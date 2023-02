Cinco pessoas da mesma família morrem em colisão entre caminhonete e caminhão boiadeiro

Cinco pessoas da mesma família morreram em um acidente que envolveu uma caminhonete e um caminhão boiadeiro, no KM-215 da MS-040.

A colisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (16), entre as cidades de Santa Rita do Pardo e Bataguassu, no interior de Mato Grosso do Sul.

Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), a caminhonete, com placa de Santa Catarina, bateu na traseira do caminhão boiadeiro. O motorista do caminhão foi socorrido pelos bombeiros.

De acordo com informações preliminares, o caminhão boiadeiro atravessou a pista saindo de uma fazenda e atingiu a caminhonete. A perícia vai apontar as causas do acidente.

As vítimas fatais foram identificadas como Edson e sua esposa Fernanda Cristofolini. Os dois filhos do casal e o pai do empresário de suinocultura, Taciano Cristofolini também estavam no veículo e não resistiram à colisão.

A família que era natural de Pouso Alegre (SC) morava em Rio Negro há cerca de dois anos e retornava ao Estado após uma viagem à Santa Catarina.

Por meio das redes sociais, o prefeito de Rio Negro, Cleidimar da Silva Camargo, lamentou a morte da família Cristofolini.

“Nessas horas me faltam palavras, assim como se multiplica a dor e a saudade. Rio Negro hoje perde um grande amigo, pai de família e empresário”, disse Camargo.