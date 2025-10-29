Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Operação Libertas

Com alvos em MS, operação resgata quase 800 animais silvestres e prende 18 pessoas

Em todo estado, foram vistoriados 35 locais em Campo Grande, Bataguassu, Batayporã e Ivinhema

Alison Silva

Alison Silva

29/10/2025 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Com alvos em Mato Grosso do Sul, uma megaoperação nacional contra o tráfico de animais silvestres resgatou quase 800 bichos retirados ilegalmente da natureza e prendeu 18 pessoas (7 preventivamente e 11 em flagrante) nesta quarta-feira (29). 

O objetivo foi desmantelar redes criminosas envolvidas na captura, transporte e venda de animais silvestres, principalmente aves dos biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, algumas ameaçadas de extinção.

No Estado, equipes do Instituto de Meio Ambiente de MS (Imasul) e da Polícia Militar Ambiental (PMA) vistoriaram 35 locais em Campo Grande, Bataguassu, Batayporã e Ivinhema.

Entre os 116 mandados cumpridos em todo o país, os agentes apreenderam armas, veículos, dinheiro, documentos falsificados, celulares e centenas de gaiolas. Espécies como papagaios, trinca-ferros, coleirinhos, tucanos e até quelônios e gatos de bengala foram encontradas em condições precárias, destinadas a feiras clandestinas e ao comércio irregular.

Uma ave curió foi apreendida, um filhote ficou sob guarda do criador como fiel depositário e foi aplicada uma multa de R$ 500. As fiscalizações também resultaram em cinco notificações por irregularidades como manutenção de aves exóticas sem nota fiscal e falta de comunicação de óbito de animal.

Os animais resgatados esão encaminhados para centros de reabilitação do Ibama e de órgãos estaduais. Após tratamento veterinário, os que recuperam condições de sobrevivência serão devolvidos à natureza, enquanto os demais devem permanecer em criadouros conservacionistas ou zoológicos autorizados.

Impactos

A promotora Luciana de Paula Imaculada, do MPMG, destacou que a operação é “uma resposta contundente do Estado para proteger nossa fauna, essencial para o equilíbrio ambiental”.

Já Juliana Ferreira, diretora-executiva da Freeland Brasil, reforçou que o combate ao tráfico de fauna é também uma questão de saúde pública e governança ambiental. “Essa ação integrada demonstra o compromisso sério do Ministério Público brasileiro com o enfrentamento ao tráfico de fauna silvestre, um crime que causa sofrimento a milhões de animais e ameaça espécies inteiras”, afirmou.

Coordenada nacionalmente pelo promotor Luciano Loubet, presidente da Abrampa e coordenador do Núcleo Ambiental do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a Operação Libertas reforça o papel dos órgãos de controle na repressão ao comércio ilegal de animais e na proteção da biodiversidade brasileira.

*Saiba 

Batizada de Operação Libertas, a ação mobilizou Ministérios Públicos, Polícias Ambientais e órgãos de fiscalização de  Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Paraná e outros estados.

A operação foi coordenada pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa) e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com apoio da Freeland Brasil e financiamento do Escritório de Assuntos Internacionais sobre Narcóticos e Aplicação de Lei dos Estados Unidos (INL).

Assine o Correio do Estado

Disputa por herança

Suspeito de matar pai por herança bilionária é preso em MS

Apontados por arquitetar o assassinato de Jefferson Cury, de 83 anos, os dois filhos do bilionário foram presos, um no Estado e outro no interior de São Paulo

29/10/2025 17h22

Compartilhar
Fazendeiro de 83 anos, morto durante uma emboscada em novembro de 2023, em Quirinópolis (GO)

Fazendeiro de 83 anos, morto durante uma emboscada em novembro de 2023, em Quirinópolis (GO) Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

Em ação conjunta com a Polícia de Goiás, Eduardo Alves Cunha, de 55 anos, suspeito de arquitetar a morte do pai, foi localizado e preso no Rancho do Colin, em Coxim, município localizado a 253 quilômetros de Campo Grande.

Nessa operação, foram presos os dois filhos, o afilhado e outros três suspeitos pelo assassinato de Jefferson Cury, de 83 anos. A investigação aponta que os filhos e o afilhado planejaram a morte do pai pela herança estimada em R$ 1 bilhão.

O idoso, de 83 anos, foi assassinado em novembro de 2023, próximo a uma de suas fazendas, em Quirinópolis (GO). Segundo o portal Mais Goiás, os filhos queriam a parte da herança da mãe, que morreu em 2016.

De acordo com o delegado titular da investigação, Adelson Candeo, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Goiás, o irmão Fernando Alves Cury foi preso em Barretos (SP).

Eduardo, preso em Coxim, foi localizado enquanto pescava.

O delegado disse que os filhos ameaçaram o pai até receberem parte da herança, o que corresponde a R$ 169 milhões para cada um.

“Eles não demonstravam respeito nem preocupação com o bem-estar do pai. E não é nem de forma indiferente, não, eles tratavam o pai com ódio mesmo. Era cheio de ameaças e gritos a todo tempo, sempre exigindo dinheiro”, disse o delegado ao Mais Goiás.

