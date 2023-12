Vem chuva por aí ...

O calor perde força amanhã e aumenta a possibilidade de tempestade com rajadas de ventos.

Os municípios de Porto Murtinho, Corumbá e Três Lagoas ultrapassaram os 40ºC, na tarde de hoje (18). Outras cidades do Estado tiveram registros de temperaturas acima dos 38ºC.

Conforme informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Porto Murtinho, registrou 40,5ºC e lidera mais uma vez o ranking dos municípios mais quentes do Estado. As cidades Corumbá e Três Lagoas, registraram, às 15h, 40,4ºC.

Já em Campo Grande, os termômetros marcaram no início da tarde de hoje, 35,4ºC, com umidade do ar em 34%. Já na região sul do Estado, o destaque foi para Iguatemi que registrou 38,1ºC.

Divulgação/ Cemtec



MS teve 6 cidades mais quentes do país

Seis cidades de Mato Grosso do Sul, ficaram no Top 10, dos municípios mais quentes do Brasil, na tarde de ontem (17). O destaque foi novamente para Três Lagoas, que registrou a maior temperatura do país, com 41,9ºC. Logo atrás, Jaguaribe (CE) na segunda colocação, com 40,4ºC e Água Clara (MS), com 40,3ºC.

Acompanhe o posicionamento dos municípios de MS, no ranking do Inmet:

1º Três Lagoas 41,9ºC

3º Água Clara 40,3ºC

4º Corumbá 40ºC

5º Porto Murtinho 40º

7º Coxim 39,8ºC

9º Paranaíba 38,8ºC

Como fica o tempo para amanhã?

A previsão do tempo para amanhã (19), é de aumento de nuvens e possibilidade de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A partir de amanhã, o calorão perde força e aumenta possibilidade de chuva em diversas regiões do Estado, por causa de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e a aproximação de uma frente fria oceânica favorece a formação de nuvens e chuvas no estado.

Ainda conforme dados do meteorológicos da Cemtec, os maiores acumulados de chuva estão previstos para as regiões centro-norte e oeste de Mato Grosso do Sul.

Para as regiões pantaneira, bolsão, sudoeste e norte esperam-se mínimas entre 25-29°C e máximas de até 37°C.

Em Campo Grande, são esperadas temperaturas mínimas de 25°C e máxima de até 34°C. Os ventos atuam de norte e oeste com velocidade do vento acima de 50km/h.