exame de Seleção é composto por 30 questões objetivas nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. A duração máxima será de quatro horas. Candidatos poderão deixar a sala após uma hora do início da prova, mas só poderão levar o caderno de questões consigo após uma hora e meia.

Neste ano, o IFMS oferece 1.840 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio gratuitos, distribuídos entre os campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. As aulas terão início no primeiro semestre de 2026.

Serviço

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

Data da prova: domingo, 26 de outubro
Abertura dos portões: 7h30
Fechamento dos portões: 8h30
Locais: campi do IFMS e Complexos Multiuso I e II da UFMS (Campo Grande)
Contato: [email protected]

Leilão do TJMS tem HB20 a partir de R$ 12 mil e caminhonetes blindadas

Com a modalidade "maior oferta", o leilão inicia nesta sexta-feira (24) com opções de veículos, itens de informática e eletrônicos

24/10/2025 15h00

Reprodução TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) leiloa, a partir desta sexta-feira (24), 11.438 bens móveis e veículos na modalidade “maior oferta”, isto é, o maior lance leva o lote.

Conforme o edital,  são 56 lotes compostos por equipamentos de informática, eletrônicos e veículos utilizados pelo Poder Judiciário, que foram substituídos por outros modelos.

O pregão será feito pela leiloeira pública oficial Milena Rose Di Giacomo Adri Faverão e ocorrerá exclusivamente pela internet, por meio do portal www.megaleiloesms.com.br
.

O último dia para dar os lances está previsto para as 15h01 (horário de Brasília) do dia 19 de novembro, com término escalonado dos lotes subsequentes.

Entre os destaques automotivos estão dois veículos blindados: um Toyota Camry e uma caminhonete Hilux SW4, ambos de 2013, além de outros modelos de carros populares, como Fiat Uno e Doblò.

Os interessados em adquirir equipamentos de informática e eletrônicos devem ficar de olho nos lotes 1 a 22. A visitação será no Pátio PMAX Dourados (Av. Moacir Djalma Barros, 11.355 - BR-163, km 26 - Núcleo Industrial, Dourados/MS).

Já os lotes de 23 a 56, referentes a veículos, estarão disponíveis no Pátio PMAX Campo Grande (Rua Gigante Adamastor, 16 - Jardim Santa Felicidade, Campo Grande/MS).

A visitação pública ocorrerá nos dias 17 e 18 de novembro, das 8h às 11h e das 13h às 17h, sendo permitida apenas a avaliação visual dos bens, sem manuseio ou testes.

Poderão participar pessoas físicas e jurídicas devidamente cadastradas no site da leiloeira até as 14h do dia 19 de novembro, mediante envio da documentação exigida no edital.

Os lances serão realizados exclusivamente pela internet, e o maior lance válido determinará o vencedor de cada lote.

Com relação ao pagamento, o interessado deve se atentar ao prazo: o valor deve ser quitado em até 48 horas após o encerramento, juntamente com a comissão de 5% devida à leiloeira.

Os bens serão entregues no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, e a retirada deverá ocorrer no prazo de até 20 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Os veículos serão entregues com direito à documentação e isentos de IPVA, multas e demais encargos até a data do leilão.

Dúvidas e esclarecimentos podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações do TJMS pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (67) 3314-1329 e 3314-1517.

Crise

"Nome sujo" da prefeitura bloqueia verbas e ameaça transporte

Cidade está impossibilitada de receber convênios, como os repasses do governo de MS para subsidiar o transporte

24/10/2025 14h42

Transporte público de Campo Grande enfrenta problema de financiamento

Transporte público de Campo Grande enfrenta problema de financiamento Paulo Ribas

O atraso de mais de R$ 9 milhões no subsídio ao transporte coletivo de Campo Grande deve-se  a bloqueios no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (Cauc) do Tesouro Nacional e no Cadastro de Inadimplentes da União (Cadin). 

O atraso na entrega da prestação de contas de um convênio de repasse de recursos para a Casa da Mulher Brasileira, apurou o Correio do Estado, deixou o município de Campo Grande irregular perante o poder público federal, deixando sua situação positiva no Cadin. 

Para além disso, uma dívida de R$ 117 milhões cobrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGGN), que deixou a cidade inadimplente desde o início de outubro, é outro agravante para que o município fique impedido de receber transferências de outros entes públicos, inclusive de alguns repasses, além de contratar financiamentos e empréstimos. 

O “nome sujo” de Campo Grande vinha passando despercebido até o Consórcio Guaicurus, que também enfrenta problemas financeiros, chegar muito perto do colapso. 

A atividade da consórcio de quatro empresas que opera o transporte público de Campo Grande passou a ficar dependente do subsídio do poder público, que ajuda a bancar o sistema, comprando as viagens dos estudantes das redes públicas estadual e municipal. 

O atraso no repasse do município, somado ao atrasse no repasse feito ao governo de Mato Grosso do Sul, que não é feito de forma direta, mais primeiramente ao município e depois ao Consórcio Guaicurus, fez com que o alerta fosse ligado nesta semana. 

Alegando falta de recursos, o Consórcio Guaicurus não pagou o adiantamento salarial (vale) dos motoristas, na última quarta-feira (22). Ato contínuo, o atraso no pagamento dos subsídios foi exposto. 

O Correio do Estado apurou que neste intervalo, a prefeitura de Campo Grande pagou parte de seu subsídio que estava em atraso.

O dinheiro, porém, parece ser apenas um respiro para o Consórcio, que está perto do colapso financeiro.

