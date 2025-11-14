Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INFRAESTRUTURA

Chuvas em excesso levam asfalto, em meio a uma crise financeira

Com a precipitação que ultrapassou os 100 mm entre quarta-feira e quinta-feira, Campo Grande teve trechos de pavimentação levados pela força da água

Felipe Machado

14/11/2025 - 08h40
Perto dos 1.000 milímetros este ano, as chuvas evidenciam ainda mais os buracos no asfalto em Campo Grande. Em conversa com o Correio do Estado, Marcelo Miglioli, titular da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), afirmou que o problema não será solucionado enquanto a situação financeira do Município não for regularizada.

“Os buracos nas vias tendem a demorar mais para serem resolvidos, nós estamos com o serviço de tapa-buraco, mas muito aquém do que a gente gostaria e, enquanto não conseguirmos equalizar o financeiro, essa situação deve continuar”, disse o secretário à reportagem.

Na semana passada, quando foi convidado a participar de uma audiência na Câmara Municipal, Miglioli já havia afirmado que os buracos são “o maior problema que Campo Grande tem na parte de zeladoria da cidade” e acrescentou que “não se corrige problemas históricos de mais de 30 anos em apenas um ou dois anos”.

Com a dificuldade em captar recursos financeiros, as dívidas com as empresas que fornecem o serviço de tapa-buracos só aumenta, o que faz a Sisep realizar revezamento de dias e regiões onde serão feitos os serviços.

“A hora que nós colocarmos em ordem essa questão financeira, nós vamos ter todas [equipes] trabalhando simultaneamente e em ritmo acelerado”.

Como um dos exemplos de asfalto em condição ruim, o secretário menciona a Avenida Mascarenhas de Moraes, onde ele diz que é “preciso ser feito um projeto maior, com drenagem e uma melhor infraestrutura de pista, para isso, são necessários R$ 22 milhões”. Miglioli afirma que está buscando conseguir esse recurso.

Porém, depois, ele reafirma a falta de recurso para realizar todas as demandas que a Capital precisa e diz que a prioridade são áreas de urgência.

“A gente não tem estrutura própria para resolver esses problemas no asfalto, mas, dentro do que está disponível pelas empresas, estamos solucionando o que for prioridade, como as avenidas principais. Estamos trabalhando em ritmo forte, as questões mais emergenciais a gente está tentando resolver primeiro”, reforçou.

CHUVAS

Antes mesmo de conseguir resolver os problemas causados pela chuva da semana passada, a precipitação que caiu entre a noite de quarta-feira e ontem causou mais problemas na Capital.

De acordo com dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), Campo Grande registrou 111,4 mm de chuva de quarta-feira até as 15h30min de quinta-feira. A Capital foi a recordista do Estado no quesito.

Em levantamento realizado pela reportagem, com base em números do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Cemtec-MS, foi revelado que este ano, ainda a cerca de 45 dias de terminar, já superou o total de precipitação registrado em 2024: 922,4 mm, contra 780,6 mm (uma diferença de 18,17%).

Porém, mesmo que este ano demonstre que deverá ultrapassar a barreira dos 1.000 mm de chuva, ainda estaria longe do catalogado de 2020 a 2023, quando a Capital chegou a alcançar incríveis 1.503,4 mm, volume levemente maior que a normal climatológica – média estatística de um elemento meteorológico (como temperatura, chuva, vento) calculada ao longo de um período padrão de 30 anos –, que no caso de Campo Grande é de 1.455,3 mm.

Como era de se esperar, a forte chuva causou estragos em várias regiões de Campo Grande. Na rotatória entre as Avenidas Ernesto Geisel e Rachid Neder, uma árvore de grande porte caiu, arrastando fios de energia e rompendo um poste de luz, que acabou atingindo o totem da floricultura Jatobá Park.

