Cidades

CAMPO GRANDE

Com 2,8 mil na fila para consulta em cardiologia, Sesau entra na mira do MP

Pacientes não chegam com encaminhamento direto até a unidade Maria Aparecida Pedrossian e Santa Casa, para cardiologia clínica, sem antes passarem pela atenção especializada

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

26/09/2025 - 12h30
Com pacientes esperando até um ano, e mais de 2,8 mil pessoas na fila para uma consulta em cardiologia, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande entrou na mira do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que apura inclusive as falhas em atendimentos a diabéticos pela falta de médicos endocrinologistas. 

O MPMS entrou no assunto após instauração de notícia de fato que apontava para uma demanda reprimida, principalmente voltada para consultas especializadas em cardiologia adulto, após um idoso de 73 anos comunicar ao Ministério o caso enfrentado por sua esposa. 

Enfrentando risco de complicações cardiovasculares decorrentes de um problema ocular, a paciente em questão buscou uma ótica para tratar um problema de visão, providenciando de começo duas lentes corretivas. 

Passado um mês do uso da primeira lente e começo da segunda, a mulher apresentou uma piora e chegou a perder cerca de 90% da visão do olho direito, sendo constatada necessidade de cirurgia após diagnóstico de um derrame na veia ocular. 

Fila de espera

Conforme a Sesau sobre o caso, a solicitação em questão foi feita em 05 de maio deste ano, sendo agendada para 29 de julho, gerando portanto quase três meses de espera. 

Ainda, conforme exposto pela Pasta, a demanda na época girava em torno de 2,7 mil pacientes na fila de espera pelo mesmo procedimento, sendo uma média de 596 vagas mensais. 

Deixando claro a falta de vagas suficientes para atender toda a demanda existente, a Sesau ainda destacou que "antecipar consultas" não costuma fazer parte da rotina de trabalho. 

Em análise do relatório de oferta de vagas expedido pela Sesau para a especialidade de cardiologia adulto, com base no Sistema de Regulação (Sisreg) que traz a relação nominal dos pacientes na fila de espera, foi detalhado ainda a data do procedimento mais antigo e mais recente aguardando por esse tipo de consulta. 

Nesse sentido, entre as 2.851 solicitações ativas que aguardavam na fila para consulta em cardiologia adulto, a mais antiga datava de 15 de junho de 2024, enquanto a mais recente foi registrada em 40 de junho deste ano. 

Atendimentos

Em Campo Grande, cabe esclarecer que, das unidades hospitalares que atenderiam essa demanda,  Maria Aparecida Pedrossian e Santa Casa, esses hospitais não trazem vagas para cardiologia adulto e sim "clínica" (hospitalar). 

Ou seja, os pacientes não conseguem chegar com encaminhamento direto até essas unidades sem antes de passarem pela consulta prévia em cardiologia adulto, que é feita exclusivamente pela atenção especializada. 

Em outras palavras, esse acesso exclusivo por meio de encaminhamento da atenção especializada, que só sai após consulta prévia em cardiologia, estaria restringindo significativamente o "fluxo assistencial adequado" no atendimento à demanda reprimida. 

Foi questionado inclusive as unidades credenciadas para "consultas em cardiologia adulto" através do "Programa MS Saúde - Mais Saúde, Menos Fila", o que a Sesau fez questão de esclarecer que tal atendimento não integra o rol dos procedimentos contemplados nesta ação referida. 

Para tentar aumentar o volume de atendimentos de consulta em cardiologia adulto, a Pasta apontou a preparação de uma parceria com o Hospital Evangélico, que renderia uma ampliação em 15 consultas mensais. 

Entretanto, enquanto as partes aguardam a renovação em trâmite junto da Vigilância Sanitária Municipal, como bem apontado pelo MPMS, há o agravamento do quadro clínico dos pacientes, o que evidencia o desequilíbrio entre oferta e demanda. 

Diante disso, a notícia de fato evolui para inquérito civil em 17 de setembro, sendo que a Pasta também está na mira do MPMS pelas possíveis falhas no atendimento de pacientes diabéticos através do Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que os profissionais endocrinologistas estariam em falta, assim como medicamentos essenciais ao controle da doença. 

