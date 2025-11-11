Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Fim de ano

Cidade do Natal encolhe e vira "Vila do Natal" no Centro da Capital

Atrações das festividades de final de ano se concentrarão na praça Ary Coelho neste ano

Karina Varjão

Karina Varjão

11/11/2025 - 17h33
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A tradicional Cidade do Natal, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena em Campo Grande não será o ponto de concentração dos atrativos natalinos neste ano na Capital. 

A cidade agora deve reduzir de tamanho, dando lugar à Vila de Natal, localizado no Centro da cidade, na Praça Ary Coelho, o novo ‘point’ das celebrações de fim de ano. 

O evento, que deve iniciar no dia 29 de novembro, reunirá espetáculos, shows nacionais, decoração temática, sorteio de apartamentos e outras atrações. 

A mudança de local foi uma decisão da Prefeitura após pedidos dos comerciantes do Centro, que solicitaram que as atrações ficassem reunidas para fortalecer o movimento, atrair visitantes e impulsionar as vendas no comércio. 

A programação oficial ainda não foi divulgada, mas a Prefeitura já antecipou que a praça Ary Coelho será palco de shows nacionais com nomes como Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais. 

No decorrer da Rua 14 de Julho, as atrações continuam, com a Parada Natalina, que reúne personagens de Natal além da tradicional Família Rena.

De forma inédita, um circo será montado no centro da cidade, que trará o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”. 

Além disso, o restante dos atrativos da Cidade do Natal também migrarão para a Vila do Natal, como as apresentações culturais, praça de alimentação e a decoração temática. 

O evento é uma parceria da Prefeitura Municipal com instituições públicas e privadas. Até agora, pelo menos seis instituições estão unidas na iniciativa, como a Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping,  Sesc e outros parceiros.

Junto com as comemorações natalinas, será realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, junto com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia. 

"O Centro é o coração da cidade, então levar toda a estrutura do Natal para essa região é uma forma de revitalizar o comércio, atrair visitantes e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Licitação

No Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) do dia 30 de outubro, a Prefeitura divulgou que a Construtora JCL Ltda. venceu a licitação para montagem e execução da decoração natalina da Capital neste ano, pelo valor de R$1.756.999,98. 

No entanto, o certame não traz nenhum detalhamento para enfeites e decorações para o local onde, tradicionalmente, estava sendo a casa do Papai Noel em Campo Grande. 

Conforme o edital, para a decoração natalina está prevista a instalação de mangueiras luminosas de led branco quente (âmbar), verde e azuis pelas avenidas Afonso Pena, Duque de Caxias e Mato Grosso.

Na 14 de Julho, a decoração terá flâmulas natalinas, bolas metálicas iluminadas, árvores naturais de porte médio, árvores em formato de cone, anjo iluminado e pórticos metálicos.

A Praça Ary Coelho também será decorada, desde os portais de entrada até o coreto, além de iluminação nas árvores naturais.

Complementam a decoração em outras vias estrelas dos mais variados tamanhos, árvores de arabesco, cometas, botas, bicicletas, pirâmides e pórticos, entre outros.

Além dessas, receberão decoração as rotatórias da Ceará com Joaquim Murtinho; Duque de Caxias com a Entrada da Nova Campo Grande; da João Arinos com Pedrossian; Três Barras com Marques de Lavradio; Consul Assaf Trad com Zulmira Borba; Gury Marques na rotatória da Coca-Cola; Filinto Muller no Lago do Amor; dentre outras.

A iluminação compreende ainda o Paço Municipal.

No entanto, a contratação da empresa contraria uma lei sancionada pelo próprio Executivo em agosto deste ano, com o objetivo de reduzir os gastos municipais e otimizar recursos públicos. 

A Lei 7.464/25, sancionada em 4 de agosto e que ainda está em vigor, prevê que a iluminação e ornamentação natalina em espaços públicos será realizada por meio de parcerias com a iniciativa privada, sem custos para a Prefeitura.

