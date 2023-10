Ventos de 76 km/h, e chuvas de quinta-feira (19), provocaram quedas de árvores em diversos pontos da cidade. No bairro Vila Rica, o servidor público Lilson Adelaido, de 50 anos, relatou a falta de energia desde às 20h de ontem.

O munícipe relatou que a ventania e a chuva foram tão fortes que derrubaram uma árvore na rua Jurema.

Até o momento em que o leitor do Correio do Estado fazia a denúncia, a Prefeitura e a Energisa ainda não haviam comparecido ao local para resover a situação.

Pouco depois do momento de publicação deste material, o denunciante entrou em contato para informar que a energia havia sido reestabelecida.

O metereologista da Uniderp, Natálio Abrão, explicou que a quantidade de chuvas na região do Aeroporto, durante a tarde de ontem, foi de 28,0mm e durou cerca de 33 minutos, com a queda de granizo. "A temperatura caiu de 36ºc para 22ºc, nessa região", observa.

Estragos

Muro do Cemitério Santo Amaro / Foto: Gerson Oliveira

O muro do cemitério Santo Amaro, que passou por reparos há pouco tempo, não suportou a fúria do vento e o muro ruiu em três pontos, na Avenida Fernando de Noronha. Do lado oposto são quatro pontos em que o muro cedeu.

Semáforos desligados

Crédito Gerson Oliveira

Além da queda de árvores, a chuva causou pane em semáforos, o que deixou o trânsito caótico em alguns pontos de Campo Grande.

Ao Correio do Estado, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que logo após as primeiras notificações de falha, equipes já foram acionadas para restabelecer os semáforos, e que ainda não é possível informar quantos foram danificados.

Alguns dos instrumentos que estavam "piscantes" estavam localizados nos cruzamentos da Rua Pedro Celestino com a 15 de Novembro, e também no cruzamento com a Rua Joaquim Murtinho, e nos cruzamentos da José Antônio com a Marechal Rondon e com a Dom Aquino.

Além disso, na Avenida Bandeiras com a Rua Bom Sucesso um semáforo ficou pendurado na via e corre o risco de cair. Com grande fluxo de veículos, semáforos estão desligados nas via Fábio Zahran com Avenida das Bandeiras, na Américo Carlos da Costa com Fábio Zahran e Ernesto Geisel com José Eduardo Paes de Farias.

Por meio de nota, a Semadur explicou que irá realizar trabalho contínuo de avaliação de árvores, para “tentar minimizar os problemas relacionados à queda”. Leia na íntegra:

“A Semadur destaca que as árvores, como quaisquer outras estruturas da cidade (semáforos, postes e cabos de energia, luminária, placas de energia solar, telhados) também são afetadas em temporais, portanto, também vítimas das intempéries climáticas. A Secretaria realiza um trabalho contínuo de avaliação das árvores para tentar minimizar os problemas relacionados à queda, no entanto, em eventos extremos, com ventos acima de 70 km, podem ocorrer quedas, mesmo que a árvore seja saudável e não apresente fatores de risco. Lembrando que dias antes do temporal foram de calor intenso.

A Semadur enfatiza que as florestas urbanas trazem diversos benefícios para a sociedade. As pessoas devem estar cientes que o plantio de árvores em vias públicas pode ser um grande aliado na conservação de outra infraestrutura urbana, a pavimentação asfáltica. Nesse processo, a árvore tem papel duplo: ela, com sua sombra, garante menores temperaturas reduzindo a dilatação do asfalto e, com isso, diminuem-se as possibilidades de surgimento de fissuras e buracos. Por outro lado, suas copas e folhas, diminuem a velocidade da água da chuva, servindo como anteparo ao impacto direto das gotas de chuva, que aumentam os buracos pré-existentes no asfalto.

Elas contribuem, ainda, para a melhoria da qualidade do ar e da água, controle de enchentes, além do aumento do conforto térmico, reduzindo as chamadas “ilhas de calor” formadas em ambientes urbanos. Pesquisas feitas há várias décadas em locais de clima quente, como o Brasil, mostram que uma construção com árvores próximas pode gastar de 2% a 90% menos energia com refrigeração, além de diminuir a temperatura do ar em até cinco graus, sobretudo pelos efeitos do sombreamento, em comparação com construções sem árvores próximas. Existem também efeitos diretos do contato com áreas verdes na saúde da população, resultando na melhoria das funções cardiorrespiratórias e do sistema imunológico, além da redução do número de casos de depressão, estresse e ansiedade.

Portanto, uma árvore bem plantada, bem cuidada e bem manejada na cidade promoverá diversos benefícios.

Quanto aos prejuízos causados em decorrência de queda de árvore e tempestades, primeiramente é importante elucidar que são caracterizados como caso fortuito ou força maior, ou seja, são eventos inesperados e imprevisíveis dentro de uma sociedade. Dentro dessa perspectiva e sob a ótica dos princípios da razoabilidade e supremacia do Interesse público, eventuais prejuízos e acidentes podem ser combatidos por meio de ações de fiscalização e pelo manejo arbóreo adequado.

Em relação aos eventuais prejuízos financeiros ou a vida, a despeito de se tratar de danos ambientais e atrair a teoria do risco integral, a Semadur, dentro de sua atribuição administrativa, que se trata da gestão e fiscalização, atua tentando proporcionar condições e medidas efetivas e eficientes visando evitar e minimizar os riscos. Caso o particular prejudicado acione administrativamente o Município, deverá este comprovar a omissão, à luz da responsabilidade objetiva, o dano e o nexo causal, conforme consta no artigo 37 parágrafo 6 da Constituição Federal.”



A Energisa informou que está com todo seu efetivo trabalhando para reparar o mais rápido possível os danos causados pela ventania e a chuva. Veja a nota na íntegra:

"As duas tempestades que atingiram Campo Grande, na última quinta-feira (19/10), à tarde e depois à noite, causaram significativos estragos ao sistema elétrico em várias regiões da cidade. Equipes estão neste momento em alguns locais da cidade e outras passaram a madrugada atuando nos reparos, de forma ininterrupta, para viabilizar o restabelecimento da energia nas localidades impactadas. Desde o início das ocorrências climáticas, foram contabilizadas 14.685 descargas atmosféricas, só na Capital (Climatempo). A empresa reforça o compromisso de atuar com segurança, a fim de normalizar, o quanto antes, o fornecimento de energia para os clientes atingidos. Entre os principais danos ocasionados à rede elétrica constam: queda de árvores, objetos lançados sobre a rede pelas rajadas de ventos fortes, postes quebrados após árvore sobre a rede, além de rompimentos de cabos. Neste momento, não há bairros sem energia na sua totalidade. Os bairros com impactos pontuais (não na totalidade), em Campo Grande, são: Jardim Centro Oeste, Vila Jacy, Caiçara, Jardim Los Angeles, Santo Amaro, Coronel Antonino, Parque Residencial União, São Francisco, Vila Taquarussú, Parque Dos Novos Estados, Jardim Autonomista, Vila Nasser e Alves Pereira. A empresa reforça à população para que mantenha distância e não faça intervenção na rede sozinho, nem se aproxime de cabos partidos, postes danificados; e orienta os consumidores a priorizarem o atendimento pelo WhatsApp: (67) 9 9980-0698 e pelo aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)."

**Colaborou Alanis Netto

Assine o Correio do Estado