Porém, esse segundo caso não aparece disponível para consulta do processo e consequente manifestação das partes. 

Na mira do MP

Vale lembrar que, essa não é a primeira vez que o Ministério Público levanta preocupação sobre a área da saúde em Campo Grande, uma vez que a falta de outros procedimentos essenciais já colocou a Pasta na mira do MPMS outras vezes. 

Como na denúncia de um paciente da rede pública que afirmou não ter conseguido realizar seus exames preventivos que estavam prescritos, como: Antígeno Prostático Específico (PSA) Total; Hormônio Tireoestimulante (TSH) e de sangue oculto nas fezes, por exemplo. 

Fundamentais para rastrear o câncer de próstata, disfunções da tireoide e neoplasias (crescimento anormal de células) intestinais, esses exames integram o rol dos procedimentos preventivos que são ofertados através do SUS. 

Conforme a promotora de Justiça, Daniella Costa da Silva, em nota divulgada pelo MPMS sobre o caso, o fato desses exames estarem indisponíveis compromete "diretamente a atenção básica à saúde e o diagnóstico precoce de doenças que afetam significativamente a população masculina", expõe o texto.

Segundo a Sesau, atrasos na importação somados ao recesso de fim de ano foram os responsáveis por gerar tal problema. 

 

PERÍCIA

Corpos de três vítimas de queda de avião no Pantanal serão trazidos para Campo Grande

Ao todo, foram quatro mortos, mas o corpo do arquiteto Kongjian Yu só será periciado com a presença da família que virá ao Brasil

26/09/2025 12h00

Kongjian Yu, Rubens Crispim Júnior, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Marcelo Pereira de Barros morreram no acidente aéreo

Kongjian Yu, Rubens Crispim Júnior, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Marcelo Pereira de Barros morreram no acidente aéreo FOTO: Reprodução

Na manhã desta sexta-feira (26), os corpos de três vítimas do acidente aéreo que matou quatro pessoas carbonizadas no Pantanal de Mato Grosso do Sul foram transferidos do Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), em Campo Grande. A quarta vítima foi o arquiteto chinês Kongjian Yu, mas em respeito a tradição chinesa, o corpo dele só será periciado com a presença da família que virá ao Brasil.

Além disso, os destroços da aeronave que caiu na Fazenda Barra Mansa, onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal, já foram retirados do local do acidente, após os trabalhos realizados pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que investiga o caso.

De acordo com as informações, foi necessária a transferência para a Capital para a realização de exames complementares. A identificação será feita por meio de exame de DNA, que depende da chegada dos familiares para coleta de material genético, tendo em vista que os corpos foram carbonizados.

Na quarta-feira (25), o filho do piloto esteve em Aquidauana para fornecer amostras de DNA, que serão comparadas com o material coletado do corpo da vítima. O exame de necropsia já foi realizado em três dos corpos.

VÍTIMAS

Ainda na noite de terça-feira (23), quando ocorreu o acidente, a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), confirmou as identidades das vítimas, sendo elas:

  • Marcelo Pereira de Barros (piloto e proprietário da aeronave);
  • Kongjian Yu;
  • Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz;
  • Rubens Crispim Jr.

CAIXA PRETA

O avião era um Cessna 175, fabricado em 1958, modelo que não dispõe de caixa preta, o que segundo a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil (Dracco), dificulta a investigação sobre as causas do acidente.

Normalmente, "caixa preta" do avião, é um conjunto de dois gravadores que registam dados técnicos do voo (FDR) e a conversa na cabine de comando (CVR),  informações que costumam ser primordiais para entender o que ocorreu nos momentos que antecederam a queda.

ESTELIONATO RELIGIOSO

MP investiga clínica que usa veneno de sapo contra dependência química

As investigações ainda apontam comercialização ilegal de substâncias como Ayahuasca e Ibogaína

26/09/2025 11h30

Organização investigada cobra sessão de reabilitação e promete resultado com uso de substâncias de comercialização ilegal

Organização investigada cobra sessão de reabilitação e promete resultado com uso de substâncias de comercialização ilegal Divulgação

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, divulgou na edição de hoje do diário oficial, a investigação de uma organização religiosa xamânica, a Oficina da Consciência, suspeita de violar os direitos dos consumidores, além de vendas ilegais de substâncias controladas e utilização de Kambô (veneno de sapo) para cura de dependência química.

