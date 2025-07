Choque encontra arma ilegal e munições em salão de beleza no bairro Aero Rancho

Tire o pó do guarda-chuva

CEMTEC alerta para o risco de tempestades com fortes rajadas de vento em áreas pontuais

Neste domingo, a temperatura continua elevada na maior parte de Mato Grosso do Sul com predomínio do sol e poucas nuvens.

No entanto, a previsão indica um aumento de nebulosidade, causando grandes chances de chuva, especialmente na região sul, sudoeste e sudeste do Estado.

Em alguns pontos isolados, podem acontecer tempestades com fortes rajadas de ventos.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima em Mato Grosso do Sul, essas condições atmosféricas estão associadas à chegada e avanço de uma nova frente fria, que se formou a partir do calor e da umidade vindas do norte do País.

Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e o deslocamento de cavados (região alongada de baixa pressão atmosférica) favorecem a intensificação das repentinas mudanças climáticas nas regiões.

Assim, por mais que este domingo seja de tempo firme na maior parte do Estado, há chances de pancadas de chuvas moderadas a intensas na região sul, especialmente em Porto Murtinho, Dourados, Anaurilândia, Ponta Porã e Iguatemi.

Na segunda-feira (28), a chuva deve subir para Campo Grande, Três Lagoas, Camapuã e Aquidauana, que deve trazer um alívio para regiões pantaneiras após 40 dias de estiagem.

Com relação às temperaturas, entre as regiões sul e grande Dourados, as mínimas devem ficar entre 13ºC e 18ºC e as máximas podem chegar a 32ºC. Nas regiões sudeste e pantaneira, as mínimas variam entre 15ºC e 23ºC e as máximas entre 20ºC e 34ºC.

Na região Leste, entre Três Lagoas e Paranaíba, as temperaturas variam entre 17ºC e 33ºC

Em Campo Grande, estão previstas mínimas entre 17ºC e 20ºC e máximas entre 27º C e 32ºC. Podem ocorrer rajadas de ventos chegando a 60 km/h ao longo desta segunda-feira.

No decorrer da semana, o mês de julho deve finalizar com um avanço da massa de ar frio pós-frontal, trazendo uma expectativa de temperaturas menores.

As mínimas devem variar entre 8ºC e 12ºC, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul, podendo atingir em algumas regiões pontuais mais ao sul, entre 5ºC e 7ºC.

O CEMTEC reforça que é importante estar sempre atento às previsões meteorolóigicas semanais, devido às possibilidades de mudanças rápidas nas condições climáticas, além de se prepararem para a nova onda de frio no Estado.