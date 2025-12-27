Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TEMPESTADE

Chuva de até 50mm acompanhada de ventania deve atingir MS neste sábado

Alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e, mesmo assim, onda de calor deve continuar no Estado até dia 29

Felipe Machado

27/12/2025 - 15h30
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de tempestade para todo o Mato Grosso do Sul para este sábado (27), com municípios que podem chegar a 50 milímetros (mm) de chuva e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora (km/h), que ainda deve se misturar com onda de calor prevista para acabar somente daqui dois dias.

Separado em dois alertas, mas com o mesmo propósito, o Estado deve ter ocorrências de fortes precipitações ao longo do dia. De acordo com os avisos, há chance de “chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo”, o que caracteriza tempestades, que inclusive devastaram algumas cidades nos últimos meses.

Mesmo diante disso, a entidade diz que há “baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”. Todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta, que deve permanecer até o final do dia. Diante disso, o Inmet emitiu orientações às populações das cidades alvos, como:

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Inclusve, na tarde de ontem, sexta-feira (26), o município de Água Clara registrou uma forte tempestade. Durante o rápido temporal, que durou cerca de uma hora, a cidade registrou chuva intensa, rajadas de vento, alagamentos e até a formação de um “redemoinho” em via pública.

Onda de calor

Passadas as festividades natalinas, Mato Grosso do Sul deve enfrentar uma onda de intenso calor e altas temperaturas neste final de semana, é o que indicam as projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além do clima típico de verão, com alternância entre períodos de sol, calor intenso e pancadas de chuva, 10 municípios da região leste e nordeste terão de lidar com as altas temperaturas ao menos até a próxima segunda-feira (29). 

Neste feriado de Natal, Água Clara registrou 37.8°C, nono município mais quente do país. Além disso, em Paranaíba, os termômetros marcaram 37.3°C, enquanto em Três Lagoas, a temperatura chegou a 36.6°C, colocando as cidades sul-mato-grossenses entre as mais quentes do Brasil no último dia 25. 

Além das citadas, a onda de calor também deve atingir Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul e Inocência.     

Em Dourados e Ponta Porã, porção sul do estado, os termômetros devem marcar  médias entre 25 °C e 32 °C, calor típico de verão com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Em Corumbá, o clima deve se estabelecer entre 24°C e 34°C com variação de sol e chuva e picos de alta temperatura que podem atingir a casa dos 36°C. Coxim, Naviraí e Nova Andradina, as estimativas médias ficam entre 22 °C e 32 °C.

Ao longo da semana, a recomendação é de atenção redobrada aos avisos meteorológicos, sobretudo nos dias de maior instabilidade, além de cuidados com o calor intenso, como hidratação constante e proteção contra o sol.

Cidades

Bando que sequestrou mulheres e criança é preso em Campo Grande

Um jovem de 21 anos contou que foi ameaçado com uma arma na boca por conta de um suposto furto de pneus

27/12/2025 11h42

Imagem Divulgação

O Batalhão de Choque recebeu a denúncia do sequestro de duas mulheres  e uma criança que não teve a idade divulgada, por indivíduos armados, na madrugada de quinta-feira (26), que foram levadas em caminhonetes para o bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Com os dados dos veículos, a equipe localizou uma Toyota Hilux. Durante o deslocamento pela Avenida Costa e Melo, os policiais verificaram que uma viatura da área já realizava a abordagem.

Os militares informaram que haviam sido acionados para atender uma ocorrência de vias de fato no endereço. No local, foram localizadas caminhonetes com as características informadas e dois indivíduos, que foram abordados.

Um deles relatou que os outros envolvidos estavam no interior da casa com as vítimas, que eram impedidas de deixar o local.

Diante da falta de resposta por parte dos suspeitos, os policiais arrombaram o portão. Dentro da residência, a equipe localizou as vítimas presas em um dos cômodos: um jovem de 21 anos, duas mulheres de 25 e 45 anos, além do filho menor de idade de uma das vítimas.

Os suspeitos foram abordados, sendo um jovem de 26 anos e outro de 32 anos, dois adolescentes de 17 e 19 anos e uma idosa de 61 anos.


Relato das vítimas

Segundo relataram à polícia, o rapaz de 21 anos foi amarrado e agredido com um porrete de madeira, além de ser constantemente ameaçado com arma de fogo, enquanto o grupo exigia informações sobre uma suposta carga de pneus furtada de um depósito dos autores.

As mulheres também relataram que foram agredidas e questionadas sobre os pneus, permanecendo sob a mira de armas de fogo.

Os suspeitos, por sua vez, afirmaram que estavam indignados com o furto dos pneus e, por isso, decidiram sequestrar as vítimas.

No cômodo onde eles estavam, a equipe localizou um revólver calibre .38, com cinco munições intactas. Um dos envolvidos assumiu ser o proprietário da arma. Também foi encontrado um aparelho celular pertencente a outro suspeito que não foi localizado.

Em buscas nas imediações, os policiais encontraram uma VW Amarok em uma área de vegetação, ocultada por um pano. No interior do veículo, foi localizado outro revólver calibre .38.

O grupo foi conduzido à delegacia e vai responder por associação criminosa, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, sequestro e cárcere privado. A ação resultou em um prejuízo estimado de R$ 263 mil ao crime.

 

 

 

Cidades

Em meio a onda de calor, tempestade atinge Água Clara

Chuva foi rápida e inesperada

27/12/2025 11h00

Reprodução

Apesar da onda de calor que atinge a região leste do estado até segunda-feira (29), o município de Água Clara registrou uma forte tempestade na tarde de ontem (26).

Durante o rápido temporal, que durou cerca de uma hora, a cidade registrou chuva intensa, rajadas de vento, alagamentos e até a formação de um “redemoinho” em via pública.

Onda de calor

A onda de calor, prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), atinge a região leste do estado desde a última terça-feira (23), em especial os municípios de Água Clara, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Além disso, são previstas pancadas de chuvas, devido ao padrão típico de verão, caracterizado por calor, elevada umidade e condições para a ocorrência de pancadas de chuvas mais frequentes.

