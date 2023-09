Moradores de Campo Grande faturaram novamente um prêmio na Mega-Sena. Na noite deste sábado (24), duas pessoas realizaram apostas distintas em uma mesma lotérica da Capital e levaram juntos mais de R$200 mil no rateio da quina e da quadra.



Prevendo 5 das 6 dezenas, o sortudo que passou perto de ficar milionário fez a quina e faturou R$148.930,84, enquanto outro acertou quatro números e ganhou quase R$75 mil, totalizando juntos R$223.396,26. No prêmio principal, um único apostador de Mato Grosso levou mais de R$40 milhões.



Segundo informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal, o jogo que levará os quase R$150 mil para casa na Capital, foi realizado na lotérica Via da Sorte Loterias, localizada na Avenida Mato Grosso, no Bairro Carandá Bosque.



Entre as seis dezenas sorteadas, sendo 05 -16 – 38 – 42 – 43 - 48, mais um sortudo de Campo Grande levará uma boa quantia em dinheiro. Registrada também na Via da Sorte Loterias, em formato simples e aposta única, o ogador fez a quadra acertando 4 números com prêmio de R$74.465,42 e ainda mais 56 apostas que faturaram R$1.133,90 cada uma.



No âmbito nacional, o morador de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso acertou sozinho as 6 dezenas sorteadas, fazendo dele o novo milionário do País. O prêmio total que estava acumulado a ser pago é de R$40.431.445,42 no concurso de número 2.636 da Loteria Federal.



PRÓXIMO SORTEIO

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira (26). O prêmio está estimado em R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 18h no horário de Mato Grosso do Sul, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.