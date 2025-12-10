Ciclone extratropical deixa MS em alerta para vendaval de até 100 km/h

Um ciclone extratropical que avança pela região Sul do Brasil tem impactado no clima de vários estados brasileiros, inclusive Mato Grosso do Sul.
As condições fizeram com que o Instituto Nacional de Meteorologia emitisse um alerta laranja (perigo) para vendaval em 40 municípios sul-mato-grossenses válido desde a manhã de hoje até o final da noite de quinta (11)
O alerta avisa sobre o risco de fortes rajadas de ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h, aumentando o risco de queda de árvores, destelhamentos de casas e danos gerais em edificações e plantações.
Os efeitos do ciclone já puderam ser sentidos em Mato Grosso do Sul no início da semana, quando Campo Grande registrou 86 milímetros em 24 horas, entre segunda-feira (8) e terça-feira (9).
Mesmo com a trégua nas chuvas durante a quarta-feira (10), trazendo céu limpo e temperaturas altas, as precipitações prometem retornar na quinta-feira (11) e persistir até a próxima semana, devido a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).
Estão em alerta para fortes ventos até o final de quinta-feira os municípios da região leste e sudoeste:
- Amambai
- Anaurilândia
- Angélica
- Aparecida do Taboado
- Aral Moreira
- Bataguassu
- Batayporã
- Brasilândia
- Caarapó
- Coronel Sapucaia
- Deodápolis
- Douradina
- Dourados
- Eldorado
- Fátima do Sul
- Glória de Dourados
- Iguatemi
- Itaporã
- Itaquiraí
- Ivinhema
- Japorã
- Jateí
- Juti
- Laguna Carapã
- Mundo Novo
- Naviraí
- Nova Alvorada do Sul
- Nova Andradina
- Novo Horizonte do Sul
- Paranhos
- Ponta Porã
- Ribas do Rio Pardo
- Rio Brilhante
- Santa Rita do Pardo
- Selvíria
- Sete Quedas
- Tacuru
- Taquarussu
- Três Lagoas
- Vicentina
O Ciclone
Segundo o meteorologista do Metsul, Luiz Fernando Nachtigall, um centro de baixa pressão extremamente profundo, não costumeiro para a região, com valores de pressão atmosférica observados em ciclones tropicais no Hemisfério Norte e em ciclones extratropicais poderosos mais ao Sul do continente, vem avançando no Sul brasileiro.
O fenômeno foi formado pela combinação da atmosfera extremamente aquecida, com valores ao redor e acima de 40ºC, associada a baixos valores de pressão atmosférica.
A região sul é a mais afetada com as tempestades, mas os efeitos também podem ser sentidos nas regiões Centro-Oeste e Sudeste.
A expectativa é que o centro do ciclone alcance o mar no litoral do Rio Grande do Sul entre a madrugada e a manhã de quarta-feira. Depois disso, ele deve seguir para alto-mar, se afastando gradualmente do Brasil ao longo da quinta-feira (11).
Mesmo em afastamento, o sistema continuará alimentando ventos fortes e mar agitado nas áreas costeiras do Sul.
Com o afastamento do ciclone, o tempo deve estabilizar gradualmente no Sul a partir de quinta (11), enquanto o Sudeste deve seguir com instabilidade pontual e temperaturas mais amenas. No Centro-Oeste, o calor retorna, mas com pancadas isoladas.