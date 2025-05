Coalizão entrega ao governo plano de descarbonização no transporte que pode atrair R$ 600 bi

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Coalizão para a Descarbonização dos Transportes, grupo formado por mais de 50 entidades, entregou nesta segunda-feira, 12, ao governo federal um plano com 90 propostas para reduzir em até 70% as emissões setoriais de gases de efeito estufa até 2050 A estimativa é de que as medidas possam atrair R$ 600 bilhões em investimentos para o País. A entrega foi feita durante o evento "Brasil Rumo à COP30", realizado em Brasília.



O plano foi elaborado por representantes de diferentes modais - rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo e de mobilidade urbana - e servirá como subsídio ao Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que será apresentado durante a COP30, em novembro, em Belém (PA).



A iniciativa é liderada pela Motiva (antiga CCR), com apoio da Confederação Nacional do Transporte (CNT), do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e do Insper.



Conforme as conclusões do documento, em um cenário de inação, as emissões do setor de transportes somarão 424 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Já com a aplicação das medidas, o volume cairia para 137 milhões.



A principal contribuição vem da ampliação da frota de veículos elétricos e/ou híbridos, com potencial para eliminar 145 milhões de toneladas dos gases de efeito estufa.



Outra medida é o aumento dos modais ferroviário e hidroviário, com proposta de elevar dos atuais 31% para 55% na participação da matriz de transportes, o que permitiria evitar a emissão de 65 milhões de toneladas de dióxido de carbono.



O setor ferroviário, por exemplo, poderia dobrar sua participação na matriz com investimentos estimados em R$ 270 bilhões, incluindo ampliação da malha e adoção de tecnologias mais eficientes.



O terceiro eixo de redução é a ampliação do uso de biocombustíveis como etanol, diesel verde e o combustível sustentável de aviação (SAF), que juntos evitariam a emissão de 45 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. A demanda por esses combustíveis poderia passar dos atuais 30 bilhões de litros para 55 bilhões até 2050, com potencial de atrair R$ 225 bilhões em investimentos.



No setor aéreo, a expectativa é de que 22% da matriz energética seja composta por SAF até 2050, com até 11% das aeronaves operando com combustíveis sintéticos. Para o presidente da CNT, Vander Costa, a adoção de biocombustíveis deve respeitar critérios técnicos e testes rigorosos antes de sua aplicação em larga escala.



"A transição energética no transporte exige uma abordagem multifacetada, que respeite as realidades locais e assegure a viabilidade técnica de cada solução. No caso dos biocombustíveis, por exemplo, é essencial que qualquer porcentual de adoção seja precedido por testes rigorosos, garantindo segurança e compatibilidade com as condições de operação", afirma Vander Costa.



A mobilidade urbana, que representa 45% das emissões nas cidades, também foi contemplada no estudo. O plano propõe soluções para evitar deslocamentos desnecessários, promover modais coletivos e eletrificar frotas. Estima-se que as ações exigirão R$ 53 bilhões, parte deles já previstos no Novo PAC, programa federal de investimento em infraestrutura.

Coalização dos Transportes

A Coalizão dos Transportes reúne mais de 50 organizações públicas, privadas, acadêmicas e da sociedade civil. Lançada no ano passado, é liderada pela Motiva, CEBDS, CNT e o Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável do Insper.



Conforme os termos do grupo, a Coalizão tem como objetivo acelerar a transição para um sistema de transporte mais limpo, eficiente e integrado, contribuindo com soluções técnicas e estratégicas para o novo Plano Nacional sobre Mudança do Clima.



Estruturada em seis frentes - rodoviária, ferroviária, aquaviária, aérea, mobilidade urbana e infraestrutura transversal - a iniciativa propõe uma abordagem sistêmica e baseada em evidências para reduzir emissões, estimular inovação e fortalecer o papel do Brasil como liderança global na agenda climática rumo à COP30.