Além disso, foram eleitos três candidatos impugnados, dois sub judice e um denunciado por crime eleitoral

Campo Grande votou e decidiu dar uma segunda chance às duas conselheiras que atuaram no caso da menina Sophia, Ana Clara Sanches e Suelen Leme. Ambas já atuam no Conselho Tutelar da região norte e tentaram com êxito a reeleição por mais quatro anos.

Em entrevista ao Correio do Estado, os pais de Sophia, Jean Carlos Ocampo (pai biológico) e Igor de Andrade (pai afetivo), criticaram a eleição e saíram em defesa da realização de um concurso público para o cargo de conselheiro tutelar.

"Quando se fala em eleição para Conselho Tutelar, ninguém vai pela capacidade de cuidar do direito das crianças. Vai pelo salário de R$10,9 mil. Quem não quer? Não deveria ser eleição, deveria ser um concurso público, em que o candidato de determinada área, como da saúde ou do direito, faz a prova. Assim, não se elegeriam pessoas despreparadas, que vão só pelo salário", declarou Igor.

O casal homoafetivo relembrou que foi vítima de homofobia ao denunciar reiteradamente as agressões que Sophia sofria ao Conselho Tutelar da região norte, da Capital. Para eles, Sophia foi vítima desse preconceito e o conselho tutelar foi coautor do que aconteceu com a criança, devido as negligências cometidas.

A advogada dos pais de Sophia, Janice Andrade, revelou que entrará com notícia-crime contra as conselheiras tutelares envolvidas no caso.

"Eu fiquei muito enojada quando vi que a bandeira que elas levaram até as redes sociais era em defesa da família, e isso é inacreditável. Sabemos que a maioria das violências acontece no seio das famílias", disse a advogada.

Ana Clara Sanches entrou em contato com o Correio do Estado por ligação, na qual afirmou que na época que atendeu o Jean Carlos, estava apenas cobrindo as férias de um colega. Além disso, pontuou que o Conselho Tutelar fez tudo que poderia ser feito.

Caso Sophia - Sophia de Jesus Ocampo, de dois anos, chegou morta à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, em Campo Grande, no dia 26 de janeiro, após ser espancada pelo padrasto, Christian Campoçano Leitheim, de 25 anos, e pela mãe, Stephanie de Jesus da Silva.

O laudo necroscópico indicou que a pequena Sophia morreu por um traumatismo na coluna causado por agressão física. A criança apresentava, ainda, sinais de estupro, crime comprovado após análise feita pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

Eleições

36.540 campo-grandenses foram às urnas, neste último domingo (1º), e elegeram 40 titulares do Conselho Tutelar que vão atuar na gestão de 2024 a 2027. Dentre os eleitos, estão três candidatos impugnados, dois sub judice e um denunciado por crime eleitoral.

Cristiane Souza foi impugnada por abuso político-partidário, Suelen Leme Serrano por abuso e/ou propaganda em templo religioso e Daniel Castro Lima, após denúncia de boletins de ocorrência por agressão contra criança e mulher. Além de porte ilegal de arma.

Já entre os eleitos sub judice, que possuem processos tramitando na justiça, estão: Marcelo Marques de Castro, que já atua a 12 anos no cargo e Hellen Prado Benevides.

Conforme já noticiado pelo Correio do Estado, os eleitos que haviam tido a candidatura impugnada, com publicação no Diário Oficial do município, violaram as regras de campanha eleitoral estabelecidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Após diversas denúncias, impugnações e disseminação de fake news, concorreram 120 candidatos às 40 vagas de titulares. O processo eleitoral ocorreu por meio de voto em urna eletrônico.

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com as conselheiras reeleitas, Ana Clara Sanches e Suelen Leme Serrano, mas até o fechamento desta matéria não tivemos retorno.

Confira a lista completas com os 40 eleitos (2024/2027):

1. Anna Paula Falcão

2. Ana Clara Sanches (Caso Sophia)

3. Ana Cláudia Palmeira

4. Letícia Louveira

5. Carol Marquez Zamboni

6. Débora Machado Castro

7. Tatiane Oliveira

8. Larissa Abdo

9. Moisa Nascimento

10. Raffael Oliveira Brugeff

11. Syelli Ferreira Correa Pereira

12. Silvana M

13. Adriana Marques

14. Renata Carla de Lima

15. Adriano Vargas

16. Aline Ayala

17. Any Gabrieli Ribeiro

18. Cris Cantieri

19. Suellen Gomes

20. Fernanda Valiente

21. Jacob Alpires Silva Filho

22. Tia Micheli

23. Eliane Diniz de Souza

24. Sandra

25. Gislaine Spessoto

26. Cristiane Souza

27. Joana Queiroz

28. Professora Nathália Oliveira

29. Huanna Porto

30. Heloisa Oliveira

31. Hellen Queiroz (sub judice)

32. Conselheira Suelen Leme

33. Carol Kalache

34. Suênia

35. Marcelo Marques (sub judice)

36. Bianca Varoni

37. Daniel Castro Lima

38. Mariany Ferreira Macedo

39. Adriana Dias

40. Professora Gleice



