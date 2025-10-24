Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Campo Grande

Chance de greve sai do radar após promessa de pagamento aos motoristas

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande, Demétrio Ferreira confirmou o recebimento de um ofício do consórcio garantindo o pagamento

Alison Silva

Alison Silva

24/10/2025 - 18h20
A assembleia que os motoristas do transporte coletivo de Campo Grande fariam na próxima segunda-feira (27) foi cancelada depois que o Consórcio Guaicurus se comprometeu a pagar o adiantamento salarial (vale) na mesma data. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCG), Demétrio Ferreira, confirmou nesta sexta-feira (24) que recebeu um ofício do consórcio garantindo o pagamento.

Com isso, o risco de nova paralisação ou greve, que poderia ocorrer na terça-feira (28), foi suspenso. Na última quarta-feira (22), os motoristas paralisaram as atividades por cerca de três horas no início da manhã, prejudicando quem depende do transporte público.

O impasse salarial acontece enquanto a Prefeitura de Campo Grande regulariza os repasses ao sistema de transporte coletivo. Nos últimos dois dias, o município transferiu 2,3 milhões de reais em subvenções ao consórcio. Ainda faltam 1,03 milhão, que deve ser pago até o início da próxima semana com recursos do Fundo Municipal de Saúde.

Segundo a secretária de Fazenda, Márcia Helena Okama, parte das gratuidades custeadas pelo município está ligada ao transporte de pacientes renais crônicos, pessoas em tratamento de câncer e portadores de algumas DSTs. Por mês, a prefeitura repassa, dependendo do fluxo de passageiros, 1,5 milhão de reais. Com o pagamento previsto, ainda restam os meses de novembro e dezembro para completar o subsídio anual.

Okama ressaltou que a regularização inclui pagamentos já realizados e que o Consórcio Guaicurus já recebeu os repasses feitos nos últimos dois dias. Com isso, os atrasos que geraram a paralisação de quarta-feira foram parcialmente resolvidos, garantindo ao menos temporariamente a normalidade do serviço.

A secretária também informou que a inadimplência do município junto ao Tesouro Nacional está quase totalmente resolvida. O município não consta mais no Cadin (Cadastro de Inadimplentes da Receita Federal), que impede o recebimento de transferências voluntárias de outros entes públicos. O bloqueio havia impedido que o Governo de Mato Grosso do Sul repassasse 3,3 milhões de reais referentes ao subsídio do transporte coletivo. Com a situação regularizada, o Estado poderá transferir sua parte do subsídio normalmente.

A coletiva ainda contou com a presença do presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Paulo da Silva, e do presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg), José Mário Antunes da Silva. Eles reforçaram que, com a regularização dos repasses, esperam que o serviço funcione sem novas paralisações e alertaram que o Consórcio Guaicurus pode ser multado caso os ônibus não circulem normalmente.

O subsídio ao transporte coletivo foi criado após a pandemia para ajudar a equilibrar as contas do sistema. Hoje, o consórcio recebe 6,17 reais por passagem, enquanto o usuário paga 4,90 reais. A diferença é coberta pela prefeitura e pelo governo do estado, garantindo o funcionamento do transporte e evitando reajustes diretos na tarifa.

Paralisação

Conforme divulgado pelo Correio do Estado, na quarta-feira (22), as ruas de Campo Grande amanheceram sem os ônibus do transporte coletivo. Na ocasião, os motoristas retardaram em uma hora e meio o início das atividades em protesto ao atraso no pagamento do adiantamento salarial que normalmente é feito no dia 20 de cada mês. 

O atraso no pagamento do chamado vale, da ordem de R$ 1,3 mil, atingiu o bolso de cerca de mil trabalhadores, segundo Demétrio de Freitas. "Infelizmente o consórcio não fez esse depósito. Esperamos até ontem e fomos informados que não iam pagar e não havia data definida para efetuar esse pagamento. Por isso tomamos essa iniciativa de fazer esse protesto hoje pela manhã", afirmou o presidente do sindicato. 

O protesto e a ameaça de greve por tempo indeterminado coincide com as reivindicações, inclusive por meio da Justiça, dos proprietários das empresas pelo reajuste da tarifa, que desde o dia 24 de janeiro está em R$ 4,95. Os empresários reivindicam reajuste da ordem 26%, o que elevaria a tarifa para R$ 6,17.

Diante disso, uma decisão do juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, determinou  que o município cumpra decisão já julgada, que manda subir a tarifa técnica de ônibus para R$ 7,79.

