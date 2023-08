Cerca de 600 estudantes recebem bolsa de iniciação em setembro; repasse é de R$ 700

O repasse das bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (Pibic) será oficializado no início de setembro próximo.

A verba de R$700 será paga pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (Fundect).

Os pagamentos decorrem do Tesouro Estadual, a 600 acadêmicos, por um período de 12 meses. O dinheiro é para atender estudantes de graduação das unidades associadas ao Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (CRIE-MS).O investimento total é de R$ 5 milhões. Cerca de 20% das bolsas se aplicam a ações afirmativas

“Com esse formato inédito de parceria com o CRIE-MS, o Governo do Estado, através da Fundect, quer despertar a vocação da pesquisa, incentivar novos talentos entre estudantes de graduação e formar profissionais qualificados em ciência e tecnologia que vão contribuir com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul” destacou em nota, Márcio de Araújo Pereira, diretor-presidente da Fundect.

O edital foi lançado pela Fundect em junho deste ano e a seleção dos projetos e estudantes beneficiados ficou a cargo das instituições que fazem parte do CRIE : Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Anhanguera/Uniderp e nstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS).

O anúncio do início do pagamento das bolsas do Pibic será feito pela Fundect, na segunda-feira (28), na Assembleia Legislativa, durante Sessão Solene Alusiva ao Dia Estadual da Educação Superior e Concessão da Comenda Pedro Pedrossian e da Medalha Darcy Ribeiro.

Serviço

Data: 28 de agosto (segunda-feira)

Horário: 14h

Local: Plenário "Deputado Júlio Maia" - Palácio Guaicurus - ALEMS

