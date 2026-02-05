Rio transborda e ponte é arrastada após chuva de 393 milímetros em Corguinho

Fortes chuvas atingem, desde domingo (1°), os municípios de Corguinho, Rio Negro e Rochedo, em Mato Grosso do Sul.
Ponte sobre o Rio Taboco, localizada em um distrito de Corguinho (MS), foi arrastada e destruída pela força da água, na tarde desta quarta-feira (4). Veja o vídeo abaixo.
Com isso, comunidades rurais de pequenos assentamentos estão ilhadas e não tem como sair ou entrar no distrito via terrestre.
De acordo com a Defesa Civil de Corguinho, os locais mais afetados até o momento são Fazenda Independência, Indaiá, Assentamento Liberdade Camponesa, Córrego da Areia, Jeromão, Lageado e Taboco.
Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS) apontam que 393,2 milímetros foram registrados em Corguinho, 146 mm em Rochedo e 200 mm em Coxim, em um período de quatro dias, de domingo (1°) a quarta-feira (4).
Isto significa que em cinco dias choveu 102% a mais do que é esperado para o mês inteiro no município.
A chuvarada causou diversos estragos nos municípios, como:
- Elevou drasticamente os níveis do Rio Aquidauana, Rio Taquari e Rio Tabaco em poucas horas - nível do Rio Aquidauana está em 7,71m e Rio Taquari 5,26m, às 7h30min desta quinta-feira (5)
- Transbordamento do Rio Aquidauana, Rio Taboco, Rio Taquari e Córrego Barrinha
- Arrastou e destruiu pontes inteiras
- Deixou comunidades rurais ilhadas
- Comprometeu estradas vicinais
- Interditou temporariamente a MS-080
- Rompeu represa em Rio Negro
- Deixou áreas temporariamente sem acesso
- Causou danos em cabeceiras de pontes
- Corguinho e Coxim decretaram situação de emergência após as fortes chuvas
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuvas intensas até domingo (8) na região de Corguinho (MS).
METEOROLOGIA
O mês de fevereiro começou com muita chuva na região centro-norte de Mato Groso do Sul.
O tempo está nublado, instável, úmido e chuvoso, desde domingo (1°), em Campo Grande, Rochedo, Corguinho, Coxim, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Bandeirantes, Miranda, Porto Murtinho, Rio Brilhante e Ribas do Rio Pardo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta quinta-feira (5), alerta amarelo e laranja de chuvas intensas para Mato Grosso do Sul:
-
Chuvas intensas - alerta amarelo - perigo potencial: chuva de 20-30 mm/h ou 50 mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos
-
Chuvas intensas - alerta laranja - perigo: chuva de 30-60 mm/h ou 50-100 mm/dia e ventos intensos de 60-100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos
Veja os acumulados de chuva nas últimas 24 horas e 96 horas:
CUIDADOS
O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses, como:
- Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
- Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
- Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
- Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.