Cidades

Evento climático extremo

Cidade destruída por tornado no Paraná prioriza doações de materiais de construção

O cenário é descrito como de destruição quase completa: o município estima que 90% da área urbana foi afetada e que cerca de 700 casas foram danificadas

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

09/11/2025 - 15h57
Depois de um tornado devastar o município de Rio Bonito do Iguaçu (PR) na noite de sexta-feira, 7, equipes da Defesa Civil, da prefeitura e outros órgãos estaduais e federais seguem tentando definir um plano de reconstrução da cidade a partir de estudos técnicos. Embora ainda não exista uma estimativa sobre o prejuízo total, o governo estadual calcula que apenas a reconstrução de uma nova escola e de um ginásio de esportes deverá custar cerca de R$ 15 milhões. Além disso, segundo a prefeitura, as edificações públicas destruídas somam mais de 10 mil metros quadrados.

O cenário é descrito como de destruição quase completa: o município estima que 90% da área urbana foi afetada e que cerca de 700 casas foram danificadas. Em entrevista neste domingo, 9, a capitã Luisiana Guimarães Cavalca, que representa o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, informou que equipes ainda percorrem as áreas atingidas e georreferenciam imóveis danificados pelo tornado, que gerou ventos acima de 250 km/h, matou seis pessoas e feriu mais de 800 moradores.

“O Crea está com mais de 200 engenheiros voluntários, de diversas especialidades, que vão avaliar as estruturas e definir o destino dos escombros e riscos de novas quedas. Esse levantamento deve durar de sete a dez dias”, afirmou.

O porta-voz da prefeitura, Alex Garcia, reforçou que ainda não há levantamento financeiro consolidado, mas afirmou que a prioridade agora é por doações de materiais de construção e de mão de obra: “Nesse momento, a população de Rio Bonito do Iguaçu está precisando de mão de obra qualificada e também de materiais de construção. A gente disponibilizou uma chave Pix (CNPJ: 95 587.770-0001-99) para quem não puder fazer doação de materiais de construção ou de mão de obra.”

O governo do Paraná anunciou que mais de 30 equipamentos, entre escavadeiras, caminhões e tratores, estão sendo usados para desobstruir vias, remover destroços e reorganizar os espaços públicos.

“Hoje o foco é começar a limpar a cidade, retirar os entulhos e, principalmente, fazer o levantamento dos danos e prejuízos para que possamos, da maneira mais breve possível, fazer chegar recursos financeiros a essas pessoas, aos comerciantes e permitir o retorno à normalidade”, afirmou o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Shunig.

A expectativa, diz Shunig, é que em dois ou três dias a cidade esteja “limpa”. O decreto de calamidade pública assinado pelo governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), deverá facilitar o acesso da população a recursos financeiros que possibilitem a reconstrução dos imóveis.

Na prática, a medida reconhece oficialmente a gravidade da situação e permite que o governo do Estado adote ações emergenciais, como a dispensa de licitações, a mobilização imediata de recursos e o pedido de apoio federal. O município também pode solicitar recursos da União e do Fundo Estadual de Calamidade Pública (FECAP), além de firmar convênios emergenciais para reconstrução.

No sábado, 8, o governo do Paraná encaminhou à Assembleia Legislativa, em regime de urgência, um projeto de lei que altera a lei do Fecap.

Até então, a lei permitia apenas repasse a fundo com municípios. Se aprovada, a mudança vai permitir o envio direto de recursos financeiros às famílias que tiveram as casas destruídas. Os critérios serão estabelecidos por decreto, mas a ideia é liberar até R$ 50 mil por família.

O governador Ratinho Junior (PSD) também autorizou a liberação imediata de recursos para os municípios atingidos. As verbas serão aplicadas em obras emergenciais como reconstrução de estradas, pontes, escolas, creches e unidades de saúde que foram destruídas. “Além do que já temos, essa nova lei vai possibilitar auxiliar na recuperação de maneira muito mais célere”, disse.

No âmbito federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu o estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, o que garante acesso imediato a recursos para socorro e reconstrução.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, informou ao Estadão que pediu ao presidente da Caixa Econômica Federal a liberação dos recursos do FGTS para os atingidos.

Em nota, disse que uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres (Gade) foi mobilizada para o Paraná e que técnicos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) foram acionados para auxiliar nas ações de resposta e assistência humanitária.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, desembarcou neste domingo, 9, em Rio Bonito do Iguaçu para acompanhar a situação e se reunir com autoridades locais e estaduais.