Na tarde de ontem, com o retorno da chuva após horas de hiato, a Avenida Rachid Neder, mais uma vez, transformou-se em um rio de águas lamacentas. O Córrego Segredo transbordou e alagou a Avenida Ernesto Geisel. 

O alagamento deixou uma mulher e sua filha, uma criança de colo, isoladas em um carro no meio da enxurrada. As duas tiveram que ser socorridas por um homem em um trator.

Marcelo Miglioli comentou a situação da região. “O ponto mais crítico foi na Ernesto Geisel com a Rachid Neder, lá choveu 110 milímetros [até as 11h]. Já é uma região que fica comprometida quando chove muito, mas tivemos também quedas de árvores”, destaca.

A rotatória da Avenida Euler de Azevedo também foi tomada pela água.

A prefeita Adriane Lopes (PP) afirmou que as inundações que ocorreram, de forma específica, na Avenida Rachid Neder, em razão das fortes chuvas que caíram durante a noite são consequência da falta de envio de recursos do governo federal à cidade.

Em outro ponto da cidade, na Praça Itanhangá, carros foram arrastados pela enxurrada durante a chuva e parte da grade do local se desprendeu, ficando pendurada. Também houve registro de queda de árvore na Avenida Senador Antônio Mendes Canale. Equipes da Sisep foram acionadas e realizaram a limpeza do
local.

Uma árvore de grande porte caiu sobre a fiação elétrica na Rua Goiás, no Bairro Vila Célia, provocando danos em três postes. A queda da árvore interrompeu o fornecimento de energia ao prédio de uma escola e também para parte das residências vizinhas.

Trafico

PCC escondia cocaína e maconha em carga de salgadinhos feitos em MS

Gaeco revela esquema que usava caminhão-baú com produtos industrializados em Campo Grande para transportar drogas para São Paulo

13/11/2025 21h07

Caminhão Volvo que era usado pelos traficantes

Caminhão Volvo que era usado pelos traficantes Reprodução

Um grupo criminoso ligado à organização Primeiro Comando da Capital (PCC) usava cargas de salgadinho industrializado, produzidos em Campo Grande, para esconder drogas como maconha e cocaína.

O transporte era feito em um caminhão Volvo, ano 2007/2008, que pertencia a Kleyton de Souza Silva, traficante ligado ao PCC, que, de dentro do presídio de Aquidauana, comandava uma extensa rede de distribuição de maconha e cocaína para todas as regiões do Brasil, com foco no Estado de São Paulo. O veículo, contudo, estava em nome de Fabrício Aparecido Silva Guilherme, motorista exclusivo, que usava tal artifício para não levantar qualquer suspeita dos policiais.

O caminhão de Kleyton era do tipo baú e frequentemente viajava para o Estado de São Paulo carregado de salgadinhos de uma marca famosa, produzidos na capital de Mato Grosso do Sul, e que tinham como destino a capital paulista e cidades do interior, como São José do Rio Preto e Araçatuba.

Os investigadores do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) mapearam pelo menos três fretes agenciados por Kleyton, sendo que, no último deles, Fabrício acabou preso pela Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, em Araçatuba (SP).

Antes, contudo, em 7 de julho de 2022, houve uma entrega bem-sucedida em São José do Rio Preto (SP), de aproximadamente 200 quilos de maconha. Depois, o caminhão seguiu viagem para São Paulo (SP), onde entregou mais uma carga de maconha (a suspeita é que foram outros 200 quilos) em um lava-jato na zona norte da cidade.

Caminhão Volvo que era usado pelos traficantesPreparação de carga de maconha, em Campo Grande (MS), para ser entregue em São José do Rio Preto (SP)/Reprodução Gaeco

Nas notas fiscais, sempre havia cargas de salgadinhos — batatas fritas, salgadinhos de milho e de trigo, entre outros.