Crime

O fazendeiro seguia de carro para a propriedade rural acompanhado do advogado, em 28 de novembro de 2023, em Quirinópolis (GO), quando foram vítimas de uma emboscada.

Jefferson Cury, de 83 anos, teve o carro alvejado por dois homens. Ele foi atingido por um dos disparos e morreu no local. O advogado, de 41 anos, atingido de raspão na cabeça, na mandíbula e na mão esquerda, deu entrada no hospital com vida.

Ele ficou em coma por alguns dias. O ataque resultou em sequelas graves, segundo aponta a investigação.

Os suspeitos são os filhos e o afilhado do empresário, além de um corretor de imóveis.

Motivação

Segundo a investigação, a vítima iria mudar o testamento e, com isso, a distribuição do patrimônio. Ele pretendia transferir os bens para uma holding, empresa responsável por administrar o patrimônio da família.

Com a mudança, os filhos não receberiam o dinheiro de forma direta. A polícia acredita que o novo testamento foi visto pelos filhos como uma ameaça financeira e, por isso, eles teriam orquestrado a morte do pai antes da alteração ser formalizada.

Assine o Correio do Estado

 

 

Trabalho escravo

Mais de cem pessoas são resgatados de condições análogas à escravidão no Estado

Com ajuda de drones, fiscalizações do MTE identificaram casos em 12 municípios

29/10/2025 17h15

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Entre janeiro e outubro deste ano, 104 pessoas foram resgatadas de serviços análogos à escravidão. As atuações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ocorreram em 13 propriedades rurais em diferentes municípios.

Os resgates ocorreram em Anastácio, Bonito, Caracol, Camapuã, Coxim, Corumbá, Deodápolis, Itaquiraí, Maracaju, Nova Andradina, Paraíso das Águas e Porto Murtinho. Na maioria dos locais, os trabalhadores foram encontrados vivendo em alojamentos precários, dormindo no chão, sem acesso a água potável e utilizando banheiros improvisados em condições insalubres.

Foto / Divulgação

Dos 104 trabalhadores resgatados, 71 eram paraguaios e 15 menores de idade. Eles atuavam em atividades como pecuária, limpeza de pastagens, construção de cercas, manejo de rebanho, colheita de mandioca e produção de carvão vegetal.

Segundo o Superintendente Regional do Trabalho, Dr. Alexandre Cantero, o combate a esse tipo de crime exige vigilância constante e cooperação entre os órgãos públicos. 

“O trabalho análogo à escravidão é uma chaga que ainda persiste e exige de nós uma atuação firme e contínua. Cada trabalhador resgatado representa uma vida restituída à dignidade, um passo a mais na construção de um mundo do trabalho justo e humano”, afirmou Cantero.

Ele ressaltou ainda que, apesar da gravidade dos casos, os números indicam uma redução em relação a 2024, quando 130 trabalhadores foram resgatados em 15 propriedades rurais. 

“A diminuição nos números não deve ser vista como motivo de comemoração, uma vez que o ano ainda não terminou e as fiscaliações continuam. Nosso compromisso é com o trabalho decente e com a erradicação definitiva dessa prática criminosa”, destacou o superintendente.

Em 2023, 87 trabalhadores foram resgatados, incluindo cinco menores de idade, o que demonstra que o problema é recorrente e demanda atuação permanente. O MTE segue realizando fiscalizações, campanhas educativas e ações integradas com outros órgãos para prevenir novas situações de exploração e garantir a reintegração social das vítimas.

Drones 

As operações contaram também com o uso de tecnologia para auxiliar na localização das propriedades. Segundo o auditor-fiscal Antônio Parron, três drones foram utilizados nas ações deste ano, ajudando as equipes a identificar alojamentos escondidos em áreas de difícil acesso.

Foto / Divulgação

“Os drones permitem uma visão aérea das propriedades e ajudam a localizar locais de confinamento que muitas vezes são ocultos em meio à vegetação ou longe das sedes das fazendas. Essa tecnologia tem se mostrado fundamental para otimizar o tempo das equipes e garantir a segurança dos auditores durante as operações”, explicou Parron.

Trabalho infantil

Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego como parte da Semana de Combate ao Trabalho Infantil mostram que 6.372 crianças e adolescentes foram retirados de situações de trabalho ilegal entre 2023 e abril de 2025. Apenas em 2023, foram 2.564 casos identificados; em 2024, o número aumentou para 2.741.

A maioria das vítimas era do sexo masculino (74%), com as meninas representando 26% dos casos. A faixa etária mais afetada foi de 16 a 17 anos, com 4.130 adolescentes envolvidos em atividades classificadas como prejudiciais ao desenvolvimento físico, psicológico e social. Também foram identificadas 791 crianças com até 13 anos, faixa etária em que qualquer tipo de trabalho é proibido por lei.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria
Tempo

/ 2 dias

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

2

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira
SERVIDOR PÚBLICO

/ 2 dias

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

3

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026
Crime organizado

/ 14 horas

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3524, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3524, terça-feira (28/10)

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?