*Colaborou Eduardo Miranda

Cidades

Cerca de 5 mil candidatos fazem prova do Exame de Seleção 2026 do IFMS neste domingo

Ao todo, 4.936 candidatos estão inscritos, o maior número já registrado na história da instituição

24/10/2025 15h30

Reprodução, Alexandre Oliveira/IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza neste domingo, 26 de outubro, a prova do Exame de Seleção 2026, processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Ao todo, 4.936 candidatos estão inscritos, o maior número já registrado na história da instituição.

A lista final de inscrições homologadas, os locais de prova, os nomes dos candidatos com atendimento diferenciado e daqueles dispensados da avaliação foram divulgados na quarta-feira (22), na Central de Seleção do IFMS.

Entre os cursos mais disputados, o técnico em Administração, ofertado pelo Campus Campo Grande no turno matutino, lidera a concorrência com 9,93 candidatos por vaga. Em seguida aparecem os cursos técnicos em Informática, também em Campo Grande, com 6,90 candidatos por vaga no turno matutino e 5,70 no vespertino.

As provas serão aplicadas simultaneamente nos dez municípios onde o IFMS possui campus: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Em Campo Grande, a maioria dos candidatos fará o exame nos Complexos Multiuso I e II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), conforme o mapa divulgado pela comissão organizadora.

Já os participantes que solicitaram atendimento diferenciado devem comparecer ao campus do IFMS, na Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio, onde a prova será aplicada no Bloco F.

As salas estarão abertas a partir das 7h30 e serão fechadas impreterivelmente às 8h30, horário de Mato Grosso do Sul. Depois desse horário, não será mais permitida a entrada de candidatos.

É obrigatório apresentar um documento oficial de identificação com foto, como o RG, ou outro previsto no edital. Também serão aceitos documentos digitais, desde que exibidos nos aplicativos oficiais.

A diretora de Educação Básica do IFMS, Glaucia Vasconcelos, reforça que candidatos sem documento com foto devem chegar cedo para regularizar a situação.

Caso o candidato não tenha um documento oficial com foto, a orientação é que ele chegue cedo ao local de prova e procure a coordenação do Exame de Seleção com a certidão de nascimento. Então será feita a coleta da digital e o candidato será autorizado a fazer a prova.

Ela também orienta quem pagou a taxa de inscrição, mas não aparece na lista final. Se o candidato pagou a taxa de inscrição até o dia 9 de outubro e o nome dele não está na lista, deve chegar cedo ao local de prova e apresentar à coordenação o documento de identificação, o comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento da taxa de R$ 20.

Durante a prova, poderão permanecer sobre a mesa apenas caneta azul ou preta de tubo transparente, lápis e borracha. Também serão permitidos pequenos lanches e garrafa de água transparente e sem rótulo.

O Exame de Seleção é composto por 30 questões objetivas nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. A duração máxima será de quatro horas. Candidatos poderão deixar a sala após uma hora do início da prova, mas só poderão levar o caderno de questões consigo após uma hora e meia.

Neste ano, o IFMS oferece 1.840 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio gratuitos, distribuídos entre os campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. As aulas terão início no primeiro semestre de 2026.

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

Data da prova: domingo, 26 de outubro
Abertura dos portões: 7h30
Fechamento dos portões: 8h30
Locais: campi do IFMS e Complexos Multiuso I e II da UFMS (Campo Grande)
Contato: [email protected]

Cidades

Mais uma carreta pega fogo na BR-262 e congestiona o tráfego

Na noite anterior, em outro trecho, uma carreta também pegou fogo, paralisando totalmente o fluxo de veículos

24/10/2025 15h25

Crédito: Ribas Ordinário

Uma carreta ficou totalmente destruída pelo fogo na tarde desta sexta-feira (24) e, devido à densa fumaça preta, o tráfego na BR-262 precisou ser obstruído entre os municípios de Ribas do Rio Pardo e Água Clara.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para apurar o que causou o incêndio, assim como para verificar o prolongamento da fila de carros que aguardavam a liberação. Quando houver resposta, o texto será atualizado.

Por meio de vídeos compartilhados pela página do Instagram Ribas Ordinário, pessoas que passavam pelo local gravaram a carreta em chamas e, em outro ponto, a fila de carros aguardando devido à densidade da fumaça na via.

 

 

Crédito: Ribas Ordinário

Outro caso

Na noite de quinta-feira (23), outra carreta foi totalmente consumida pelo fogo, na BR-262 interditando o trânsito entre Três Lagoas e Campo Grande, segundo o site Rádio Caçula, ela estava carregada com cavaco.

O incidente teria sido provocado por uma falha elétrica no cavalo mecânico. O motorista conseguiu sair e não ficou ferido.

Enquanto equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam para extinguir o fogo e remover o veículo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orientou os motoristas a evitar o trecho.

