acidente

Motorista do ônibus atravessou a ferrovia no momento em que o trem de carga passava; 12 alunos estavam a caminho da escola

Três alunos ficaram feridos após batida entre trem e ônibus escolar, na manhã desta quarta-feira (6), na região de Alagoinha, em Aparecida do Taboado, município localizado a 457 quilômetros de Campo Grande.

Ao todo, 12 alunos, entre crianças e adolescentes, estavam a caminho da escola no ônibus que transporta estudantes da Rede Municipal de Ensino.

Conforme apurado pela mídia local, alguns alunos ficaram feridos e um adolescente, de 15 anos, foi arremessado do ônibus, teve fraturas nos membros superiores e sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE). Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal.

De acordo com o site Costa Leste News, motorista do ônibus escolar atravessou a ferrovia no momento em que o trem de carga passava. O trem atingiu a traseira do ônibus. Imagens mostram que as janelas do ônibus foram quebradas.

Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar os primeiros atendimentos às vítimas.

A Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado emitiu nota lamentando o ocorrido e afirmou que está tomando todas as precauções possíveis e prestando suporte integral às famílias afetadas.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado lamenta pelo ocorrido envolvendo o ônibus que transporta estudantes do município, na região da Lagoinha. Neste momento, informamos que estamos tomando todas as precauções possíveis e prestando suporte integral às famílias afetadas.

Na oportunidade estamos contando com o apoio da empresa Bello Alimentos, pois nesta rota parte dos alunos são filhos de cooperados desta empresa. Em conjunto, estamos mobilizando recursos e esforços para garantir assistência imediata e adequada a todos os envolvidos.

Reforçamos nosso compromisso em apoiar as investigações das causas do acidente, colaborando com as autoridades competentes para esclarecer os fatos. Estamos dedicando todos os recursos disponíveis para garantir que as famílias recebam o suporte necessário neste momento delicado.

Estamos à disposição para fornecer informações adicionais e manter a comunidade informada sobre os desdobramentos desta situação.

OUTRO ACIDENTE

Ana Beatriz Jorge de Oliveira, de cinco anos, morreu atropelada por um ônibus escolar, na noite desta terça-feira (5), na Aldeia Indígena Novo Corguinho, próximo a Sidrolândia, município localizado a 60 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela mídia local, o motorista conduzia o ônibus e, sem perceber, atropelou a criança e seguiu o percurso normalmente.

Ele alega não ter visto a criança nas proximidades do veículo e foi avisado sobre a fatalidade momentos após o acidente.O motorista é habilitado e, após tomar conhecimento do acidente, prestou depoimentos e colaborou com as autoridades.