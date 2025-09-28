Chuva surpreende e refresca fim de semana na Capital

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Já nas primeiras horas desse domingo (28), os campo-grandenses puderam sentir uma leve mudança no tempo na Capital. Isso porque, logo cedo, os termômetros registraram mínima de 22°, o sol demorou a aparecer e o vento gelado deixou o clima ainda mais ameno, diferente do calor intenso registrado no decorrer da última semana.

No final da manhã, por volta das 10h, choveu em alguns bairros de Campo Grande, como Tijuca, Batistão, Pioneiros e Centro, o que deixou o fim de semana mais fresco. No momento, o sol não aparece e a previsão para o resto do dia é que os termômetros cheguem até 33°.

Conforme divulgado mais cedo pelo Correio do Estado, a previsão do tempo indicava sol com variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul. Além disso, em ponto isolados, não se descartava a ocorrência de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Especificamente para Campo Grande, a previsão indicava mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 32°C e 34°C, além de entre 40 km/h e 60 km/h. Entretanto, para a surpresa de quem estava esperando um dia quente, a chuva chegou.

Essa situação meteorológica é resultado do intenso transporte de calor e umidade, associado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Para o decorrer da semana, os termômetros podem marcar mínimas de 21° e máximas de 36°. Não há previsão de chuva.

