Ciúme, rastreamento e assassinato: como foi a tragédia na Luigi Salgados

O gerente da Luigi Salgados, Eduardo Araújo, 32 anos, que se matou no início da tarde desta quarta-feira (21) após matar o patrão, André Luis Mitidiero, 49, dono da mesma empresa, não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher, Juliana Carolina Albuquerque.

A motivação do crime seria um suposto caso entre Juliana e André, conforme relatos de funcionários da empresa, que presenciaram os corpos dos dois no chão enquanto acompanhavam o trabalho da polícia no local do crime.

A primeira constatação dos policiais que estiveram no local é de que Eduardo agiu com premeditação. Separado de Juliana desde outubro de 2025, mas com o relacionamento em crise há muito mais tempo (desde fevereiro, conforme uma pessoa que conhecia ambos), Eduardo Araújo teria colocado um rastreador no veículo da ex-mulher.

Foi por meio desse rastreamento que ele teria formado a convicção de um relacionamento entre a ex e André. Com Juliana, Eduardo Araújo tinha três filhos, duas meninas e um menino.

No último storie que postou no Instagram, ainda na manhã desta quarta-feira, a mensagem trazia a seguinte frase em meio a um diálogo: “quanto mais a gente quer uma pessoa, menos a gente tem (sic)”.

Eduardo Araújo surpreendeu André Luis Mitidiero no início do intervalo desta terça-feira, quando o golpeou com dez golpes de faca. Em seguida, usou a mesma faca para golpear o próprio peito, apoiando a faca em uma pilastra e pressionando o corpo contra ela.

Ambos morreram no chão da empresa, onde trabalharam juntos, juntamente com Juliana.

O caso será investigado pela Polícia Civil.