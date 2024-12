Chef de MS tem como clientes Vini Junior, Neymar, e outros craques

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Para quem acompanha, pelas redes sociais, o Instagram do chef Ricardo Louveira, que possui 47,4 mil seguidores e conta com o Melhor do Mundo da FIFA, Vini Jr, e Neymar entre seus clientes, talvez nem imagine que ele saiu das terras sul-mato-grossenses para encantar os paladares de craques e celebridades.

Natural de Miranda, Ricardo completou 40 anos no dia 17 de dezembro. Desde os 16 anos, trabalhou no ramo da alimentação, acumulando experiência na cozinha com confeitaria e panificação.

“A primeira culinária pela qual me apaixonei de verdade foi a japonesa, que é a minha especialidade. Já são 21 anos, quase 22, trabalhando com ela”, explicou Louveira.

Residente no Rio de Janeiro há 11 anos, Ricardo montou uma rede de restaurantes especializados em comida japonesa e um nicho voltado para pizzarias.

“Eu saí de Campo Grande em 2013 para abrir meu primeiro restaurante aqui. Hoje, somos uma rede com 14 unidades, sendo 12 especializadas em comida japonesa e 2 em pizza.”

Período da Pandemia

Durante a pandemia, entre 2020 e 2021, o chef Ricardo esteve em Dubai para aprofundar seus estudos sobre culinária japonesa. Lá, teve uma experiência de trabalho com o conceituado chef Eli Elteif, conhecido por sua participação no programa “Bake Off Brasil”.

“Tive a oportunidade de ter contato com a cozinha contemporânea e mediterrânea. Foi uma experiência surreal, embora eu tenha ido para estudar culinária japonesa”, contou o chef.

Oportunidade

A primeira oportunidade de demonstrar seu talento na culinária japonesa, em contato com celebridades, ocorreu durante o carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Lá, Ricardo atuou por cinco anos no camarote do King.

“E também em alguns camarotes particulares, onde a gente preparava culinária japonesa para os presidentes das escolas de samba e outras personalidades. Aí passavam muitas celebridades. E foi através desses contatos que conseguimos a oportunidade de atender alguns nomes, como jogadores de futebol e artistas.”

Entre os destaques do esporte estão Vinicius Junior, Neymar, Thiago Silva e Marquinhos. Já entre as celebridades, Ricardo cita Ferrugem e Thiaguinho, descrevendo todos como pessoas maravilhosas.

Neymar, uma das figuras mais fiéis, é cliente há cinco anos. Ricardo destacou a humildade, simplicidade e generosidade do jogador, que saiu do Santos para encantar o mundo do futebol.

Ao ser questionado sobre o que o levou a conquistar o gosto do craque, o chef acredita que é a atenção aos sinais que o cliente transmite durante o atendimento, além do cuidado com questões de segurança e respeito à privacidade.

Gabz, chef Ricardo e Florismar Vargas

Novela

Com o funcionário Florismar Vargas, da Aldeia Jaguapiru de Dourados, caminhando para se tornar artor, Ricardo recebeu um convite para participar de um workshop de preparação de produção.

“Estavam precisando de um chef para fazer algumas preparações durante as cenas, e eu fui o escolhido. Para mim, foi uma experiência diferente. Conhecer algo fora da nossa zona de conforto é sempre importante.”

Restaurante em Mato Grosso do Sul

Em Dubai, Ricardo conversou com a esposa para definir detalhes sobre o restaurante que pretende abrir em solo sul-mato-grossense. Apesar de alcançar sucesso como empresário no Rio de Janeiro, o coração do mirandense nunca esqueceu suas raízes.

Para a reportagem do Correio do Estado, Ricardo adiantou que pretende abrir o projeto em Campo Grande. O restaurante, no entanto, não será aberto ao público; a modalidade será exclusivamente delivery. Atualmente, estão apenas definindo em qual localidade a unidade será construída.

Ele também revelou planos de expandir essa mesma modalidade para São Paulo e Paraná.

“Pensamos que o delivery é uma forma de levar nossa comida pelo Brasil de um jeito mais eficaz e rápido”, afirmou Ricardo.

