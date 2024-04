Agentes da PF encontram cocaína avaliada em R$4 milhões em fundo falso de caminhão

FAUNA SUL-MATO-GROSSENSE

Pacus, tambaquis, piraputangas e cascudos percorreram 300 quilômetros de Bonito a Campo Grande

Após fechamento do Aquário de Bonito, aproximadamente mil peixes foram transportados para o Bioparque Pantanal.

Pacus, tambaquis, piraputangas e cascudos percorreram 300 quilômetros de Bonito a Campo Grande em um caminhão do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

Foram quatro viagens entre Bonito-Campo Grande, sendo que cada trajeto durou cinco horas e foi realizado no período noturno.

Peixes sendo retirados do Aquário de Bonito. Foto: Divulgação

Eles foram transportados em reservatórios, isopores e tanques abastecidos com oxigênio, de madrugada, para proteção térmica dos bichos.

Ao chegarem no Bioparque, em Campo Grande, foram encaminhados para quarentena, período de cuidados especiais e adaptação até serem transferidos para tanques de exposição.

Após 16 anos de funcionamento, o Aquário de Bonito foi fechado definitivamente em 2024. Ao Correio do Estado, o proprietário do ponto turístico, Tiago Perez, afirmou que os motivos do fechamento são burocracia de documentação/licenças de Meio Ambiente e falta de profissionais (biólogos e médico veterinários) especializados na área.

"A gente tinha antigamente uma licença de aquicultura de ornamentação. E aí, a partir de 2019, o Imasul, ele mudou a nossa licença para zoológico, aquário zoológico. E isso tem dificultado muito nosso trabalho aqui. Porque sendo zoológico, aumenta muito a burocracia de documentação e de obrigações burocráticas que com o passar do tempo foi ficando cada vez mais difícil a gente seguir. Porque a gente precisa de um responsável técnico biólogo e precisa de um responsável técnico de veterinária. E essa mão de obra em questão de aquário é uma coisa muito específica. Não é qualquer biólogo ou veterinário que vai fazer esse trabalho. Então a gente está com muita dificuldade de conseguir esses responsáveis técnicos de biologia e de veterinária que sejam especializados em zoológicos e aquários", explicou.

BIOPARQUE PANTANAL

O Bioparque Pantanal está localizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

O horário de funcionamento é de 8h30-12h e de 13h30-17h30 de terça-feira à sábado e de 8h30-14h30 aos feriados. É preciso agendar a visita neste site .

É, atualmente, o maior aquário de água doce do mundo; maior aquário público do Brasil; maior laboratório de pesquisa da ictiofauna neotropical do mundo e o único aquário do Brasil com controle de acessos e gerenciamento de sistemas automatizado.

O completo tem 19 mil m² de área construída, cinco milhões de litros de água, 42 mil animais, 180 espécies e 239 tanques. As despesas do Bioparque somam R$ 1,2 milhão mensais.

O local começou a ser construído em maior de 2011, na gestão do ex-governador André Puccinelli (MDB) e foi inaugurado em 28 de março de 2022, no mandato do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

O complexo de águas completou dois anos de funcionamento nos últimos dias, com visitas dos 79 municípios de MS, 27 estados brasileiros e 129 países.

Foram 11 anos, 13 licitações e três mandatos de governo até conclusão da obra. O valor total investido foi de R$ 230 milhões, de acordo com Azambuja.