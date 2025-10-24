Cerca de 5 mil candidatos fazem prova do Exame de Seleção 2026 do IFMS neste domingo - Reprodução, Alexandre Oliveira/IFMS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza neste domingo, 26 de outubro, a prova do Exame de Seleção 2026, processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Ao todo, 4.936 candidatos estão inscritos, o maior número já registrado na história da instituição.

A lista final de inscrições homologadas, os locais de prova, os nomes dos candidatos com atendimento diferenciado e daqueles dispensados da avaliação foram divulgados na quarta-feira (22), na Central de Seleção do IFMS.

Entre os cursos mais disputados, o técnico em Administração, ofertado pelo Campus Campo Grande no turno matutino, lidera a concorrência com 9,93 candidatos por vaga. Em seguida aparecem os cursos técnicos em Informática, também em Campo Grande, com 6,90 candidatos por vaga no turno matutino e 5,70 no vespertino.

As provas serão aplicadas simultaneamente nos dez municípios onde o IFMS possui campus: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Em Campo Grande, a maioria dos candidatos fará o exame nos Complexos Multiuso I e II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), conforme o mapa divulgado pela comissão organizadora.

Já os participantes que solicitaram atendimento diferenciado devem comparecer ao campus do IFMS, na Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio, onde a prova será aplicada no Bloco F.

As salas estarão abertas a partir das 7h30 e serão fechadas impreterivelmente às 8h30, horário de Mato Grosso do Sul. Depois desse horário, não será mais permitida a entrada de candidatos.

É obrigatório apresentar um documento oficial de identificação com foto, como o RG, ou outro previsto no edital. Também serão aceitos documentos digitais, desde que exibidos nos aplicativos oficiais.

A diretora de Educação Básica do IFMS, Glaucia Vasconcelos, reforça que candidatos sem documento com foto devem chegar cedo para regularizar a situação.

Caso o candidato não tenha um documento oficial com foto, a orientação é que ele chegue cedo ao local de prova e procure a coordenação do Exame de Seleção com a certidão de nascimento. Então será feita a coleta da digital e o candidato será autorizado a fazer a prova.

Ela também orienta quem pagou a taxa de inscrição, mas não aparece na lista final. Se o candidato pagou a taxa de inscrição até o dia 9 de outubro e o nome dele não está na lista, deve chegar cedo ao local de prova e apresentar à coordenação o documento de identificação, o comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento da taxa de R$ 20.

Durante a prova, poderão permanecer sobre a mesa apenas caneta azul ou preta de tubo transparente, lápis e borracha. Também serão permitidos pequenos lanches e garrafa de água transparente e sem rótulo.

O Exame de Seleção é composto por 30 questões objetivas nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. A duração máxima será de quatro horas. Candidatos poderão deixar a sala após uma hora do início da prova, mas só poderão levar o caderno de questões consigo após uma hora e meia.

Neste ano, o IFMS oferece 1.840 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio gratuitos, distribuídos entre os campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. As aulas terão início no primeiro semestre de 2026.

Serviço

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

Data da prova: domingo, 26 de outubro

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Locais: campi do IFMS e Complexos Multiuso I e II da UFMS (Campo Grande)

Contato: [email protected]