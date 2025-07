Chuva retorna a Campo Grande após 34 dias de tempo seco

CPNU

O Estado é o 5º com menos inscritos entre os estados do País. Ao todo, foram 761.528 em todo o território nacional

O governo federal, através do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MI) e da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) registrou um total de 761.528 inscrições confirmadas na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

Ao todo, foram inscritas pessoas de 4.951 municípios, de todos os estados brasileiros.

A segunda edição do CPNU, também chamado de “Enem dos Concursos”, disponibiliza 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades públicas.

As regiões Sudeste e Norte concentram o maior número de inscrições, sendo a primeira com 247.838 inscrições e a segunda com 229.436. Na região Centro-Oeste foram 150.870 inscritos, na Norte, 84.651 e na região Sul, 48.733 inscrições.

Em Mato Grosso do Sul, foram 7.933 inscrições homologadas. Esse número coloca o Estado como o 5º estado com menos inscritos do País, atrás apenas de Tocantins (7.456), Amapá (6.760), Roraima (4.833) e Acre (4.010).

Das 228 cidades onde as provas serão aplicadas, quatro estão em Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas.

O Rio de Janeiro é o estado brasileiro com maior número de inscritos no Enem dos Concursos, com 108.838 inscritos, seguido do Distrito Federal (102.940) e de São Paulo (77.682).

As mulheres representam 60% das inscrições, um aumento em relação à edição anterior, que foi de 56,2%.

Vagas

Entre os cargos com especificação de atuação no Estado estão os de enfermeiro, com jornada de 40 horas semanais e salário inicial de R$ 5.982,49, médico, com carga de 20 horas e salário de R$ 4.804,89 e o de técnico em atividades de mineração, com salário inicial de R$ 8.053,32.

As provas serão aplicadas em duas etapas. As objetivas acontecerão no dia 5 de outubro, das 13 horas às 18 horas, em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.

Os habilitados nesta primeira fase, realizarão a prova discursiva no dia 7 de dezembro. O objetivo da divisão em etapas é garantir a acessibilidade e redução de custos para os candidatos.

Promover a igualdade

O CPNU 2 pretende promover uma atenção à equidade de gênero. O edital prevê que, quando houver desequilíbrio na proporção de mulheres classificadas na primeira fase, que se refere às provas objetivas, será feita uma equiparação de gênero, garantindo que, pelo menos, 50% das vagas da segunda etapa, das provas discursivas, sejam ocupadas por mulheres, sempre que houver candidatas não eliminadas com desempenho suficiente.

Também assegura condições adequadas para a participação de gestantes e lactantes, tendo tempo adicional para amamentação e outros atendimentos especializados.

Foram reservadas 25% das vagas para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiências, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Cronograma

Veja o cronograma do CPNU 2025: