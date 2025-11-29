Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRAGÉDIA

Ciclone deixa 120 mortos e 130 desaparecidos no Sri Lanka

Boa parte do país ficou submersa, com dezenas de pessoas presas nos telhados das casas para fugir da água

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO

29/11/2025 - 13h15
O ciclone Ditwah, que atingiu o Sri Lanka na sexta-feira, 28, provocou mais de 120 mortes e 130 desaparecimentos. Boa parte do país ficou submersa, com dezenas de pessoas presas nos telhados das casas para fugir da água. As inundações afetaram quase 400 mil pessoas em todo o país, forçando cerca de 45 mil a buscar abrigo.

A intensidade do ciclone sobrecarregou os serviços de emergência do Sri Lanka, mas os resgates têm sido dificultados por interrupções nos sistemas de transportes e telecomunicações.

A região mais afetada é a central da ilha, a cerca de 160 quilômetros ao norte da capital, Colombo. No leste do país, quase uma centena de estudantes estão ilhados em alojamentos estudantis sem comida ou água potável, enquanto as águas da enchente se aproximam do campus universitário.

Apesar do número oficial de 120 mortes, autoridades temem que o estrago seja bem maior: apenas um dos distritos, Badulla, na região central, contabiliza 50 mortes e 41 desaparecimentos, segundo informou a prefeitura ao New York Times.

O desastre natural agrava as dificuldades de um país que ainda tenta superar as cicatrizes de décadas de guerra civil e de uma recente crise econômica.

Os serviços ferroviários estão suspensos e muitas rodovias estão bloqueadas. Foram relatadas interrupções generalizadas nas comunicações e um quarto da população está sem energia elétrica

O Ministério das Relações Exteriores da Índia informou ter enviado 27 toneladas de suprimentos por via aérea e marítima, incluindo barracas, cobertores e kits de higiene, além de equipes de resgate com 80 pessoas para auxiliar nos esforços de emergência.

Os Estados Unidos também destinaram US$ 2 milhões para apoiar os esforços de socorro imediato, segundo a Embaixada dos EUA em Colombo.

ecoTURISMO

Bonito beira 250 mil turistas em 2025

Número é 3,15% maior em relação ao mesmo período de 2024, quando o destino recebeu 239.501 visitantes

29/11/2025 12h30

Letreiro na Praça Central de Bonito (MS)

Letreiro na Praça Central de Bonito (MS) DIVULGAÇÃO/Governo de MS

Bonito beirou a marca de 250 mil turistas nos 10 primeiros meses de 2025. O destino alcançou esse número em outubro, a 2 meses do fim do ano.

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 247.049 turistas entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2025.

Confira o número detalhado de visitantes, por mês, em 2025:

MÊS - 2025 Nº DE TURISTAS
Janeiro 36.858
Fevereiro 17.017
Março 25.849
Abril 25.478
Maio 22.977
Junho 14.675
Julho 25.849
Agosto 24.413
Setembro 27.127
Outubro 26.806

 * Total: 247.049 (janeiro a outubro) – Fonte: OTEB

O número é 3,15% maior em relação ao mesmo período de 2024, quando o destino recebeu 239.501 visitantes.

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (34,72%), Paraná (8,63%), Rio de Janeiro (8,12%), Santa Catarina (7,44%), Rio Grande do Sul (6,66%), Mato Grosso do Sul (6,08%), entre outros.

As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (56,21%), Sul (25,52%), Centro-Oeste (10,55%), Nordeste (6,42%) e Norte (1,30%).

Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países da Holanda (1,57%), Paraguai (1,33%), Estados Unidos (1%), Alemanha (0,92%), França (0,85%), Argentina (0,78%), entre outros.

Estima-se que, do total de visitantes (247.049) que estiveram em Bonito e região, 28.967 desembarcaram pelo aeroporto, aumento de 25,07% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 23.161 desembarques.

Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 706.812, um aumento de 0,98% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 699.929 visitações.

A taxa de ocupação dos hotéis ficou em 61% em outubro.

BONITO

Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.

Está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completou 77 anos em 2025.

A partir de dezembro de 2025, viajar para Bonito vai ficar mais caro: a Prefeitura Municipal de Bonito anunciou a cobrança de Taxa de Conservação Ambiental (TCA) de R$ 15 por pessoa. 

Segundo o município, a taxa foi criada para fortalecer políticas públicas voltadas à conservação ambiental, diante do aumento da demanda turística e da necessidade de investimentos constantes em infraestrutura e monitoramento, essenciais para manter a experiência de visitação segura e sustentável.

Três linhas aéreas operam em Bonito: Gol, Latam e Azul.

O município recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.

Foi fundada em 1927 e com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943, é lhe anexado como Distrito de Paz de Miranda.

Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.

PASSEIOS

Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00. Confira:

  • Gruta do Lago Azul - cartão postal da cidade
  • Grutas de São Miguel
  • Grita São Mateus
  • Gruta Catedral
  • Gruta do Mimoso 
  • Abismo Anhumas
  • Nascente Azul
  • Lagoa Misteriosa
  • Rio Sucuri
  • Rio da Prata Recanto Ecológico
  • Rio Formoso
  • Aquário Natural
  • Estância Mimosa
  • Boca da Onça
  • Cachoeiras da Serra da Bodoquena
  • Balneário do Sol
  • Balneário Bosque das Águas
  • Balneário Municipal
  • Eco Park Porto da Ilha
  • Eco Serrana Park
  • Recanto das Águas
  • Cânion do Rio Salobra
  • Fazenda Ceita Corê
  • Buraco das Araras
  • Buraco do Macaco
  • Praia da Figueira
  • Projeto Jiboia
  • Biopark

Cidades

Vândalos causam "apagão" em decoração de Natal de mais de R$ 2 milhões

Segundo a Prefeitura de Bonito, a iluminação inaugurada recentemente deixou de funcionar por ação de terceiros

29/11/2025 11h30

Divulgação Prefeitura de Bonito

Cerca de quatro dias após a inauguração da iluminação de Natal, que custou R$ 2.099.000,00, a Prefeitura Municipal de Bonito informou, neste sábado (29), que a iluminação da decoração foi desligada devido a atos de vandalismo.

Por meio de nota, o Executivo Municipal informou que parte da iluminação na Rua Pilad Rebuá foi afetada após os fios elétricos serem desconectados.

A empresa contratada para realizar o serviço verificou o local e constatou o problema. Ainda conforme a nota, a prefeitura pediu que a população auxilie na conservação da decoração natalina.

 

Leia a nota:

"O Município pede à população que ajude a cuidar da decoração natalina, um patrimônio coletivo que deixa nossa cidade ainda mais bonita e acolhedora nesta época do ano.
A Prefeitura também solicitou à Guarda Municipal e à Polícia Militar que redobrem a atenção e intensifiquem a fiscalização nos locais decorados."

Polêmica sobre o custo

Devido à repercussão entre a população sobre o Natal Mais Bonito 2025, a prefeitura prestou esclarecimentos após a publicação da empresa vencedora do processo licitatório.

A manifestação ocorreu em outubro deste ano e destacou que se trata de um evento tradicional que embeleza o município durante as festividades.

O resultado do processo de escolha da prestadora de serviço responsável pela instalação da iluminação foi publicado no dia 29 de outubro, no Diário Oficial dos Municípios.

Embora o valor homologado seja de R$ 2.099.000,00, foi informado que apenas R$ 900 mil poderiam ser utilizados.

"A homologação do processo licitatório tem como objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada em montagem, manutenção e desmontagem, com locação de estrutura e fornecimento de materiais necessários para a decoração natalina em Bonito.

O resultado do processo foi adjudicado e homologado em favor da empresa Line Up Comunicação Eventos e Tecnologia Ltda., com valor total de R$ 2.099.000,00 (dois milhões e noventa e nove mil reais).

Esse valor corresponde ao montante total da ata de registro de preços, que tem validade de um ano e pode ser prorrogada para 2026. No entanto, a expectativa é que, para a edição de 2025, o município invista cerca de R$ 900 mil dentro desse contrato, e não o valor total da ata", diz a nota.

Repercussão

Nas redes sociais, a publicação na página da Prefeitura de Bonito com fotos da decoração gerou debate. Alguns munícipes ironizaram o valor, alegando que os enfeites seriam reutilizados de anos anteriores 

Os comentários ficaram divididos, com críticas e também elogios de outros usuários.

 

Divulgação Prefeitura de Bonito

Antigos problemas

No ano anterior, também na rua Polád Rebuá, a principal avenida do município, parece ter virado palco para transtornos neste período, houve o problema de a iluminação ter sido arrancada mais de uma vez, conforme noticiou o Correio do Estado. Nesse caso, os danos ocorreram devido a veículos que não respeitaram o limite de altura da via.

Em 2024, a fiação foi arrancada por duas vezes, para evitar outros transtornos, a fiação chegou a ser instalada "mais esticada". 

Além disso, foi relatado que, devido à imprudência de motoristas com veículos acima da altura permitida, a fiação foi completamente arrancada, danificando todo o trabalho realizado na via.

O Departamento de Trânsito de Bonito (Demtrat) teve quem entrar em cena e instalou várias placas sinalizando o limite de altura da via, fixado em 4 metros.

 

Assine o Correio do Estado

 

