Chuvarada força concessionária da MS-306 a anunciar 'atuação emergencial'

Fortes chuvas que caem em Mato Grosso do Sul, principalmente na parte noroeste, na MS-306, estrada que liga Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica, têm provocado estragos na rodovia.

Comunicado da Way-306, concessionária da rodovia, afirma que, com a chuvarada a empresa "se vê diante de atuação emergencial".

A concessionária informou que a média da chuva nessa região, para o mês de janeiro, nos últimos seis anos, é de 262mm. Pela nota da Way, o mês de janeiro/2023 atingiu a marca de 90,34% acima do mesmo período em anos anteriores.

"Ao compararmos os meses de janeiro, desde 2017, temos a demonstração do aumento excessivo das chuvas no ano de 2023. E, ainda, no mês de fevereiro de 2023 as chuvas permaneceram intensas, sendo que em referido mês o total de chuvas perfez a quantia de 501,9mm", disse a concessionária em nota.

Também segundo o comunicado da Way, "no mês de março de 2023 as chuvas permaneceram intensas, sendo que em referido mês o total de chuvas perfez a quantia de 281,9 mm, com chuva durante 20 dias".

A empresa garante que "apesar do volume excessivo de chuvas, a Way-306 tem atuado de modo constante e ininterruptamente para manter a segurança e conforto do usuário, sendo que no período mais crítico das chuvas (janeiro a março) foram aplicadas 890,69 toneladas de massa asfáltica na operação tapa buraco".

Os serviços de fresa e recomposição que não foram interrompidos, mesmo não sendo usual a sua realização no período de chuvas, informou a Way: "foram feitos 32.000 m² de pista e 4.516,26 toneladas de massa asfáltica, sempre prezando pela segurança e conforto do usuário e imagem do Programa de Concessões de Rodovias do Estado".