Segundo o documento, existe e é divulgada a promessa de reabilitação, por meio do uso dessas substâncias, mas sem respaldo científico ou acompanhamento adequado, o que coloca em risco a integridade física e mental dos consumidores.

Além disso, constatada como uma organização religiosa, estaria agindo também sobre funcionamento irregular como centro de tratamento para dependência química, o que necessitaria de aprovação e licença para agir como tal.

A denúncia foi realizada anonimamente e apontou também a cobrança de valores entre 70 e 90 reais para sessões individuais com substâncias, que têm a venda proibida no Brasil, o que configura como comercialização ilegal.

Eram realizadas também cobranças para manter os pacientes internados e não só a comercialização ilegal, mas também o uso de alguma dessas substâncias são consideradas venenosas, como o Kambô, que é a secreção de rã.

Outras substâncias indicadas no documento, como a Ayahuasca, Ibogaína e Rapé, também são utilizadas em rituais, com duração aproximada de 5 horas e estão dentro da lei. Fundamentadas na liberdade de crenças e no direito à manifestação religiosa do artigo 5º, inciso VI da Constituição Federal de 1988. Além da Lei Nacional nº 11.3432, de 23 de agosto de 2006, que autoriza essa utilização.

Porém, a alegação é que no mesmo local em que a organização celebra sua religiosidade e realiza os rituais, há também o tratamento de desintoxicação.

Segundo o documento, é oferecida a pílula de ibogaína administrada no quarto do paciente internado mediante pagamento ou remuneração, o que os caracteriza como comunidade terapêutica acolhedora.

“De acordo com a legislação vigente, essas comunidades são instituições que utilizam como instrumento terapêutico a convivência entre os pares*, não oferecendo terapêutica que dependam de profissionais de saúde. São consideradas como serviços de interesse para a saúde, e não serviços de saúde. Tais estabelecimentos são regulamentados, do ponto de vista sanitário.”

Apesar disso, perante ao que diz respeito ao consumidor, “o acolhimento de dependentes químicos requer averiguações quanto a adequações de ordem sanitária e quanto a atendimento do previsto no Código de Defesa do Consumidor, que prioriza a prevenção de danos (art. 6º, inc. VI, CDC) e que estabelece ser direito básico dos consumidores, dentre outros, ‘a proteção da vida, saúde e segurança [...]’ (art. 6º, inc. I, CDC)”.

Assim, o caso encaminha-se para a Promotoria de Defesa do Consumidor, para investigar o "funcionamento desse centro, a legalidade da internação dos pacientes e riscos a saúde pública causados pela utilização indiscriminada" das substâncias no tratamento e sua venda, em que algumas são até proibidas comercialização no Brasil.

SUBSTÂNCIAS

Ayahuasca

Uma bebida enteogénica usada em rituais xamânicos, feita a base da combinação da videira Banisteriopsis caapi – também conhecido como Jagube, liana, Mariri, Yagé ou Caapi –, que é um cipó desidratado e misturado com outras plantas. Tem sua venda proibida e ilegal pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), desde 2010, por ser uma substância de uso controlado.

Kambô

Secreção da Rã-Folha-Gigante, encontrada na Amazônia. Também conhecida por ser utilizada para curar ferimentos ou queimaduras na pele de alguém. Apesar de sua utilização tradicional, sua comercialização é ilegal e proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2016, devido a sua composição tóxica e risco real à saúde.

Ibogaína

É o princípio ativo extraído da raiz da iboga produzida fora do Brasil. Possui efeitos alucinógenos e não existe avaliação e aprovação da Anvisa. Sua comercialização é proibida em território nacional desde 2006. A agência ainda explicita que não há confirmação de que a substância auxilia no tratamento de dependência em maconha e cocaína.

Rapé

É o pó extraído das folhas de tabaco, moído e torrado. Nesse caso, o uso é regulamentado e segue as normas de comercialização estabelecidas pela Anvisa.

*é a interação e o relacionamento entre pessoas de um mesmo grupo.

