TRAGÉDIA

Carro tentou atravessar a rodovia quando foi atingido pelo veículo pesado, que jogou as vítimas contra um "guard rail" próximo ao posto da Polícia Militar Ambiental

Além da morte do casal, duas crianças foram socorridas e encaminhadas para Hospital Municipal de Miranda Reprodução/A Princesinha

Ainda no primeiro horário da manhã de hoje (28), mais um casal morreu após o veículo que estavam ser atingido por um caminhão na BR-262, no sentido Miranda/Anastácio, próximo do posto da Polícia Militar Ambiental (PMA).

Equipes do Corpo de Bombeiros de Aquidauana; Perícia e das polícias Rodoviária Federal e Civil atenderam essa ocorrência por volta de 07h30, conforme apurado pelo portal local A Princesinha News.

Informações preliminares apontam que as vítimas tratam-se de uma família, porém as identidades ainda não foram divulgadas. Testemunhas relataram a tentativa do carro de passeio de atravessar a rodovia, quando foi atingido pelo caminhão.

Com a força do impacto, o Volkswagen da família foi lançado violentamente contra um "guard rail" da rodovia, o que deixou a frente do veículo completamente destruída, fora o estrago onde o caminhão bateu.

Os que seriam responsáveis por essa família teriam ficado preso nas ferragens, morrendo no mesmo local do acidente. Ainda, duas crianças que estavam gravemente feridas foram encaminhadas direto para o Hospital Municipal de Miranda.

Fim de ano nas estradas

Ainda na última sexta-feira (22) a Polícia Rodoviária Federal desencadeou a Operação Natal, para reforço da fiscalização até depois desse feriado.

Conforme balanço, houve aumento de mortes nas estradas, com pelo menos oito óbitos atendidos em ocorrências pela corporação. Mesmo no primeiro dia da operação, um trecho da BR-163 marcou duas mortes após um gol prata capotar na saída para Caarapó.

Mortes também foram registradas no fim de semana, nas BRs

267 - no distrito Nova Casa Verde, em Nova Andradina;

- no distrito Nova Casa Verde, em Nova Andradina; 163 - entre o KM-569 e o KM- 627, que ligam Bandeirantes a Camapuã;

- entre o KM-569 e o KM- 627, que ligam Bandeirantes a Camapuã; 376 - no viaduto que dá acesso à usina Gadotti, entre Fátima do Sul e Dourados;

- no viaduto que dá acesso à usina Gadotti, entre Fátima do Sul e Dourados; 306 - em Chapadão do Sul, entre outras.

Nesse intervalo, entre os dias 22 e 25, a PRF registrou 146 condutores e/ou passageiros sem o cinto de segurança; 421 ultrapassagens indevidas e até mesmo o transporte indevido de crianças pelas rodovias, flagrado em 42 casos.



Já às 00h00 desta sexta-feira (29) começa a Operação Ano Novo, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que segue até 23h59min de segunda-feira (1 º de janeiro).