No celular de Kleyton, havia conversas entre ele e seu subordinado Fabrício. O caminhoneiro relatava como pretendia fazer um dos fretes, usando salgadinho:

“Eu tô vendo aqui se eu consigo. As cargas que têm daqui de Campo Grande pra lá são só pra São Paulo. Aí eu pego uma carga pra São Paulo mesmo, tô vendo uma carga pequena aqui de salgadinho, se o cara vai me passar, aí eu vou e passo em Birigui, pego essas caixas de som e vou direto pra Rio Preto, e lá descarrega. Daí eu sigo e deixo as caixas de som em Catanduvas, depois desço lá em São Paulo, daí carrego e venho aqui pra Campo Grande de novo”, disse o caminhoneiro.

Frete seguro

Kleyton tinha orgulho do negócio, que chamava de “frete seguro”. A carga de salgadinhos, o caminhão relativamente novo e o mesmo motorista sempre quase não levantavam suspeitas dos policiais.

“Trata o procedimento pelo nome de ‘frete seguro’, modalidade que consiste em embarcar, juntamente com a carga ilícita, mercadoria lícita e regularmente documentada (como regra, a Orcrim escolhia alimentos não perecíveis, como salgadinhos), como forma de encobrir os entorpecentes. Ou seja, o ‘frete seguro’ é arquitetado e executado com a finalidade de conferir aparente legalidade à operação, permitindo que os carregamentos atravessassem as mais diversas barreiras de fiscalização sem levantar suspeitas das forças policiais”, explicam os promotores do Gaeco.

A afirmação acima está na denúncia contra Kleyton, Fabrício e dezenas de outros integrantes da organização criminosa, que operava em grande esquema não apenas de remessa de maconha e cocaína, mas também de extorsão e violência contra pessoas que emprestavam dinheiro de Kleyton ou contra outros traficantes — como um grupo de Santa Catarina que usou os serviços de frete da quadrilha e não pagou.

A suspeita dos policiais do Gaeco é que Kleyton prestou vários serviços de transporte de maconha no fundo falso de seu caminhão-baú, até que seu motorista, Fabrício, foi preso em 22 de outubro de 2022, com 280 quilos de cocaína, na rodovia Marechal Rondon, no município de Araçatuba (SP). A droga tinha como destino a cidade de Birigui (SP).

Conforme a denúncia do Gaeco, o preço do frete variava: R$ 150 por quilo para cargas de maconha e até R$ 700 por quilo para cargas de cocaína.

Se negociado pelo preço máximo, o transporte dos 280 quilos apreendidos no interior paulista renderia R$ 196 mil à quadrilha. A carga, contudo, é avaliada em dezenas de milhões de reais.

Operação Blindagem

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou um novo pedido de prisão contra Kleyton de Souza Silva, apontado como líder da organização criminosa investigada na operação deflagrada em 14 de outubro de 2025. Mesmo já preso por condenação anterior, o Gaeco afirma que ele continuava exercendo comando de dentro do presídio de Aquidauana.

A análise do telefone celular apreendido em sua cela revelou fotografias pessoais, conversas e registros que, segundo o órgão, evidenciam que Kleyton seguia envolvido em negociações de drogas e outras práticas ilícitas, o que justificou a necessidade de reforçar a custódia preventiva.

A operação descreve uma ampla estrutura criminosa vinculada ao PCC, atuando em tráfico interestadual de drogas, remessas pelos Correios, transporte por caminhões com cargas de fachada, comércio ilegal de armas e práticas de extorsão. O relatório destaca que o grupo possuía logística complexa, com caminhões equipados com rastreadores, grande volume de entorpecentes sob sua propriedade e conexões operacionais em diversos estados.

Além de Kleyton, o Gaeco listou outros suspeitos ligados ao grupo, entre eles Sebastião Balejo de Arruda, Ênio de Andrade e Silva Filho, João Lucas Paes de Mello e Ângelo Paes Marquesan. Para esse conjunto de investigados, a promotoria solicitou apenas mandados de busca e apreensão, por ainda não haver elementos suficientes para medidas cautelares mais severas.

