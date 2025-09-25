Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Com alvo em Campo Grande, operação bloqueia R$ 21 milhões do tráfico de drogas

Foram expedidos 64 mandados de busca e apreensão, 39 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de prisão temporária em dez estados

Alison Silva

Alison Silva

25/09/2025 - 08h15
Com alvo em Campo Grande, uma megaoperação nacional deflagrada nesta quinta-feira (25) cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão em diversos locais do país, ação coordenada pela pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás (FICCO/GO) que bloqueou R$ 21 milhões em bens e contas bancárias dos investigados..

Ao todo, foram expedidos 64 mandados de busca e apreensão, 39 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de prisão temporária em dez unidades da federação, incluindo Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná, Pará, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso e o Distrito Federal.

Ao todo, mais de 400 agentes participaram da operação, incluindo policiais federais, civis, militares, penais estaduais e a Polícia Penal Federal, com apoio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

A operação mirou membros de uma organização criminosa, cujas funções iam desde a liderança central e setor financeiro até responsáveis por disciplina interna, logística e distribuição.

Chamada de Operação Corrosão, a ação foi uma ofensiva contra o tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes correlatos.

Cabe destacar que o Mato Grosso do Sul exerce papel estratégico na rota do tráfico de drogas, funcionando como um dos principais pontos de entrada e escoamento de entorpecentes oriundos da fronteira.

Saiba*

A FICCO/GO, responsável pela operação, é formada por representantes da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Penal e da SENAPPEN, e atua de forma integrada no combate a organizações criminosas em Goiás e regiões com conexão direta às facções que operam no estado.

 

MATO GROSSO DO SUL

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'

Prazo de recursos para essa etapa fica aberto até 23h59 min de amanhã (26), com o resultado da prova objetiva marcado para 1° de outubro

25/09/2025 09h47

Dos mais de 27 mil inscritos e 21.422 que realizaram as provas, Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul agora conta com apenas 3.408 candidatos na disputa pelas 400 vagas

Dos mais de 27 mil inscritos e 21.422 que realizaram as provas, Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul agora conta com apenas 3.408 candidatos na disputa pelas 400 vagas Gerson Oliveira/Correio do Estado

Nesta quinta-feira (25), por meio do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Administração (SAD) publicou o resultado do Concurso Público da Polícia Civil, que somou 84% dos participantes entre "reprovados e ausentes" e somente 3,4 mil aprovados entre os mais de 21 candidatos na disputa. 

Esse concurso público, para provimento dos cargos de Escrivão e Investigador de Polícia Judiciária - como bem acompanhou o Correio do Estado - somou 27 mil inscritos, antes de serem aplicadas as provas no domingo de 14 de setembro. 

Após essa etapa, já foi possível observar uma leve queda na concorrência entre as 400 vagas, tendo em vista que apenas 21.422 candidatos acabaram realizando as provas para terem a chance de alcançar um salário inicial de R$ 6.569,53.

Agora, conforme documento assinado pelo titular da SAD, Frederico Felini; pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Antônio Carlos Videira) e pelo delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, a relação de reprovados e ausentes soma mais de 18 mil candidatos, sendo: 

  • 12.916 - reprovados
  • 5.098 - ausentes

Há uma série de pontos e datas as quais os candidatos precisam estar atentos, como os 60 dias a partir da publicação do edital para consulta individual das "folhas de respostas" e dos boletins de desempenho nas provas objetivas, que ficam disponíveis no Portal do Instituto Avalia pelos próximos dois meses. 

Além disso, há a possibilidade de interpor recurso quanto ao resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva, "por desconformidade da marcação do gabarito com o resultado preliminar apresentado", como cita o edital, o que precisa ser protocolado em formulário próprio disponível no mesmo portal. 

Para essa etapa de recursos há um prazo específico, que dura apenas dois dias, portanto vai desta quinta-feira (25/09) até 23h59min de sexta-feira (26).

"Após as 23 horas e 59 minutos do dia 26/09/2025, o sistema de interposição de recursos será fechado, ficando o candidato, a partir desse horário, impossibilitado de apresentar eventuais recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva. " frisa o edital de resultado publicado hoje. 

Ou seja, dos mais de 27 mil inscritos e 21.422 que realizaram as provas, sem esses mais de 18 mil reprovados e ausentes o Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul agora conta com apenas 3.408 candidatos na disputa pelas 300 vagas para investigador e outras 100 para escrivão. 

Próximas etapas

  • 25 e 26 de setembro: envio dos recursos contra o resultado preliminar.
  • 1º de outubro: resultado da prova objetiva.

Aprovados na prova objetiva

  • 15 de outubro| convocação para envio de documentos. 
  • 15 a 22 de outubro| prazo para envio de documentos.
  • 15 de outubro| convocação para avaliação psicológica.
  • 26 de outubro| avaliação psicológica.
  • 12 a 14 de novembro| exames médico-odontológicos.

Após serem aprovados nas etapas de exames médicos, os candidatos seguem para o Teste de Aptidão Física (TAF), com aplicação prevista para acontecer entre os dias 22 e 23 de novembro, com o resultado preliminar saindo cerca de quatro dias depois, em 27 deste penúltimo mês em questão. 

Com isso, a classificação preliminar deve sair apenas no último mês de 2025, marcada para 11 de dezembro, conforme previsto em edital, com prazo para recursos que deve se estender a partir de então até o dia 12. 

