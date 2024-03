Cid corre risco de perder delação na PF após áudio com críticas a Moraes

Vacina

Nesta semana, o município recebeu o primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde, contendo 35.170 doses da vacina contra a gripe

Campo Grande deu início, nesta quinta-feira (21), à Campanha de Vacinação contra a Gripe. Durante a manhã, os idosos foram os que mais procuraram as unidades de saúde, aproveitando o primeiro dia para garantir a proteção contra a doença. Nesta semana, o município recebeu o primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde, contendo 35.170 doses da vacina contra a gripe. A expectativa é vacinar cerca de 200 mil pessoas ao longo da campanha na Capital.

De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, a vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a influenza, promovendo imunidade durante o período de maior circulação dos vírus e reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos.

"Por isso, é fundamental que as pessoas que fazem parte do público prioritário busquem as unidades de saúde para se imunizar contra a doença", complementa.

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, de elevada transmissibilidade, distribuição global e com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais, podendo também causar pandemias.

A aposentada Neuza Teixeira Batista, 70 anos, conta que todo ano procura se vacinar contra a gripe para evitar a doença. Hoje, ela esteve acompanhada de sua mãe, Luíza Teixeira Batista, 86 anos, que também aproveitou para se vacinar.

"Eu faço questão de me vacinar porque a gente sabe que é a melhor forma de prevenir contra a doença. E nós que somos idosos não podemos facilitar", diz.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, as doses da vacina estão disponíveis para todas as pessoas pertencentes aos públicos prioritários da campanha nas mais de 70 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

"É fundamental que as pessoas que pertencem aos públicos prioritários busquem as unidades para se vacinar. A vacina é a melhor estratégia de prevenção contra a influenza e possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos", destacou.

Inicialmente, a campanha deve ocorrer até o dia 31 de maio, de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde. O dia "D" de mobilização está previsto para acontecer em 13 de abril. A secretária ressalta que o município deve estabelecer algumas estratégias com o objetivo de facilitar o acesso e ampliar a cobertura vacinal, como a realização de ações itinerantes em locais de grande circulação, como shoppings e em pontos estratégicos.

"Mesmo disponibilizando mais de 70 locais para que as pessoas se vacinem durante a semana, é necessário pensarmos nas pessoas que têm essa dificuldade em razão da sua rotina. Com isso, conseguimos atender esse público e melhorar o índice vacinal da nossa população", enfatiza.

Campo Grande recebeu o primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde contendo 35.170 doses da vacina contra a gripe. A expectativa é vacinar ao menos 90% do público prioritário, estimado em cerca de 300 mil pessoas em Campo Grande.

Neste ano, a vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é eficaz contra três tipos de cepas de vírus em combinação: a. A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09; b. A/Thailand/8/2022 (H3N2); c. B/Austria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria), conforme a Instrução Normativa (IN) no 261, de 25 de outubro de 2023, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Confira os grupos prioritários:

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

- Pessoas de 60 anos e mais

- Gestantes

- Puérperas

- Indígenas vivendo fora de terra indígena

- Indígenas vivendo em terra indígena

- Trabalhadores de saúde

- Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos)

- Adolescentes em medidas socioeducativas (menores de 18 anos)

- População privada de liberdade (18 anos e mais)

- Funcionário do sistema de privação de liberdade

- Comorbidades

- Professores

- Pessoas em situação de rua

- Forças de segurança e salvamento

- Caminhoneiros

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso

- Trabalhadores portuários

