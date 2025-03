Choque prende autor de série de roubos a farmácias em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPMChoque) prendeu na noite da última quarta-feira (5) um homem de 43 anos, que confessou ter praticado uma série de roubos a pelo menos quatro farmácias de Campo Grande, localizadas nos bairros Aero Rancho e Parati

A prisão foi possível a partir da análise de imagens de câmeras de segurança, fornecidas pelos gerentes dos estabelecimentos. Nas filmagens, é possível identificar as vestimentas do autor, que se repetiam em alguns dos crimes.

Por ele, foram utilizadas três camisetas para a prática dos roubos, sendo uma vermelha desbotada com estampa do lado esquerdo, uma com o símbolo Yin-Yang" e outra colorida com o personagem Tio Patinhas estampado.

O homem utilizava dois bonés distintos, sendo um preto com a letra "A" e outro preto com a parte frontal marrom e detalhes na aba. Além disso, o tênis utilizado para os crimes era o mesmo: um Nike preto com cadarços brancos.

O "look" sempre acompanhava um relógio dourado.

Outro detalhe marcante era a bicicleta laranja utilizada pelo autor para empreender fuga após os roubos.

urante o serviço ordinário, uma equipe do BPM Choque recebeu informações via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) de que um indivíduo estaria circulando com uma bicicleta semelhante à utilizada nos roubos, e que frequentemente parava em uma residência no Jardim Hortência, onde fazia uso de entorpecentes.

Diante dessa informação, a equipe deslocou-se até o endereço mencionado e, ao chegar ao local, avistou a bicicleta laranja, idêntica à observada nas filmagens. Ao lado dela, encontrava-se um homem sem camisa, utilizando um boné preto com a letra "A", idêntico ao usado pelo autor dos crimes nas imagens analisadas. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem do indivíduo.

Questionado sobre os roubos, ele confessou a autoria dos crimes e confirmou que utilizava a bicicleta laranja para a fuga.

Também foi verificado pelo Choque a posse das vestimentas identificadas nas filmagens. O homem indicou o local onde as peças estavam, e informou que pegava as roupas emprestadas do cunhado e de um outro morador da casa. Ambos estavam no local, e confirmaram serem os donos.

O homem relatou ainda que, em um dos roubos, chegou a levar a motocicleta de um gerente de farmácia, pois havia ido a pé cometer o crime.

Ele afirmou ainda que, em algumas ocasiões, cometeu os roubos acompanhado de um comparsa. Para ameaçar as vítimas, utilizava um revólver e uma pistola simulacro, porém, após o último crime, no dia 4 de março, descartou as armas em locais diferentes.

Sobre os celulares e dinheiro em espécie roubados, ele afirmou que já havia trocado por entorpecentes.

Ele foi encaminhado à uma delegacia para as providências cabíveis.