O programa “Natal de Luz”, inserido na lei, permite que empresas patrocinem a instalação das luzes e enfeites em locais públicos previamente definidos pela administração municipal e, em troca, poderão divulgar suas marcas nos locais iluminados. 

O vereador André Salineiro (PL), autor do projeto de lei, divulgou em sua rede social que irá lutar pela suspensão do processo licitatório e solicitar a abertura de um chamamento público para que as empresas interessadas possam participar do certame.

Tempo

Em rota de tornados, MS está em alerta para tempestades até sexta-feira (14)

O alerta é para chuvas intensas, tempestades, fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo

11/11/2025 16h45

Compartilhar
Chuvas são esperadas em todo o MS até sábado (15)

Chuvas são esperadas em todo o MS até sábado (15) FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Mais uma vez, Mato Grosso do Sul está em alerta para tempestades. O aviso publicado na página do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e divulgado pela Defesa Civil teve início no final da manhã desta terça-feira (11) e vai até às 23h59 de sexta-feira (14). 

Ao menos 66 municípios do Estado estão em alerta de perigo para os temporais, que devem vir acompanhados de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e chegar a 100 milímetros por dia.

Também são esperados ventos intensos que podem chegar a 100 quilômetros por hora e queda de granizo. 

A previsão do Centro de Monitoramento do Clima e Tempo de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), entre quarta-feira e quinta-feira é esperado um aumento de nebulosidade ao longo do dia, com tempo fechado e grande presença de nuvens em grande parte do Estado. 

As condições acontecem por causa do transporte de calor e umidade associados à atuação de áreas de baixa pressão atmosféricas e à presença de uma frente fria oceânica.

Essa junção de fatores contribui para a ocorrência de chuvas intensas e tempestades com raios, ventos fortes e queda de granizo em regiões pontuais. 

Segundo a previsão, essa instabilidade atmosférica deve persistir até sábado (15), mantendo o risco de temporais em diferentes regiões do Estado. 

Mesmo assim, os termômetros não devem registrar temperaturas menores que 20ºC, especialmente nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Na Capital, as máximas podem chegar a 33ºC até o final de semana. 

A Energisa/MS também emitiu nota alertando a população sobre a previsão de chuvas fortes e temporais e reforçou cuidados a serem tomados, como se manter em local seguro, desligar os aparelhos da tomada. "Caso observe objetos na rede elétrica ou cabos rompidos, jamais se aproxime. Profissionais qualificados serão enviados ao local para realizar atendimento com segurança".

“A Energisa MS monitora e acompanha as mudanças climáticas junto aos órgãos como o Cemtec/MS, o NetClima e a Defesa Civil e diante da possibilidade de fortes ventos e outras ocorrências severas, traçamos um plano com antecedência para mobilizar as equipes para atender a população com rapidez e segurança”, diz o gerente de Operações Helier Fioravante. 

E os tornados?

Após a passagem de três tornados no interior do estado do Paraná, todo vento mais forte tem sido motivo de medo e apreensão entre os brasileiros, especialmente entre os sul-mato-grossenses, vizinhos do estado atingido. 

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos alcançaram a velocidade de 330 quilômetros por hora (km/h), o que resultou em 7 mortes, mais de 750 feridos e diversos imóveis destruídos nos 3 municípios que somam 210,2 mil habitantes.

Em entrevista ao Correio do Estado, o professor e doutor em Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e coordenador do projeto da instituição de monitoramento da qualidade do ar, Widinei Fernandes Alves, afirmou que é possível que o Estado tenha esse tipo de fenômeno. 

“É possível. Principalmente na região sul [de MS]. Para a sua formação, são necessárias condições meteorológicas específicas para que haja uma rotação das massas de ar”, explica.

