Com mais de 13 toneladas interceptadas, PRF realiza segunda maior apreensão de maconha do ano

Na manhã desta quarta-feira (14), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptaram um caminhão boiadeiro que carregava 13.380 kg de maconha e 32,2 kg de skank (entorpecente conhecido como "supermaconha"). Essa é a segunda maior apreensão da droga neste ano.

A carga foi interceptada na BR-267, durante fiscalização no posto de Guia Lopes da Laguna, região sudoeste do Estado. Os policiais rodoviários tentaram abordar o caminhão M.Benz/1318, mas o motorista não parou, avançando com o veículo da fiscalização e abandonando a carreta. O suspeito tentou empreender fuga a pé, mas foi alcançado e detido pelos policiais.

Antes da pesagem ser concluída, agentes da PRF desconfiavam de que essa poderia ser a maior apreensão de maconha de 2023. No entanto, a carga não superou as quase 15 toneladas apreendidas no mês de maio, em Nova Alvorada do Sul.

Nas duas ocasiões, os fardos eram carregados sem qualquer disfarce. Nesta manhã, a carga estava coberta apenas por uma lona, para proteger da chuva. A prática, conhecida como "cavalo doido", costumava ser comum somente para carregamentos menores, feitos em caminhonetes e carros de passeio. Atualmente, os traficantes aparentam não se preocupar mais em esconder as drogas em meio a outros produtos.

O flagrante de hoje ocorreu em plena luz do dia. Questionado, o motorista afirmou que teria assumido o volante do caminhão em Jardim e entregaria em Campo Grande. Mas, a suspeita é de que tenha vindo do Paraguai, na fronteira com Bela Vista. E, para tentar evitar que seja enquadrado por tráfico internacional, alegou que assumiu a direção já em território brasileiro.

Apreensão recorde em 2023

Em 11 de maio deste ano, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 14.980 kg de maconha em Nova Alvorada do Sul, município localizado a 117,4 quilômetros de Campo Grande.

Na ocasião, agentes da PRF fiscalizavam a BR-267 durante a madrugada quando abordaram um caminhão Iveco/Stralis. Durante a entrevista, os policiais notaram nervosismo no condutor, e pediram para analisar a carga.

Ao abrir o compartimento, se depararam com os fardos de maconha. Questionado, o motorista informou que a carga teria saído de Dourados e tinha como destino São Paulo. Pelo transporte, receberia R$ 30.000,00.

Levantamento

Nos primeiros cinco meses do ano, a PRF apreendeu 65.970 quilos de maconha nos cerca de quatro mil quilômetros de rodovias sob sua responsabilidade no Estado. O volume é praticamente o mesmo na comparação com igual período do ano passado, quando foram interceptadas 64,2 toneladas do entorpecente.