“A equipe está autorizada a solicitar tudo o que for necessário da parte do governo federal para empregar na operação, seja força humanitária, equipamentos ou apoio logístico. O governo do presidente Lula trabalha de forma integrada, mobilizando todos os ministérios”, afirmou Waldez antes da viagem.

Cidades

Cansativo, porém tranquilo, avaliam candidatos de MS sobre primeiro dia de Enem

Tema da redação pegou alguns de surpresa, mas maioria avaliou tema como fácil

09/11/2025 15h32

Em MS, mais de 57 mil candidatos se inscreveram para o Enem 2025

Em MS, mais de 57 mil candidatos se inscreveram para o Enem 2025 Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi avaliado como cansativo e complexo por alguns candidatos de Mato Grosso do Sul, que começaram a deixar os locais de aplicação às 14h30 (de MS). Já o tema da redação surpreendeu a maioria, que esperava outros assuntos, mas que ainda assim acharam "tranquilo".

Os participantes precisaram dissertar sobre a “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. Além da redação, foram aplicadas questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Os primeiros participantes começaram a deixar os locais de prova a partir das 14h30. Quem desejar sair com o caderno de questões deve esperar até às 17h30 para deixar a sala. 

Estudantes que fizeram a prova em Campo Grande afirmaram ao Correio do Estado que, sobre a redação, apostavam em outros mais em evidência, como meio ambiente, especialmente pela Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) ser realizada este ano no Brasil, ou povos originários, entre outros.

Já a prova objetiva tem divergências, com alguns achando cansativa e complexa e outros acharam fácil, mas entre os ouvidos pela reportagem, foi quase unânime a opinião de que, mesmo difícil em alguns pontos, a prova foi tranquila.

O estudante Henrique Gayari, de 15 anos, fez a prova pela primeira vez como treineiro, que são os candidatos que fazem o Enem sem concluir o Ensino Médio, e avaliou a prova como cansativa.

"Eu acho o Enem uma prova mais psicológica, porque é muito texto, eu fiquei bem cansado mentalmente", disse, afirmando que acredita não ter se saído bem na parte objetiva.

Já sobre a redação, o estudante conseguiu desenvolver melhor o tema. "Eu acho que eu fui bem, consegui estudar o ano inteiro, eu fazia cursinho de redação e, no começo do ano, eu fiz uma que se referia aos idosos e consegui usar um pouco disso, alguns dados que eu já tinha em mente", comentou.

Maria Eduarda, 15 anos, também fez a prova como treineira e achou o tema da redação surpreende, porém, tranquilo.

"Eu acho que foi bem tranquilo o tema, meu pai é professor e me ajudou bastante, acho que foi bom o tema, mas pensava que seria meio ambiente", disse.

A estudante afirmou ainda que a preocupação maior é com relação ao próximo domingo, quando serão aplicadas as provas de exatas. "Eu acho que vai ser mais difícil", destacou.

O acadêmico Renato Augusto,18 anos, já cursa Direito e fez o Enem pela quarta vez. Ele também afirmou que as provas deste primeiro dia foram "bem tranquilas", mas foi pego de surpresa pelo tema da redação.

"Me pegou um pouco despreparado, porque eu acreditei que seria sobre os povos originários e desde o começo do ano eu venho estudando bastante sobre isso, então ser sobre os direitos dos idosos me pegou um pouco despreparado, mas acredito que fui bem".

Assim como Maria Eduarda, ele também está mais receoso com as provas de exatas. "Estou um pouco preocupado, porque não é meu forte, mas continuo mantendo os estudos com foco e muita perseverança", concluiu.

Kauan Levi, 17 anos, é de Jaraguari e veio para Campo Grande fazer a prova pela primeira vez, também como treineiro e se surpreendeu positivamente, pois esperava que o Exame fosse mais complexo.

"Foi tranquilo no meu ponto de vista, o povo sempre fala que a prova do Enem é aquelas coisas de difícil, mas eu não achei não", disse, acrescentando que o tema da redação também não o pegou de surpresa. "Tinha textos explicando e ajudou bastante".

Enem 2025

Em Mato Grosso do Sul, 57.941 candidatos se inscreveram para o Enem neste ano. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não divulgou o número de abstenções, ou seja, de candidatos que se inscreveram, mas não compareceram ao local de prova.

