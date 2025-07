Com 2.451 bolsas de estudos em MS, inscrições para o Prouni terminam hoje

CIDADES

A data passa a ser comemorada no dia 13 de julho e entra no calendário de datas comemorativas do estado

Mato Grosso do Sul inclui Dia dos Legendários no calendário de datas comemorativas do Estado

No último dia 25 de junho, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, a Lei Estadual n° 6.434 de 2025, que institui o Dia dos Legendários, em Mato Grosso do Sul. Proposta pelo deputado estadual Rinaldo Modesto, a data passa a ser comemorada todo o dia 20 de julho e a inclui no anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado.

Em sua justificativa, Rinaldo argumentou na apresentação do projeto que o intuito é reconhecer o segmento de Homens Legendários. "Esses homens desenvolvem o espírito de fé e solidariedade humana no Estado de Mato Grosso do Sul, participando de desafios perante a natureza, passando por trilhas que visam restaurar a sua configuração original”, disse.

De acordo com o texto, o movimento Legendários é um resgate da hombridade, o que significa “fazer o homem entender a sua relação com Deus, com sua esposa, com sua família e com aqueles que estão à sua volta e assumir o papel que Deus tem para ele. Um homem de verdade sabe o valor das mulheres, e entende a importância de cuidar da sua esposa e de sua família.”

LEGENDÁRIO PRESO EM MS

Proposto em novembro do ano passado, o Projeto de Lei foi formulado antes mesmo da prisão de Renan da Silva Nascimento, Legendário 49075, preso no início deste mês, em uma operação realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Dourados, que desmantelou o esquema de tráfico interestadual de drogas.

Proprietário de uma hamburgueria, Renan usava, segundo a polícia, o próprio estabelecimento como entreposto do carregamento de pasta-base de cocaína. Conforme informações da Polícia Civil, o local era investigado há duas semanas, quando a polícia flagrou por volta das 6h30, uma van descarregando caixas na hamburgueria, o que, supostamente, seriam alimentos utilizados para a produção dos hambúrgueres.

Ao abordar os indivíduos, a polícia encontrou 150 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 150 quilos da droga, momento em que Renan foi preso, junto com Anderson Moreira da Rosa e Maurício Martins da Paixão, que trouxeram a droga da fronteira.

Os três foram autuados em flagrante, acusados de tráfico de drogas e o veículo foi apreendido e levado à Delegacia de Polícia Civil.

PROPÓSITO

O movimento busca a transformação interior, com foco em valores como liderança masculina, identidade e propósito. A busca pela transformação individual tem como consequência um impacto positivo nas relações familiares e comunitárias. O movimento enfatiza a importância da liderança masculina como modelo para a família e a sociedade.

Os eventos promovidos pelo Legendários são direcionados a homens, sejam eles casados ou solteiros. As experiências oferecidas variam em preço, com desafios que podem custar desde R$ 450 até mais de R$ 81 mil.

No Brasil, o Legendários chegou em 2017 e, embora ainda não seja amplamente conhecido, tem atraído um número crescente de participantes. O país já se tornou o segundo maior público do movimento. Entre os participantes notáveis estão figuras públicas como Eliezer, Thiago Nigro, Neymar pai e o empresário Kaká Diniz.

