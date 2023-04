Chuvas intensas na região de Bonito deixam moradores de distrito ilhados

ALERTA

Óbitos dobraram no terceiro mês deste ano em MS, se comparado com o número de mortos em janeiro e fevereiro juntos

Cidade de MS com maior ocorrência é justamente o município fronteiriço com o Paraguai, Antônio João Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Com o fim de março, Mato Grosso do Sul já soma 12 mortos por dengue em 2023, sendo oito desses óbitos contabilizados só no último mês, nos municípios de Aquidauana; Três Lagoas; Campo Grande e Laguna Carapã.

Conforme o mais recente boletim epidemiológico da dengue, elaborado pela Gerência Técnica de Doenças Endêmicas - da Secretaria de Estado de Saúde (SES) -, o Estado lida hoje com mais de 23 mil casos prováveis de dengue, sendo 10.987 diagnósticos confirmados para a doença.

Em 10º lugar no ranking entre as Unidades da Federação (onde quanto mais alta a posição, maior também é a incidência de Dengue), a cidade de MS com maior ocorrência é justamente o município fronteiriço com o Paraguai, Antônio João.

Importante ressaltar que o país vizinho já vem registrando mortes, principalmente causadas por um surto de Chikungunya no Paraguai, doença essa que também tem seu sinal de alerta no Estado.

Ao todo, Mato Grosso do Sul possui 12 municípios de fronteira, em tempo que há altas incidências de dengue e Chikungunya nos vizinhos Bolívia e Paraguai (fronteiriços com Corumbá e Ponta Porã, respectivamente).

Vale lembrar que o alerta em Mato Grosso do Sul, através do Programa Estadual de Enfrentamento às Arboviroses e Sazonalidade de Vírus Respiratórios no ano de 2023, chama atenção da população para os casos de Dengue; Influenza; Chikungunya; o contexto da vigilância sentinela de Síndrome Gripal (SG) e da vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Análise regional

Entretanto, como a própria taxa de incidência do boletim epidemiológico descarta, não só os municípios de fronteira estão na "zona de risco", com Batayporã (mais próximo do Paraná que do Paraguai), aparecendo com a segunda maior incidência.

Ainda, é válido frisar que a classificação de incidência é feita da seguinte forma:

Baixa Abaixo de 100 casos por 100 mil habitantes Média De 100 a 300 casos por 100 mil habitantes Alta Acima de 300 casos por 100 mil habitantes

Quanto aos casos de dengue, janeiro aparece como o mês menos nocivo, com apenas uma morte de um paciente de 59 anos, em Guia Lopes da Laguna, registrada em 17/01/2023.

Desde então a doença ceifou vidas das mais variadas idades neste ano; com vítimas em idades entre 3 e 82 anos.

Só em março, Três Lagoas registrou cinco mortes, enquanto Campo Grande e Laguna Carapã ficaram responsáveis pelos outros registros.

