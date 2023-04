Com 40 vagas para titulares, é prorrogado período de inscrições para Conselheiro Tutelar

A um dia da finalização do período de inscrições para o cargo de Conselheiro Tutelar em Campo Grande, o prazo foi prorrogado, conforme publicado de hoje (27), no Diário Oficial do município (Diogrande).

Com a decisão, a data final muda do dia 28 de março e passa a ser válida a data de 12 de maio de 2023.

São 40 vagas disponíveis para Conselheiro Tutelar de Campo Grande, com salário base fixado em R$ 5,946,00, equivalente ao Nível 15 inicial do Plano de Cargos e Carreira do município. Há, ainda, 80 vagas para suplentes.

Contudo, esse valor pode aumentar, considerando as escalas de plantões dos conselheiros. Segundo a Secretaria de Assistência Social (SAS), os servidores recebem R$ 354,00 por plantão, sendo possível realizar até 14 por mês.

Desse modo, caso seja possível realizar a totalidade de 14 plantões no mês, somando-se o salário base, o valor final pode chegar até a R$ 9.902,00.

Especificamente, haverá preenchimento de 5 vagas para membros titulares e 10 vagas para seus consequentes suplentes, com atendimento para 8 Conselhos. Os selecionados vão atuar na gestão de 2024/2027.

Entrega dos documentos para inscrição

Os documentos de inscrição serão recebidas no período de 06/04/2023 à 12/05/2023, em envelope lacrado, constando remetente e destinatário à Comissão do Processo de Escolha, que deverá ser encaminhado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/CMDCA no endereço; Rua Rui Barbosa, 691 - Vila Santa Dorotheia Campo Grande/MS, CEP: 79050-200.

A equipe de reportagem solicitou balanço sobre a quantidade de inscritos até o momento, mas, segundo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/CMDCA, esses números só serão divulgados ao final do fechamento das inscrições e abertura dos envelopes.

Requisitos para poder se inscrever:

Idade superior a vinte e um anos.

Residir no município há pelo menos 2 (dois) anos.

Possuir Diploma de nível superior.

Comprovar experiência na área da Infância e Adolescência mediante carta de apresentação de 03 (três) entidades registradas no CMDC.

Apresentação de documentação pessoal conforme especificado no edital.

Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Federal.

Além disso, os candidatos deverão realizar o processo de formação inicial, oferecido pelo CMDCA.

Os Conselheiros desempenham suas funções em 8 horas diárias. Os plantões noturnos, de finais de semana e feriados serão cumpridos por escala entre todos os conselheiros, sendo um membro de cada Conselho Tutelar, e todos atenderão à demanda do município todo.

Também é vedada a acumulação da função de Conselheiro Tutelar com qualquer outra atividade remunerada.

Mais detalhes sobre documentação exigida podem ser conferidos na publicação do Diário Oficial do dia 5 de abril de 2023.

Eleição

Os inscritos precisam cumprir todas as exigências e passar no curso de preparação da CMDCA, para então concorrer à eleição para o cargo.

Desse modo, o processo de escolha será efetivado por voto facultativo e secreto entre os cidadãos do Município que estejam quites com a Justiça Eleitoral.

Para votar, o eleitor deverá apresentar o Título de Eleitor e um documento oficial com foto que comprove sua identidade.