Executores diretos das ordens da liderança também foram identificados: Thiago Gabriel Martins da Silva, conhecido como “Especialista PCC”, aparecia como um dos mandantes de cobranças violentas. Já Osvaldo Vianna dos Santos Júnior, o “Juninho”, e Johan Fabiano Rodrigues Lescano foram apontados como responsáveis por extorsões, ameaças e deslocamentos forçados de vítimas em Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

A investigação ainda revelou um setor interno de inteligência, operado por Monique Siqueira Lopes Meireles e pelo próprio “Especialista PCC”, responsável por acessar ilegalmente dados sigilosos de vítimas e repassar informações estratégicas ao grupo.

Essa estrutura hierarquizada reforçou, na avaliação do Ministério Público, a necessidade de impedir que Kleyton continuasse exercendo liderança criminosa a partir do sistema prisional, resultando no novo pedido de prisão apresentado à Justiça.

Caminhão Volvo que era usado pelos traficantesKlayton, com a namorada, de dentro da cadeia, onde comandava o tráfico

Cidades

Gerente de transporte é exonerado após morte de estudante de enfermagem

Com relação ao motorista do ônibus que estava com a CNH vencida, a secretária de Educação do município informou que o caso deve passar por sindicância, devido a ele ser concursado

13/11/2025 18h07

A Prefeitura Municipal de Coxim exonerou o gerente de Transporte Escolar, Djair Bezerra Leite. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (13), um dia após o acidente que tirou a vida da estudante.

No caso que envolveu o servidor Cleyton Matos Campos, de 47 anos, que, segundo a secretária de Educação, Marly Nogueira, é concursado desde 2022 e estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de um ano.

Segundo a Polícia Civil informou, após o acidente que resultou no atropelamento da jovem Letícia Camargo, de 25 anos, ele chegou a dizer que manuseava o celular no momento do ocorrido, mas mudou a versão em seguida.

A secretária de Educação, Marly Nogueira, admitiu que houve falha na verificação da documentação do servidor, o que culminou na exoneração de Djair, que comandava a pasta de Transporte Escolar desde 6 de janeiro de 2025.

“A pasta não averiguou, então nós tomamos as medidas cabíveis. Já instauramos um procedimento interno para apurar e responsabilizar as pessoas, porque houve uma falha”, disse.

Questionada sobre a situação do servidor que atua como motorista do ônibus escolar, a secretária informou que o município instaurou uma sindicância. Uma comissão será montada para apurar os fatos e, por enquanto, ele não será exonerado.

“Não [será exonerado]. É por isso que foi aberto o processo de sindicância, para avaliar e ver como vai ficar a situação dele”, respondeu a secretária.

Devido ao fato de ele ser concursado, segundo explicou a gestora, ele tem direito à defesa.

“Conforme formos avançando com a instauração do procedimento interno, vamos colhendo as provas, com o jurídico e com a controladoria do município”, pontuou.

Morte da Estudante


A estudante de enfermagem Letícia Camargo, de 25 anos, da  Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), morreu após ser atropelada por um ônibus escolar na manhã desta quarta-feira (12), em Coxim, região norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 7h, na Avenida Mato Grosso do Sul, quando a jovem seguia para o estágio.

De acordo com testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade no momento do atropelamento. O ônibus atingiu a estudante e colidiu contra uma árvore. Após o impacto, o ônibus ainda passou por cima da vítima.

Letícia chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim. Natural de Pedro Gomes, a estudante cursava o último semestre de enfermagem e estava prestes a se formar.

O motorista do ônibus também foi encaminhado ao hospital e, após atendimento, prestou depoimento à Polícia Civil, que investiga as causas do acidente, posteriormente ele foi preso em flagrante. 


Funcionário efetivo da prefeitura municipal,  Cleyton dirigia um ônibus escolar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de um ano, recusou-se a realizar o teste do bafômetro e possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

