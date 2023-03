Chuva 'emburaca' ruas e motoristas precisam fazer manobras para desviar de buracos

Campo Grande está repleta de buracos, em uma infinidade de ruas e avenidas, espalhadas pelos 79 bairros das sete regiões.

É só dar uma volta pelas ruas da Capital que é fácil de encontrar um buraco. A situação é tão precária que moradores comparam vias com “peneiras”, de tantos buracos que têm.

O acúmulo de água associado à movimentação de carros, principalmente veículos mais pesados, facilitam as aberturas no asfalto.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, 46,5 milímetros de chuva foram registrados apenas neste sábado (11).

Equipe do Correio do Estado percorreu alguns bairros de Campo Grande e verificou que a infraestrutura das vias é precária, com desnivelamento de asfalto, rachaduras, buracos e remendos.

Conforme apurado pela reportagem, algumas das ruas e avenidas com asfalto danificado são:

Rua Brasília - Jardim Imá

Avenida 26 de agosto - Centro

Avenida Petrópolis - Caiçara/Oliveira

Rua Campos Sales - Caiçara

Rua Melvin Jones – Caiçara

Rua Antônio Abdo – Taveirópolis

Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima – Santa Emília

Avenida Presidente Vargas - Coophatrabalho

Rua da Pátria - Caiçara

Rua Japú - bairro Los Angeles

Ernesto Geisel - Joquei Club

Rua Brilhante - Amambai

Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa - Jardim América/Vila Carvalho

Rua Coxim - Morada Verde

A opção que campo-grandenses têm encontrado para ‘fugir’ dos buracos é completá-los com terra, areia, pedra, ou até mesmo cimento.

Por outro lado, há quem prefere prevenir acidentes e opta por sinalizar com galhos, paus, madeiras e outros objetos.

Dona de casa, Valdirene Alves, afirmou que desistiu de caminhar e dirigir em certas ruas de seu bairro, pois, tem medo de tropeçar na “peneira”.

“Eu desisti de andar na rua Campos Sales, entre a rua dos Marimbas e avenida Lúdio Martins Coelho, porque ali parece uma peneira de tanto buraco que tem”, disse.

Motoristas fazem manobras para desviar dessas aberturas e, muitas vezes, precisam invadir a contramão da via para evitar que o pneu do veículo caia dentro do orifício. Mas, neste caso, o condutor pode estar cometendo uma infração de trânsito.

De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a multa para quem anda na contramão em vias de sentido duplo é de R$ 195,23 e o motorista ainda leva cinco pontos na carteira devido à infração grave.

O servidor público estadual, Victor Moraes Honório, teve um prejuízo de R$ 320,00 em seu veículo, por conta de buracos.

“Estava de noite e, sem querer, eu passei de carro correndo em um buraco. Eu não vi. Meu pneu furou e a roda do meu carro amassou e tive que solicitar uma borracharia 24 horas”, contou.

DANOS PARA O CARRO

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o mecânico automotivo, Durval Vivela, afirmou que buracos podem causar prejuízos para o veículo, como danos em:

Pneu

Suspensão

Amortecedor

Alinhamento

Balanceamento

Terminais de direção

Pivôs

Buchas de bandeja

“Na suspensão, danifica os amortecedores, terminais de direção, pivôs, buchas de bandejas e coxim do amortecedor tanto dianteiro quanto traseiro. Os pneus também podem se deslocar e criam bolas nas laterais, e também corta os pneus. Assim também afetando o alinhamento e balanceamento do veículo gerando desgastes prematuro dos pneus”, explicou.

SERVIÇO TAPA-BURACO

A Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) realiza serviço de “tapa-buracos” - operação de manutenção de vias pavimentadas - durante todo o ano. O órgão responsável pela atividade é a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP).

Porém, no verão, o serviço é desacelerado, por conta da chuva.

“Em períodos chuvosos, esse serviço é prejudicado pois a massa asfáltica usada para tapar os buracos precisa de tempo seco para aderir ao asfalto existente. A redução da capacidade operacional chega a cerca de 60% nos períodos em que os índices pluviométricos se apresentam elevados”, afirmou a Prefeitura, em nota enviada ao Correio do Estado.

Com redução das chuvas, a capacidade volta aos padrões normais, quando são tapados cerca de 1.600 buracos diariamente em ruas e avenidas da Capital.

Além disso, a Prefeitura afirmou que nesta semana, os serviços de tapa-buraco estão concentrados, principalmente, nos bairros Aero Rancho, Jardim Centenário, Vila Olinda, Vila Progresso, Cabreúva, Vila Planalto, Taveirópolis, Carandá Bosque, Vivendas Bosque, Vila Nasser, Piratininga, Universitário e Jardim Itamaracá.

Vale ressaltar que vias com passagem de transporte coletivo e ruas com intenso tráfego de veículos são os mais priorizados.

Para solicitar o fechamento de um buraco, a população pode acionar equipes da Sisep, através do número 156.