Cidades

CAMPO GRANDE

Chuva surpreende e refresca fim de semana na Capital

Desde as primeiras horas da manhã, o clima permaneceu ameno e pancadas de chuva foram registradas

Tamires Santana

Tamires Santana

28/09/2025 - 14h00
Já nas primeiras horas desse domingo (28), os campo-grandenses puderam sentir uma leve mudança no tempo na Capital. Isso porque, logo cedo, os termômetros registraram mínima de 22°, o sol demorou a aparecer e o vento gelado deixou o clima ainda mais ameno, diferente do calor intenso registrado no decorrer da última semana.

No final da manhã, por volta das 10h, choveu em alguns bairros de Campo Grande, como Tijuca, Batistão, Pioneiros e Centro, o que deixou o fim de semana mais fresco. No momento, o sol não aparece e a previsão para o resto do dia é que os termômetros cheguem até 33°.

Conforme divulgado mais cedo pelo Correio do Estado, a previsão do tempo indicava sol com variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul. Além disso, em ponto isolados, não se descartava a ocorrência de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Especificamente para Campo Grande, a previsão indicava mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 32°C e 34°C, além de entre 40 km/h e 60 km/h. Entretanto, para a surpresa de quem estava esperando um dia quente, a chuva chegou.

Essa situação meteorológica é resultado do intenso transporte de calor e umidade, associado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Para o decorrer da semana, os termômetros podem marcar mínimas de 21° e máximas de 36°. Não há previsão de chuva.

CALDEIRÃO

Seis municípios de MS estão entre os 10 mais quentes do Brasil

Aquidauana, Porto Murtinho, Corumbá, Coxim, Miranda e Nhumirim bateram recorde de calor e se destacaram nacionalmente neste sábado (27)

28/09/2025 12h00

Recomendação neste calor é de beber muita água

Recomendação neste calor é de beber muita água MARCELO VICTOR

Mato Grosso do Sul se destacou entre as cidades mais quentes do Brasil neste sábado (27), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No ranking das 10 cidades mais calorosas, 6 são de Mato Grosso do Sul (MS), 3 de Mato Grosso (MS) e 1 do Tocantins (TO). Ou seja, dos 10 municípios mais quentes, mais de metade é de MS.

Aquidauana (40,7ºC), Porto Murtinho (40,2ºC), Corumbá (40ºC), Coxim (39,7ºC), Miranda (39,5ºC) e Nhumirim (39ºC) bateram recorde de calor e estão no ranking nacional das cidades mais calorosas. Confira:

Lista: Inmet

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, a sensação térmica foi de 46ºC em Aquidauana, 45ºC em Murtinho, e 45ºC em Corumbá. “Alertas para medidas de segurança e proteção em casos extremos de umidade e temperatura”, preveniu o meteorologista.

Apesar do calorão de ontem, Campo Grande amanheceu com céu nublado, chuvinha fraca e temperaturas amenas neste domingo (28).

UMIDADE DO AR

Além de quente, o tempo também está muito seco. O índice de umidade relativa do ar atinge valores críticos em Mato Grosso do Sul.

MS também se destacou entre as cidades mais secas do País neste sábado (27). Das 10 cidades mais secas, 6 também foram de MS: Aquidauana (14%), Costa Rica (14%), Sidrolândia (14%), Água Clara (14%), Campo Grande (15%) e Coxim (15%). Confira:

Lista: Inmet

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade indicada é de no mínimo 60%.

Umidade relativa do ar é a quantidade de água em forma de vapor dispersa pelo ar. O instrumento utilizado para medir a umidade é o higrômetro.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:

  • Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
  • Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
  • Usar protetor solar
  • Beber muita água
  • Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
  • Não fazer refeições pesadas
  • proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
  • Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d'água e ar condicionado

EDUCAÇÃO

Sem terminar ensino médio, aluna de escola pública de MS consegue entrar na Unesp (SP)

Maria Eduarda Soares Pereira Leal, de 18 anos, mora em MS, mas está cursando Engenharia Agronômica em SP

28/09/2025 11h00

Maria Eduarda Leal, de 18 anos, caloura de Engenharia Agronômica

Maria Eduarda Leal, de 18 anos, caloura de Engenharia Agronômica Divulgação/Defensoria Pública de MS

Maria Eduarda Soares Pereira Leal, de 18 anos, conseguiu entrar no curso de Engenharia Agronômica (bacharelado) na Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Ilha Solteira (SP), sem terminar o ensino médio, com auxílio da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.

Duda era aluna da Rede Estadual de Ensino (REE-MS) em Selvíria (MS), município localizado a 396 quilômetros de Campo Grande, divisa dos estados MS/SP.

Ela continua morando em Selvíria (MS) e já está cursando o primeiro semestre em Ilha Solteira (SP), que fica a 15 quilômetros da cidade em que mora.

Conforme apurado pela reportagem, Duda prestou o vestibular da Unesp e obteve um resultado excelente, alcançando nota suficiente para ingressar no curso de seus sonhos em uma universidade pública.

Mas, como ela não havia concluído o 3º ano do ensino médio, a escola em que estudava se negou a emitir o certificado de conclusão de educação básica. Vale ressaltar que ela estava no terceiro ano e que só iria finalizá-lo em dezembro deste ano.

Os pais acionaram a justiça e a Defensoria Pública solicitou o documento para que a menina conseguisse se matricular na universidade.

A Defensoria Pública agiu rapidamente, obteve na Justiça de 1º Grau a tutela de urgência e determinou que a escola emitisse o documento. O processo foi deferido e instituição escolar redigiu o certificado de conclusão do ensino médio.

Com isso, a menina conseguiu se matricular na Unesp e atualmente cursa o 1º semestre de Engenharia Agronômica (bacharelado).

“Sempre foi um sonho meu entrar em uma universidade pública… Eu tinha 48 horas para fazer minha matrícula e o trabalho da defensora foi muito bem-feito! Nunca vou ser capaz de agradecer à altura”, disse a acadêmica, emocionada.

Engenharia Agronômica é um campo da engenharia que integra conhecimentos de ciências exatas, biológicas e sociais para planejar, desenvolver e otimizar a produção agrícola e pecuária de forma sustentável. 

O engenheiro agrônomo atua desde o manejo do solo e o controle de pragas até a gestão de recursos naturais, buscando aumentar a produtividade agropecuária e garantir a qualidade dos alimentos. 

Em junho deste ano, houve outro caso semelhante: Kariny Gabriela Souza Herrera, de 16 anos, conseguiu entrar no curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), sem terminar o ensino médio, com auxílio da Defensoria Pública de MS.

