Colégio Militar abre inscrição para processo seletivo nessa segunda-feira

As inscrições para o processo seletivo dos Colégios Militares estarão disponíveis na próxima segunda-feira, dia 1° de setembro a 2 de outubro. A divulgação do edital aconteceu hoje, no Diário Oficial da União (DOU).
São 370 vagas para o 6° ano do Ensino Fundamental e 50 vagas para o 1° ano do Ensino Médio. Para o Colégio Militar de Campo Grande (CMCG), foram destinadas apenas 10 vagas ao 6° ano e não há vagas para o Ensino Médio.
A taxa de inscrição deve ser paga até o último dia de inscrições, ou seja 02 de outubro. O valor é de R$95. O candidato que queira solicitar a isenção dessa taxa deve solicitar até o dia 15 de setembro, de maneira presencial, no Colégio Militar. O responsável legal deve comprovar a aptidão para tal solicitação.
“Art. 28. Estará isento da taxa de inscrição o candidato cujo responsável legal
comprove sua condição de carência socioeconômica, mediante a apresentação de documento que ateste sua inscrição em programa social do governo ou outro documento considerado pertinente pelo Comandante do Colégio Militar”, conforme descrito no edital.
A divulgação do resultado de isentos da taxa será no dia 22. A prova, realizada em um único dia, será em 19 de outubro.
Nos conteúdos que serão abordados na avaliação, está incluída a área de Linguagens e Matemática. Os conteúdos aprofundados podem ser acessados no edital disponível no DOU.
Junto a Mato Grosso do Sul, outras 11 unidades federativas com colégios militares abriram vagas, sendo elas: Amazonas; Bahia; Ceará; Minas Gerais; Pará; Paraná; Pernambuco; Rio de Janeiro; Rio Grande do Sul; São Paulo e Distrito Federal.
As vagas incluem cotas sociais, raciais e para PCD’s. “As vagas serão distribuídas, de forma proporcional, conforme os percentuais mínimos da população autodeclarada como preta, parda, indígena na Unidade da Federação (UF) onde se localiza o respectivo Colégio Militar, segundo dados do Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)”.
Confira as cidades com os colégios:
- Belém (CMBel);
- Belo Horizonte (CMBH);
- Brasília (CMB);
- Curitiba (CMC);
- Fortaleza (CMF);
- Juiz de Fora (CMJF);
- Manaus (CMM);
- Porto Alegre (CMPA);
- Recife (CMR);
- Rio de Janeiro (CMRJ);
- Salvador (CMS);
- Santa Maria (CMSM);
- São Paulo (CMSP);
- Vila Militar/RJ (CMVM).
Os horários de atendimento no Colégio Militar de Campo Grande é de segunda a quinta-feira, das 14h às 16h30 e sexta-feira, das 08h às 11h30. Outras informações pelo telefone (67) 3368-4825.