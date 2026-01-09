Com 30% de defasagem educacional na cidade, escola em Corumbá tem vagas na modalidade EJA

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Escola Municipal Clio Proença, localizada em Corumbá, confirmou que vai ter 22 vagas disponíveis para matrícula na modalidade Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA), destinadas a pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade regular e desejam retomar sua trajetória educacional.

No município, há estimativa que ao menos 30% da população não tenha completado o ensino fundamental ou o ensino médio, o que representa mais de 30 mil pessoas, conforme cruzamento de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O atendimento para orientações e realização de matrículas ocorre na Secretaria Escolar da unidade de ensino durante todo o mês de janeiro. Os horários de atendimento são das 7h às 11h e das 13h às 17h.

O diretor da escola, Rooney dos Santos Souza, reforça que as iniciativas para combater a falta de formação educacional contribui para gerar oportunidades para os moradores da cidade.

"Educação transforma vidas. Retomar os estudos é sempre tempo de recomeçar. O EJA é uma oportunidade de retomada de estudos, valorização pessoal e ampliação de perspectivas, contribuindo para o desenvolvimento educacional e social da comunidade."

Além de comparecer presencialmente na escola, o interessado precisa levar documentos pessoais, veja quais são:

Documento oficial de identificação com foto (RG ou equivalente);

CPF;

Certidão de nascimento ou casamento;

Comprovante de residência atualizado;

Histórico escolar ou declaração de escolaridade (quando houver); e,

Foto 3x4 colorida.

Conforme o diretor da escola, a orientação para os futuros alunos é que eles apresentem na secretaria os documentos originais e também levem cópias, com isso o atendimento acaba sendo agilizado.

Outra questão envolve orientações para candidatos menores de 18 anos. Nesses casos, é obrigatória a presença do responsável legal no ato da matrícula, com apresentação desses documentos:

Documento de identificação do responsável legal;

Documento que comprove a responsabilidade legal (quando aplicável).

"A equipe da Secretaria Escolar está preparada para esclarecer dúvidas e orientar os interessados quanto a situações específicas, como ausência de histórico escolar ou necessidade de regularização documental", detalhou o diretor.

No caso da Escola Municipal Clio Proença, ela fica na rua João Bernardino Alves do Couto, s/nº, esquina com a Rua Ciríaco de Toledo, no bairro Nova Corumbá, Conjunto Guanã.