 

A versão final está marcada para o dia 17, classificação essa que define quem será convocado para o Curso de Formação, que abrirá o prazo para matrículas online de 17 a 22 de dezembro.

Com no mínimo 600 horas/aula, esse curso acontece de 20 de janeiro a 15 de maio de 2026, na Academia de Polícia Civil (Acadepol), em Campo Grande.

 

SUCESSIONE

Cúpula que comandaria jogo do bicho volta para a cadeia após decisão da Justiça

Há 3 meses, juíza tinha revogado a prisão dos investigados, mas a decisão foi revogada sob justificativa de gravidade dos alvos

25/09/2025 09h30

Mesmo com prisões, jogo do bicho ainda é fácil de ser encontrado

Mesmo com prisões, jogo do bicho ainda é fácil de ser encontrado Foto: Gerson Oliveira

Três meses após serem soltos pela Justiça, cinco réus vão voltar para a prisão por envolvimento no jogo do bicho em Campo Grande. Eles foram alvo de investigações durante as três fases da Operação Successione, entre o fim de 2023 e início de 2024.

Na terça-feira, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça decidiu por restabelecer as prisões dos investigados por unanimidade, depois do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) apresentar um recurso interposto contra a decisão judicial feita em junho, que havia determinado a liberdade aos cinco em junho.

Conforme o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), um dos personagens estava foragido desde quando as operações contra a organização criminosa foram realizadas. Como ele está em tratamento de um câncer, foi determinado que a pena seja cumprida em prisão domiciliar.

Jonas Hass Silva Júnior, desembargador-relator, afirmou que decidiu por acatar o recurso do Gaeco pela gravidade concreta dos crimes e a periculosidade dos acusados, visto a suposta participação em ações com armas de fogo e a chance deles voltarem a cometer delitos. Também sob essa ótica, os demais desembargadores da Câmara também seguiram o relator.

Voltarão à prisão Gilberto Luiz dos Santos (major reformado da Polícia Militar e ex-assessor parlamentar do deputado estadual Neno Razuk, do PL), Manoel José Ribeiro (sargento aposentado da PM e também ex-assessor parlamentar do deputado estadual Neno Razuk), José Eduardo Abdulahad (empresário de Ponta Porã), Wilson Souza Goulart e Valnir Queiroz Martinelli.

Como observado, dois dos cinco acusados trabalhavam no gabinete do parlamentar Neno Razuk. Ao Correio do Estado, André Borges, advogado do deputado estadual, prestou esclarecimentos sobre a nova determinação de prisão de Gilberto Luiz dos Santos e Manoel José Ribeiro.

“A liberdade foi garantida no momento adequado pela então juíza do processo. Haverá recurso para restabelecer o direito de responder ao processo em liberdade”, disse.

OPINIÃO CONTRÁRIA

Em conversa com a reportagem, o advogado da defesa de José Eduardo Abdulahad, Rhiad Abdulahad, disse que respeita a decisão, mas a considera excessiva e sem fundamentação concreta, além de afirmar que a nova ordem vai contra uma liberdade que já havia sido imposta pela Justiça há três meses.

“[A decisão] restabelece prisões preventivas com base apenas na gravidade dos fatos, sem indicar risco atual. Ressalta-se que os acusados já haviam obtido liberdade em primeira instância e não houve fato novo que justificasse a reversão, ferindo princípios como a contemporaneidade e a razoável duração do processo”, reforça o advogado.

Rhiad também afirma que a defesa vai recorrer da decisão e que vai ingressar com o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, caso seja necessário, no Supremo Tribunal Federal (STF), “buscando a liberdade ou a aplicação de medidas cautelares diversas”, segundo ele.

“O pedido liminar em Habeas Corpus pode ser apreciado em poucos dias ou semanas. O mérito será julgado por órgão colegiado do STJ”, explica Rhiad Abdulahad ao Correio do Estado.

FASES

Em outubro de 2023, antes das fases da Succession, a Polícia Civil fez uma apreensão de 700 máquinas da contravenção, semelhantes a máquinas de cartão utilizadas diariamente em qualquer comércio, sendo facilmente confundidas.

Como já mencionado nesta reportagem, as prisões foram desencadeadas a partir da deflagração das fases da Operação Succession, que começou no dia 5 de dezembro de 2023. Na ocasião, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Foi nesta fase que os ex-assessores parlamentares de Neno Razuk foram pegos.

Duas semanas depois, no dia 20 de dezembro, foi deflagrada a segunda fase da operação, com o cumprimento de 12 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. Ela foi realizada após investigações do Gaeco apontarem que a organização criminosa continuou na prática do jogo do bicho, além de concluírem que policiais militares também atuavam nesta atividade.

No dia 3 de janeiro do ano passado, chegou a vez da terceira fase da operação, com mais dois envolvidos presos pela contravenção na Capital.
A disputa pelo controle do jogo ilegal em Campo Grande se intensificou após a prisão de Jamil Name

Jamilzinho, durante a Operação Omertá, em 2019, que eram apontados pelas autoridades como os donos do jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. 

Quatro anos depois, Jamil Name Filho foi condenado a 23 anos de reclusão, após um julgamento de três dias.

Saiba

Nas investigações, o deputado estadual Neno Razuk também foi apontado como um dos chefões do jogo do bicho de Campo Grande. Segundo seu advogado, as audiências acabaram há dois meses e, neste momento, estão aguardando a sentença do parlamentar.