Em reportagem especial do Fantástico, que foi ao ar neste domingo, especialistas também afirmaram que a região sul do Estado, que faz divisa com o Paraná e compreende cidades como Dourados, Ivinhema, Naviraí, Caarapó e Fátima do Sul, pode presenciar tornados nas magnitudes observadas na sexta-feira, assim como as regiões oeste de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

“Nós temos uma combinação de fatores. A cerca de 1.500 metros de altura, a gente tem esse transporte de umidade, desde a Amazônia até o Sul do Brasil, isso recebe o nome também de rios atmosféricos. É como se nós tivéssemos um empoçamento de umidade”, detalhou Ernani Lima, especialista em Tornados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

“Somado a isso, você tem a incursão pela Argentina cruzando os Andes de massas de ar polares, que traz um ar mais frio e seco. Esse contraste de massas de ar gera um fenômeno que a gente chama de cisalhamento vertical do vento, ou seja, é a intensificação do vento com a altura. Essa é uma condição que favorece a formação de tempestades rotativas”, completa.

Widinei ainda complementa que as mudanças climáticas que vêm acontecendo no mundo contribuem para que mais eventos “inusitados” aconteçam com mais frequência. 

“O principal efeito das mudanças climáticas é o aumento da temperatura da superfície. Esse aumento da temperatura provoca a evaporação, ou seja, vamos ter mais vapor na atmosfera. Isso tende a intensificar essas tempestades, então nós teremos eventos com tempestades mais severas e, evidentemente, isso muda também a circulação atmosférica que pode ocorrer”, explica. 

Essas alterações devem influenciar em uma maior ocorrência de raios na região tropical do Brasil, onde está situado Mato Grosso do Sul, o que deve tornar a ocorrência de tornados mais frequentes, de acordo com o professor. 

 

*Colaborou Felipe Machado

Cidades

Golpe do falso advogado: Sete são presos em MS por estelionato

Principais vítimas da quadrilha eram de Santa Catarina, onde foram identificados prejuízos de cerca de R$ 300 mil

11/11/2025 16h00

Compartilhar

Foto: Divulgação / PCMS

Continue Lendo...

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul ofereceu apoio à Polícia Civil de Santa Catarina, nesta terça-feira (11), durante a Operação “Alvará Fantasma”, a qual cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão temporária em cidades sul-mato-grossenses.

Além do smandados cumpridos nas cidades de Nova Andradina, Dourados, Campo Grande e Três Lagoas, houve um mandado de prisão cumprido em Geminiano, no Piauí.

Esquema

Durante a investigação, iniciada em junho, em Florianópolis, foi descoberto o esquema de estelionato conhecido como “golpe do falso advogado”, no qual uma das vítimas catarinenses sofreu prejuízo de cerca de R$ 100 mil.

Foi constatado que a quadrilha operava a partir de Nova Andradina (MS) e já havia aplicado golpes em pelo menos outras três vítimas em Santa Catarina, gerando danos superiores a R$ 170 mil.

Segundo o delegado Caio Bicalho, titular da Delegacia de Nova Andradina, os criminosos utilizavam aplicativos de mensagens para se passar por advogados, usando fotografias, nomes e registros reais da OAB para aparentar legitimidade.

As vítimas eram convencidas a efetuar pagamentos supostamente relacionados a custas processuais ou alvarás judiciais, baseando-se em documentos falsificados com timbres e assinaturas simuladas do Poder Judiciário.

Apreensões

Durante a ação, foi apreendido o celular utilizado nas fraudes, bem como outros aparelhos pertencentes aos suspeitos, que servirão para aprofundar as investigações.

A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 300 mil em cada uma das 63 contas bancárias vinculadas aos investigados.

Os sete detidos responderão por fraude eletrônica e associação criminosa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6874, sábado (08/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6874, sábado (08/11): veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2938, sábado (08/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2938, sábado (08/11): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3535, segunda-feira (10/11)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3535, segunda-feira (10/11)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6875, segunda-feira (10/11)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6875, segunda-feira (10/11)

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1139, sábado (08/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1139, sábado (08/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 18 horas

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)