Com 83% de cobertura, 73,4 mil pessoas não quiseram ligação de esgoto na Capital

Implementação da rede de esgoto no Bairro Nova Lima; as obras seguem nos próximos meses para os bairros Itamaracá, Panamá, São Conrado e Lageado - Marcelo Victor

Campo Grande conta com mais de 83% de cobertura da rede de esgoto, o que representa pelo menos 814,7 mil pessoas atendidas pelos serviços de coleta e tratamento. No entanto, 73,4 mil habitantes da Capital ainda relutam em fazer a ligação com a rede de tratamento.

De acordo com a concessionária de abastecimento Águas Guariroba, apesar de o serviço estar disponível, hoje são 23.832 residências não conectadas à rede de esgoto. Atualmente, a cidade conta com 261.978 domicílios atendidos pela coleta e o tratamento de esgoto.

Importante para a qualidade de vida e desenvolvimento da sociedade, o gerente de Qualidade e Meio Ambiente da Águas Guariroba, Fernando Garayo, destacou que a saúde é o principal fator de mudança na vida de quem conta com saneamento básico.

Segundo Garayo, quando há água potável e coleta de esgoto na residência, uma série de doenças de veiculação hídrica, que são causadas pela presença de microrganismos na água, são evitadas. Esse fator foi comprovado, inclusive, com a redução das taxas de internação por doenças diarreicas na Capital.

“Em 2003, a cobertura da rede de esgoto era de apenas 19%, e, nesse período, quando analisamos os dados do Sistema Único de Saúde [SUS], verificamos que tínhamos uma taxa de 157 internações por doenças diarreicas para cada 100 mil habitantes. Atualmente, com 83% de cobertura, temos 14 internações a cada 100 mil habitantes”, salientou o gerente de Qualidade e Meio Ambiente da Águas Guariroba.

A cidade conta, ainda, com o índice de cobertura de água universalizado. Isso significa que mais de 98% de Campo Grande possui acesso à rede de água.

Para que se tenha a universalização do saneamento básico, é necessário que a cobertura da área urbana com o serviço de esgoto em execução seja de 92% a 95%. De acordo com o novo marco legal do saneamento básico, as cidades devem alcançar a universalização do setor até 2033.

EXPANSÃO

Mais de 20,4 quilômetros de rede de esgoto já foram implantados desde o início deste ano pelo programa de saneamento da Águas Guariroba, o Campo Grande Saneada.

Conforme a concessionária, até o fim do ano, devem ser implementados na Capital cerca de 150 quilômetros de rede de esgoto, beneficiando mais de 16 mil famílias.

Seguindo o cronograma do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município, os bairros Nova Lima, North Park e Jardim Centenário foram os primeiros a receber as obras.

A partir deste mês, as obras seguem para outros bairros, como Itamaracá, Panamá, São Conrado, Lageado e Tiradentes. Além da ampliação da rede de esgoto nos bairros de Campo Grande, a Águas Guariroba também está concluindo as obras de instalação de mais de 5 mil metros de tubulação e extensão de um interceptor na região Lagoa.

O interceptor é uma tubulação de grande diâmetro que integra o sistema de esgotamento sanitário e auxilia no controle do fluxo que recebe das linhas principais, direcionando-o para as estações de tratamento. A obra beneficiará os moradores da região do Coophavila II, do Jardim Batistão e do Tijuca.

RANKING DE SANEAMENTO

O Instituto Trata Brasil, em parceria com a GO Associados, apresentou nesta semana a 15ª edição do ranking do saneamento, com foco nos 100 maiores municípios do Brasil.

O relatório, referente ao ano de 2021 e publicado pelo Ministério das Cidades, faz uma análise dos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

Conforme o levantamento, Campo Grande subiu duas posições, passando de 28º, em 2020, para 26º melhor município no ranking de saneamento básico, em 2021.

Em relação ao Indicador de Ligações de Água (ILA), a Capital faz parte dos 46 municípios que obtiveram ILA de 100% entre 2020 e 2021. Campo Grande também se destaca entre os municípios com a menor perda de água durante a distribuição na rede.

O Indicador de Perdas na Distribuição (IPD) aponta que a Cidade Morena tem uma taxa de IPD de apenas 19,74%, enquanto a média nacional é de 36,51%.

Campo Grande está atrás apenas dos municípios de Nova Iguaçu (7,90%), Santos (15,94%), Taboão da Serra (17,42%) e Goiânia (19,50%) nos índices de perdas de água.

Nas perdas volumétricas de água, apenas quatro capitais demonstraram valores inferiores a 216 l/ligação/dia, patamar de excelência, segundo a Portaria nº 490/2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional. São elas: Aracaju (SE), com 177,77 l/ligação/dia, Palmas (TO), com 161,48 l/ligação/dia, Campo Grande, com 116,89 l/ligação/dia, e Goiânia (GO), com 113,45 l/ligação/dia.

Conforme o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, a empresa tem trabalhado para melhorar os serviços de saneamento básico na cidade e o avanço no ranking de saneamento é muito importante para a população.

“Avançamos duas posições no ranking, e isso significa que estamos conseguindo levar saneamento e, principalmente, saúde para a população de Campo Grande. O saneamento básico é fundamental para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou Oliveira.

Assine o Correio do Estado