Cidades

contra-ataque 3

Chefão do narcotráfico lavava dinheiro até com cavalos de raça

Quatro animais, avaliados em mais de R$ 200 mil cada, foram encontrados em um haras na região sul de Campo Grande

Neri Kaspary

Neri Kaspary

14/08/2025 - 13h06
Além de apreender veículos, armas,  celulares, computadores e documentos, agentes da Polícia Federal e da Receita Federal apreenderam pelo menos quatro cavalos de raça, avaliados entre R$ 200 mil e R$ 250 mil cada, pertencentes a William Alves Ribeiro, morador do condomínio Damha, em Campo Grande, e que está sendo apontado como chefe de uma quadrilha de narcotraficantes que atuava em Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais. 

Da casa do homem que se apresentava como empresário os agentes levaram dois veículos de passeio e um mini-bug na manhã desta quinta-feira durante a terceira fase da operação Contra-Ataque

Ao perceber que estava sendo alvo de uma operação policial, William jogou o celular e documentos pessoas sobre o telhado da casa onde mora. Porém, os agentes estavam utilizando um drone e perceberam a ação do suspeito. Por conseguiram apreender aparelho, que agora será periciado.

Os policiais chegaram ao “empresário” depois de uma operação que resultou na prisão de um traficante no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Com base nas mensagens do celular daquele traficante descobriram que o chefe do bando era o morador do condomínio de luxo de Campo Grande. 

Segundo a Polícia Federal, ele lavava parte do dinheiro com a compra e venda de cavalos em um haras às margens do anel viário, na região sul de Campo Grande. No local foram apreendidos quatro animais de raça, além de um reboque usado para o transporte dos equinos.

Ao todo, a operação resultou na prisão de quatro pessoas, além das apreensões feitas em mais 13 endereços, sendo doze em Campo Grande e um em Jaraguari. 

Da casa do homem apontado como chefe da quadrilha, no Damha 2, foram levados três veículos (foto Marcelo Victor)

Entre as empresas que foram alvo da operação, boa parte em nome de familiares de William ou de supostos laranjas, estão a Aliança Transporte de Veículos, W.A.R Transportes, Play Motors, WR Martelinho, Conect Peças, Subprodutos Bovinos, Ateliê da Nana, Duas Nações Materiais para Construção, Lolya Moda Feminina, Stilo Diva e Embaplast.

Na residência de um dos envolvidos, no bairro Tijuca, foram apreendidos cinco veículos de luxo e sete armas de cano curto e uma de cano longo. O proprietário alegou ser colecionador (CAC), mas a investigação apontou que, além de drogas, a quadrilha também traficava armas e por isso todo o material foi apreendido. 

As contas bancárias de William Alves Ribeiro e de seu irmão, Welder Alves Ribeiro, foram bloqueadas e o saldo, sequestrado. As esposas dos dois também foram alvos da operação e tiveram os bens bloqueados. Welder aparece como dono da transportadora WAR, criada em 2015 e que atua principalmente no reboque de veículos. 

Segundo a investigação, as empresas dos suspeitos não tinham movimentação compatível com o volume de dinheiro que passava por elas, indicando que eram utilizadas para lavar o dinheiro proveniente do narcotráfico. 

Outro alvo da operação foi a empresa Embaplast, que oficialmente funciona na Rua Buarque de Macedo, 255, no Jardim Tijuca. Ela está registrada em nome de William Ribeiro, o chefe do bando, e de sua esposa, Nadja Tybusch Ribeiro. 

No local apontado como sede da empresa, porém, não existe qualquer indício de que ali exista algum tipo comércio de alimentos ou produtos de fumo, conforme apontam os registros oficiais da microempresa. 

GARAGEM MOVIMENTADA

Entre os alvos da operação também esteve a empresa Play Motors, que está registrada em nome de Adalto Rodrigues de Souza Júnior. Além da empresa, o próprio Adalto está sendo investigado, pois existe a suspeita de que seja “laranja” do chefão da quadrilha. 

Esta, ao contrário da Embaplast, existe no endereço apontado e imagens do google maps apontam que dezenas de veículos eram colocados à venda na esquina da Rua do Sul com a Gunter Hans, no bairro Coophamat, na região sudoeste de Campo Grande. 

Outra empresa que supostamente era utilizada para lavagem de dinheiro é a Martelinho Express, que funciona na Rua 14 de Julho, número 1.327, próximo da Avenida Fernando Corrêa da Costa, na região central de Campo Grande. Ela está registrada em nome de William, o chefão da quadrilha. 

A operação desta quinta-feira teve origem em uma apreensão de drogas feita ainda no segundo semestre de 2022, em Uberaba, em Minas Gerais. Depois disso, em novembro de 2023 foi realizada a primeira etapa da operação Contra-Ataque. 

Depois disso, em abril do ano passado aconteceu a segunda etapa. Naquela fase, cinco pessoas foram presas, todas em Uberaba por uma investigação que envolveu a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal de Minas Gerais. 

E foi com base naquelas investigações que agora a investigação chegou ao chefe do Esquema, que levava uma vida de empresário bem sucedido morando no condomínio de alto padrão na região leste de Campo Grande. 

Dourados

Após 45 anos, produtor de arroz é multado por desviar água de córrego em MS

Ao Imasul, fazendeiro disse que realiza este tipo de atividade desde 1980

14/08/2025 12h15

Trecho onde, segundo denúncia, ocorre o desvio do fluxo de água

Trecho onde, segundo denúncia, ocorre o desvio do fluxo de água Foto: Reprodução arquivo processual

O fazendeiro Diogo Otto Mata foi multado em R$ 320 mil por desviar água do Córrego Laranja Doce para sua plantação de 640 hectares de arroz, atividade que exerce há 45 anos na Fazenda Barro Preto, em Dourados, interior do Estado.

