O curso ocorrerá na modalidade presencial, no período vespertino, podendo ter aulas aos sábados para realização de trabalho didático em painéis solares

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com processo seletivo aberto o curso de especialistas técnicos em Energia Solar Fotovoltaica, ainda no primeiro semestre de 2024, oferecido no campus de Três Lagoas.

Segundo o edital (Nº 002/2024) estão aptos para concorrer a vaga quem possui curso técnico de nível médio em eletrotécnica, automação industrial ou eletrônica. A primeira turma do curso de especialização técnica terá 80 vagas que pode alterar no transcorrer das inscrições a depender da disponibilidade do campus. Serão mais de 300 horas com estimativa para seis meses de aulas.

O curso ocorrerá na modalidade presencial, no período vespertino, podendo ter aulas aos sábados para realização de trabalho didático em painéis solares. Para se inscrever o interessado deve acessar o endereço eletrônico da instituição de ensino (https://selecao.ifms.edu.br/login). As inscrições encerram no dia 18 de janeiro.

Seleção

A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico com a supervisão da Diretoria de Educação Básica (DIREB). Após o sorteio serão dispostas as turmas. Confira a tabela abaixo:



Divulgação IFMS / Edital (Nº 002/2024)

As especializações profissionais técnicas estão dentro do bojo das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, publicadas em 2021 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Assim como o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) referenda a oferta de cursos de educação técnica de nível médio.

"O próprio Catálogo Nacional de Cursos Técnicos traz os itinerários formativos, mostrando os cursos de especialização profissional técnica que podem ser feitos após um curso técnico de nível médio. São cursos de curta duração que permitem ao técnico se especializar dentro da área de formação dele e, com isso, aumentar as chances de colocação no mundo do trabalho", explicou a diretora de Educação Básica do IFMS, Glaucia Vasconcelos.

Ainda, segundo um dos professores que participaram do projeto pedagógico do curso no campus de Três Lagoas, Marcus Jorgetto, o curso vem para suprir uma demanda crescente do Estado que precisa cada vez mais de funcionários capacitados na área de energia solar fotovoltaica.

"A crescente demanda por profissionais qualificados no setor de energia solar, impulsionada pelo aumento do uso de tecnologias fotovoltaicas e pela transição para fontes de energia mais sustentáveis, tem contribuído para a valorização de especializações nesse campo", explica Marcos e completa:

"O crescimento expressivo do mercado de energias renováveis, evidenciando a necessidade de profissionais especializados na área, o atendimento às demandas das usinas fotovoltaicas localizadas nas proximidades de Três Lagoas, e o aprimoramento da mão de obra local, possibilitando que os profissionais estejam mais bem preparados para atuar nessa área".

O curso de Instalador Fotovoltaico oferecido pelo campus de Três Lagoas, somente no início deste ano teve mais de 750 inscritos. Oferecido pela IFMS com a colaboração da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC). O que demonstra também o interesse do profissional em busca por capacitação.

Divulgação do resultado

Tanto a lista preliminar e final de inscritos serão publicadas entre os dias 19 e 24 de janeiro com o número dos candidatos que irão passar pelo processo de sorteio eletrônico de seleção que será realizado no dia seguinte. Veja as datas:

26 de janeiro - Publicação preliminar

31 de janeiro - Resultado e primeira chamada

1º a 5 de fevereiro - Matrícula

15 de fevereiro - Previsão de início das aulas

