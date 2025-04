Chuvas de abril ultrapassam o esperado do mês e deixam estragos

TEMPO

Os dias devem amanhecer e terminar com temperaturas mais baixas

Após chuvarada, tempo abre no estado Gerson Oliveira / Correio do Estado

Após um feriado com dias chuvosos que causaram estragos em diversas regiões de Campo Grande, nesta segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, o dia amanheceu fresquinho, mas o sol foi aparecendo aos poucos, e conforme o Climatempo, assim deve ser no decorrer da semana.

Nos próximos dias, Mato Grosso do Sul deve ficar em alerta para uma circulação de ventos associada ao sistema de alta pressão que avançou após o deslocamento de uma frente fria, que contribui para que as temperaturas mínimas se mantenham um pouco mais baixas, no início e no fim do dia.

Além disso, de acordo com o Instituto de Meteorologia (Inmet), nesta semana o tempo deve tende a permanecer firme em boa parte do Estado, sem previsão de chuvas significativas. Nesta segunda (21), as temperaturas devem oscilar entre 20º e 29º.

No entanto, no interior do Estado, há possibilidade de chuvas isoladas, com pancadas de chuva e tempestades em algumas áreas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com maior intensidade no norte de Mato Grosso do Sul. Isso ocorre devido à presença de umidade disponível e ao avanço de cavados em médios níveis da atmosfera.

O FRIO VEM AÍ?

De acordo com a Climatempo, simulações atmosféricas apontam a chegada de uma massa de ar polar com força suficiente para derrubar as temperaturas para abaixo dos 10°C no Estado, a partir da próxima semana.

Conforme o meteorologista da Climatempo, Vinícius Lucyrio, o fenômeno deve ser ainda mais intenso do que a frente fria registrada no primeiro fim de semana do mês.

“Ainda há muita incerteza sobre esta frente fria, pós-feriado da Páscoa e Tiradentes. Já dá para adiantar que teremos uma massa de ar frio polar mais potente do que a que passou pelo país no início de abril”, afirma o meteorologista.

Além do frio, a formação de um ciclone extratropical pode provocar temporais durante a passagem da frente fria. A intensidade do fenômeno no Sul do país dependerá da posição e do deslocamento desse ciclone.

Outra massa de ar polar também pode atingir o Brasil entre o fim de abril e o início de maio, reforçando a sequência de ondas de frio neste outono.

Apesar disso, os meteorologistas destacam que abril deve terminar com temperaturas dentro ou até acima da média na maior parte do país.