As provas foram aplicadas em 41 municípios do Estado.

Mulheres (60,15%) representam a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.
Ao todo, 70.126 pessoas se inscreveram, mas 57.941 estão de fato confirmadas. Desse número, 32.626 são inscrições gratuitas e 25.315 pagas. 

Dos inscritos, 10.288 possuem 16 anos ou menos, 15.240 têm 17 anos, 10.399 possuem 18 anos, 4.518 têm 19 anos, 2.669 possuem 20 anos, 8.905 têm de 21 a 30 anos e 5.763 possuem de 31 a 59 anos. 

Neste domingo (9), os candidatos tiveram 5 horas e 30 minutos para responder a 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.

Já no segundo dia de provas do Enem 2025, que será aplicado em 16 de novembro, os participantes terão cinco horas para concluir o exame e a prova termina às 17h30 (de MS).

Nesse dia, são aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza, que abrangem as disciplinas de Química, Física e Biologia.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.

A partir da nota obtida, os estudantes podem se inscrever para vagas em universidades públicas ou bolsas de estudo por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Cidades

Comércio de Campo Grande poderá abrir nos feriados de 15 e 20 de novembro

Nas datas se comemoram a Proclamação da República e Dia da Consciência Negra, respectivamente; ambas são feriados nacionais

09/11/2025 14h30

Compartilhar
Comércio está autorizado a abrir das 9h às 18h nos feriados de novembro

Comércio está autorizado a abrir das 9h às 18h nos feriados de novembro Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

O comércio de Campo Grande está autorizado a funcionar normalmente nos feriados de 15 de novembro e 20 de novembro, quando se comemoram a Proclamação da República e o Dia da Consciência Negra, respectivamente.

Ambas as datas são feriados nacionais e alguns serviços e estabelecimentos devem ter alteração no horário de funcionamento.

No caso do comércio, segundo a Fecomércio-MS, as lojas podem abrir desde que sejam cumpridas as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o Sindivarejo, a Fecomércio e o Sindicato dos Empregados no Comércio.

De acordo com o gerente sindical da Fecomércio-MS, Fernando Camilo, os empresários que optarem pela abertura das lojas devem comunicar o sindicato laboral com antecedência mínima de cinco dias, efetuando o pagamento de R$ 24,00 por empregado.

“Além disso, o trabalhador que atuar no feriado tem direito a uma folga compensatória, a ser concedida preferencialmente na semana seguinte e no prazo máximo de 15 dias”, diz.

O horário de funcionamento do comércio nesses dois feriados será das 9h às 18h, exceto para as lojas situadas em shoppings, que seguem o horário próprio de cada centro comercial.

O intervalo intrajornada mínimo é de uma hora.

Supermercados

Assim como o comércio, os supermercados de Campo Grande também poderão abrir normalmente nos feriados de novembro, segundo a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas).

Conforme a associação, os feriados de 15 e 20 de novembro seguem o que preconiza a Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2026.

O funcionamento dos estabelecimentos nas datas devem cumprir integralmente as obrigações convencionais, especialmente quanto à adesão prévia por loja junto ao sindicato laboral.

Além disso, a folga compensatória ao empregado que trabalhar no feriado deverá atender aos prazos e formas de pagamentos das contribuições previstas.

Com relação aos demais municípios, a Amas orienta para que observem as legislações, acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas.

Feriados nacionais

O Dia da Consciência Negra passou a feriado nacional apenas em 29 de novembro de 2023, após os deputados federais aprovarem o Projeto de Lei 3268/21. Foram 286 votos favoráveis à proposta e 121 contrários.

Antes da sanção, apenas seis estados brasileiros tinham leis próprias que declaravam feriado a data: Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo.

Além disso, cerca de 1.200 cidades tinham decretos ou leis para tornar a data feriado. Quatro destes municípios localizados em Mato Grosso do Sul: Corumbá, Ladário, Itaporã e Jaraguari.

A data é dedicada à valorização da comunidade negra brasileira, e relembra a luta dos negros contra a escravidão e a opressão no Brasil.

Já o dia 15 de novembro é feriado de Proclamação da República. A data, que marca a promulgação do “Decreto 1” do país, rememora a data de 1889 em que o Brasil deixou de ser uma monarquia e se tornaria os “Estados Unidos do Brasil” (nomenclatura que mudou para República Federativa do Brasil em 1967).