Autuado pelo Instituto do Meio Ambiente (Imasul) e investigado pelo Ministério Público Estadual, o produtor destacou, em defesa, que a captação d'água fora instalada no ano de 1980 e que a regulamentação sobre recursos hídricos e licença ambiental ocorreu apenas no ano de 2008, ou seja, passível de regulamentação há 17 anos.

Com a ajuda de um drone, o órgão constatou irregularidade e decidiu multar o produtor de arroz em R$ 500 por hectare plantado.  Conforme o Ministério Público, o espaço foi construído com auxílio de maquinários e pedras.

“Segundo informações através de vídeos e fotos com coordenadas (...) estavam retirando água para insumo de processo produtivo no plantio de arroz onde, devido ao uso do recurso hídrico sem controle, (o córrego) chegou a ficar praticamente escasso de água”, traz parte da denúncia levada ao Imasul, que recomendou que o fazendeiro regularize as licenças ambientais.

Trecho onde, segundo denúncia, ocorre o desvio do fluxo de águaFoto: Reprodução/ Arquivo processual 

Conforme o art.66º Decreto Federal 6.514, de julho de 2008, “Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes, passível de multa entre R$ 500 e R$ 10 milhões”. 

O córrego é um dos afluentes do Rio Brilhante, faz junção com o Rio Dourados e deságua no Rio Ivinhema, um dos principais afluentes da Bacia do Rio Paraná. Autuado em janeiro deste ano, o produtor de arroz, segundo o Imasul, também prejudicou a Piracema, que se estendeu até março último. 

De acordo com o Ministério Público, a instauração de inquérito civil surge após a necessidade de averiguar se a extração de água realizada pelo fazendeiro estão alinhadas aos “princípios do desenvolvimento sustentável, ou seja, a capacidade de atender às necessidades do presente sem comprometer o potencial desenvolvimento das novas gerações, através do uso razoável das águas, a fim de manter a perenidade dos recursos naturais” documento assinado pelo promotor Amílcar Araújo Carneiro Júnior.

INTERIOR

Obra tocada por empresa pivô de escândalo está com 1/4 concluída em MS

No trecho o foco tem sido a recuperação de pontos críticos e implantação de novos dispositivos de drenagem, com intuito de prevenir erosões e desgastes prematuros do pavimento

14/08/2025 11h15

Previsão é de que a conclusão aconteça até 2026. 

Previsão é de que a conclusão aconteça até 2026.  Reprodução

De responsabilidade da LCM Construção e Comércio S.A., o trecho sul-mato-grossense de obra tocada pela empresa que possui ligação com suposto esquema criminoso, longe aproximadamente 2,8 mil quilômetros de MS, já está 1/4 concluído. 

Esse trecho específico trata-se do segundo lote de obras, para modernização e segurança, entre os municípios de Camapuã e Figueirão, em ligação do limite municipal até a rodovia MS-223. 

Segundo divulgado na manhã desta quinta-feira (14), pela comunicação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) de Mato Grosso do Sul em balanço, o lote registra avanço de 26,42%. 

Conforme divulgado pela pasta, no trecho o foco tem sido a recuperação de pontos críticos e implantação de novos dispositivos de drenagem, com intuito de prevenir erosões e desgastes prematuros do pavimento.

Com o contrato prevendo implantação de: travessias para passagem, dispositivos de proteção e direcionamento da fauna, para evitar a morte de animais selvagens, entre outras ações, a previsão é de que a conclusão aconteça até 2026. 

Entenda

Luiz Otávio Fontes Junqueira, responsável pela LCM, passou a ser investigado pela Polícia Federal, como acompanhou o Correio do Estado, pelo suposto envolvimento em esquema criminoso voltado para direcionar licitações e desviar recursos públicos longe quase 2,8 mil km do Mato Grosso do Sul. 

Com as apurações policiais iniciais apontando que uma organização criminosa teria atuado em pelo menos quatro certames, fraudando o caráter competitivo em pregões eletrônicos que somam mais de R$ 60 milhões em contratos a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Amapá (Dnit/AP).

Laços locais

Ainda que tal operação nacional não tenha ligação direta com Mato Grosso do Sul, apesar de um mandado de busca e apreensão cumprido em Campo Grande no fim de julho, a LCM têm "laços" com MS pelo menos desde 2021, época em que celebrou dois contratos no valor de R$ 18.954.622,30. 

Já neste 2025, a empreiteira de origem mineira aparece com pelo menos três contratos ativos com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), somando R$132.512.070,23, conforme consta no Portal da Transparência do Governo de Mato Grosso do Sul. 

Entre esses, o maior data de fevereiro que, após ser assinado com valor inicial de R$ 101.212.310,02, já havia subido para quase 108 milhões de reais cerca de seis meses depois. 

Em nota ao Correio do Estado, a Agesul afirmou que a investigação policial não envolve nenhum dos acordos firmados entre as partes e que não vai rescindir nenhum contrato, por entender que não há necessidade, até o momento, por não ter registrado problemas na execução por parte da LCM.

“A investigação encontra-se em fase inicial, não havendo, até o momento, qualquer decisão judicial determinando a suspensão ou a rescisão dos contratos administrativos firmados entre a Agesul e a referida empresa.

Os contratos celebrados pela Agesul com a LCM não possuem relação com o objeto da investigação conduzida pela Polícia Federal. 

Qualquer eventual medida administrativa que envolva a rescisão contratual deverá observar, obrigatoriamente, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Até a presente data, não foram registrados problemas na execução contratual por parte da LCM, permanecendo esta agência atenta e acompanhando os desdobramentos do caso”, complementa a Agesul.

**(Colaborou Felipe Machado)

