Entre as 20 cidades que registraram as maiores temperaturas deste domingo (12), oito foram de Mato Grosso do Sul, conforme apontam os dados de monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No topo do ranking esteve Porto Murtinho, com 42,7ºC, a cidade mais quente em todo o país.

Em sequência, mais quatro cidades de MS lideraram em relação ao calor extremo: Corumbá (42ºC), Bataguassu (41,8ºC), Coxim (41,8ºC) e Três Lagoas (41,8ºC).

Outras cidades também aparecem na lista: Água Clara (41,6ºC), Aquidauana (41,5ºC) e Miranda (41,3ºC).

As altas temperaturas ocorrem em razão da onda de calor que atinge todo o país e, nos próximos dias, a previsão é de que fique mais quente ainda.

Para hoje (13), o Inmet já publicou um alerta vermelho de grande perigo à saúde. A temperatura deverá estar 5 ºC acima da média por um período maior do que 5 dias.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), as temperaturas máximas podem chegar a 45°C em algumas regiões do Estado, com possíveis recordes de temperatura máxima e baixa umidade relativa do ar em 2023.

"Nos últimos dias estamos enfrentando altas temperaturas com valores acima de 40°C e baixo valor de umidade relativa do ar entre 10% e 30% em grande parte do Estado. E a previsão do tempo para a semana indica a continuidade do calor, com tempo estável devido a atuação de calor, ou seja, atuação de massa de ar quente e seca que favorecem as altas temperaturas e os baixos valores de umidade relativa do ar", explicou a meteorologista do Cemtec, Valesca Fernandes.

As altas temperaturas são amplificadas devido a atuação conjunta do El Ninõ.

Sobretudo, as condições meteorológicas tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Previsão

Entre esta segunda-feira (13) e quinta-feira (16), a previsão indica tempo estável com predomínio de sol e variação de nebulosidade devido a atuação da alta pressão atmosférica em médios níveis.

Porém, não estão descartadas pancadas de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, devido ao intenso fluxo de calor e umidade e avanço de cavados, aliado ao aquecimento diurno, com destaque para as regiões Centro-sul e Sudoeste do Estado. A maior probabilidade é de ocorrência entre hoje e quarta-feira (15).

Estão previstas temperaturas mínimas entre 24°C e 27°C e máximas que podem atingir 42°C nas regiões Sul e Leste do Estado.

Para as regiões Pantaneira, Sudoeste e Bolsão as mínimas previstas devem ficar entre 26°C e 30°C e as máximas entre 43°C a 45°C.

Para a região Norte, as mínimas serão entre 24°C e 26°C e a máxima de 43ºC.

Na Capital, as mínimas oscilam entre 26 °C e 27 °C e as máximas entre 38°C a 40°C.

Nestes dias, os ventos atuam para elevar a sensação de calor, e atingem entre 40 e 60 km/h.