Chuva "boicota" Campo Grande, mas beneficia boa parte do Estado

Praticamente sem aviso prévio e em pleno mês de agosto, a frente fria que chegou do sul do país trouxe chuva a boa parte do Estado no fim de semana, mas Campo Grande e a região oeste ficaram de fora. Em Ponta Porã, no extremo sul, o Inmet registrou 31,2 milímetros. E, em pleno mês de agosto, Mato Grosso do Sul teve cinco cidades entre as 20 mais chuvosas do País no boletim do Inmet desta segunda-feira.

Mas não foi somente no sul que a estiagem deu uma trégua. Em São Gabriel do Oeste e em Coxim, no norte do estado, foram 19 e 12 milímetros, respectivamente, de acordo com o Inmet. A região leste também foi contemplada. Em Costa Rica, por exemplo, foram 9 milímetros. Mas em Campo Grande foram somente alguns pingos no sábado à tarde.

Na região sul, as pancadas atingiram praticamente todos os municípios no sábado à tarde. Em Mundo Novo, primeira depois da divisa com o Paraná, foram 24,4 milímetros. Menos de cem quilômetros ao norte, em Itaquiraí, a estação meteorológica do Inmet registrou 21 milímetros.

Mais adiante, já em Dourados, foram 28,8 milímetros. E em Rio Brilhante, um pouco mais acima de Dourados, o volume foi menor, de apenas 12,4 milímetros. Também existem relatos de que entre a região entre Nova Alvorada do Sul e o distrito de Anhanduí foram registradas pancadas significativas, embora não haja registro oficial do quantitativo.

Na região de divisa com o estado de São Paulo o Inmet também registrou pandadas, mas de menor intensidade. Em Ivinhema, por exemplo, foram 4,8 milímetros. Em Bataguassu, menos de dois milímetros.

Mas em Água Clara, cidade localizada entre Campo Grande e Três Lagoas, São Pedro foi mais generoso e o acumulado alcançou 13,2 milímetros. E na região nordeste do estado, em Chapadão do Sul e Costa Rica, entre oito e dez milímetros, também no sábado.

Além de Campo Grande, também ficaram de fora as cidades pantaneiras como Aquidauana, Miranda e Corumbá. A única cidade pantaneira com alguma precipitação foi Porto Murtinho, mas com volume que não chegou aos dois milímetros na maior parte do município.

E depois do alívio no calor com a chegada da chuva, ao longo desta semana as temperaturas voltam a subir, chegando aos 36 graus no começo da próxima semana em Campo Grande. Antes disso, porém, existe alguma possibilidade (de 60%) de que a Capital seja contemplada com alguma chuva no próximo fim de semana, mas com apenas 8 milímetros.