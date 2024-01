A programação da Cidade do Natal se encerrou na noite de ontem (7), reunindo uma expressiva presença de 22 mil pessoas na tarde de ontem, localizada no espaço da Vila Morena, nos altos da Afonso Pena, região central de Campo Grande.

Famílias e muitas crianças foram cativadas pela apresentação do New York Circus, composto por membros da tradicional 'Família Perez de Circus'. O espetáculo intitulado "O Circo do Bolachinha" encantou todos que estavam presentes no espaço. Eles apresentaram musicais com personagens como Olaf do Frozen, Transformers, palhaços, e fizeram brincadeiras interativas com o público.

Após os espetáculos circenses, o público mergulhou na diversão e na dança com os DJs Hila e Bonde do Flashback, que agitaram a programação com clássicos que fizeram todos se movimentarem.

"Eu caminho aqui na Afonso Pena, e gosto de vir aqui. Está tudo muito bonito e hoje aproveitei para trazer a minha sogra para conhecer o espaço", diz Kalysmar Martins, 25 anos, morador do Bairro União.

A prefeita Adriane Lopes também esteve presente na Cidade do Natal. Ela participou da Parada Natalina e destacou a expressiva adesão da população e turistas, ressaltando os impactos positivos na geração de emprego, renda e no fomento à cultura e oportunidades.



"Nós agradecemos a todos que prestigiaram nossa programação e a todos os envolvidos nesse projeto que se tornou tradição em nossa cidade. Nós fomentamos o turismo, emprego e renda e encerramos essa edição com muita felicidade", disse a prefeita Adriane Lopes.