Chuvas fortes em SC provocam alagamentos e 200 têm que sair de casa

SEGURANÇA

O levantamento feito pela Policia Militar revela que foram geradas 1.357 ocorrências deste crime contra a mulher no mês de novembro

Segundo dados do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), casos de violência domestica está entre as principais denuncias registras por meio dos telefones de emergência 190 e 193 em Campo Grande.

Conforme o levantamento, a Polícia Militar recebeu 31.177 ligações, no mês de novembro, sendo que entre os comunicados de ocorrências, 1.357 foram sobre violência doméstica.

Já para a Polícia Civil Ciops, foram comunicadas 4.613 ocorrências, as quais a violência doméstica também é a principal denuncia, liderando o levantamento com 1.323 ocorrências, seguida de sinistro de trânsito, com 581 ocorrências.

O balanço do Ciops também revela que foram geradas 1.508 ligações sobre perturbação do sossego, 1.006 de vias de fato e 1.025 de abordagens.

De acordo com reportagem do Correio do Estado, o Mato Grosso do Sul teve recorde de vítimas de violência doméstica em 2023. De janeiro a setembro do ano passado, 16.313 mulheres foram vítimas de agressões no Estado, o maior número da série histórica da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

Em todos os anos desde o início da série histórica, Campo Grande segue com números alarmantes de casos de violência doméstica, sendo registradas no ano passado 5.630 ocorrências de janeiro a setembro. Em 2021, no mesmo período, foram 4.933 vítimas e, em 2023, 5.483 pessoas sofreram violência doméstica.

De janeiro a setembro deste ano, os números de casos registrados foram menores em comparação ao ano passado, no Estado, 14.883 ocorrências tiveram registro.

Na capital, Campo Grande, 4.809 casos de violência domestica chegaram ao conhecimento da policia, numero este que é 12% menor em comparativo com os dados do ano passado.

CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros Militar, de acordo com o levantamento do Ciops, teve 6.499 chamadas ao 193 registradas em novembro, destacando-se 2.103 pedidos de informações, 262 tentativas de trote e 7 elogios.

Não houve registros de uso indevido ou reclamações. No total, foram geradas 1.645 ocorrências, das quais 484 foram emergências clínicas, 296 sinistros de trânsito, 109 quedas de pessoas e 53 ocorrências de incêndio em vegetação.

O dia com maior demanda no Corpo de Bombeiros foi o domingo, com média de 71 ocorrências, e a quinta-feira foi o dia com menor demanda, com média de 50 ocorrências. Quanto a faixa horária, a maior demanda ocorreu entre 8h e 9h.