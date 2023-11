Cidades

Em Mato Grosso do Sul, 33,4 mil candidatos se inscreveram para realizar a avaliação

Mentalmente exausto, mas confiante pelo bom desempenho, o segundo dia de provas do Enem 2023, neste domingo (12), encerrou-se com os estudantes tranquilos em comparação com a prova de semana passada. Em Mato Grosso do Sul, foram 33,4 mil candidatos inscritos para as avaliações de humanas e exatas.

Com o celular em mãos e conversando com seus familiares, Ana Vitória, de 17 anos, que busca uma boa nota para cursar a faculdade de Direito, disse que a prova deste ano foi bem mais complicada em comparação ao ano passado, mas acredita no bom desempenho. “Ao contrário do ano passado, essa prova foi de muita informação. As questões de matemática estavam bem difíceis. Eu mesmo fui prestando mais atenção nas perguntas em que tinha mais facilidade e as mais difíceis fui deixando para o último”, detalhou.

Já Carolina Dieckmann, de 20 anos, que estava mentalmente cansada e sentada na calçada da Uniderp, passando as informações de como foi o desempenho para os seus familiares, disse que a prova foi bastante complicada, mas está confiante na nota final. “ Eu não sei dizer se fui bem na prova, mas ela estava bem cansativa por ser de muita informação nas questões e exatas. As provas de química teve muita interpretação e isso deixou ela bem mais cansativa. Confesso que as questões mais difíceis, chutei!”, disse a jovem.

Tranquilo com o desempenho de hoje, Gabriel Diorgenes, de 20 anos, acredita que não foi bem, mas está confiante com as questões de humanas na semana passada. “Fui mais ou menos hoje, calculei mal as questões. Acabei perdendo mais tempo nas perguntas mais complicadas e deixando as mais fáceis por último. Como busco uma vaga nos cursos de marketing, estou super tranquilo com a prova de hoje”, disse.

Enem 2023

Neste ano de 2023, foram 47.472 inscritos. Na primeira prova, teve abstenção de 29,5% dos candidatos, somando 14.004 candidatos. Conforme números, são esperados aproximadamente 33 mil inscritos neste ano.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foram aplicadas as avaliações em 41 municípios de Mato Grosso do Sul, em 114 locais de provas. No total, foram 57% (27.020) são isentos da taxa de inscrição e 43% (20.450) pagaram.