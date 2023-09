Apesar dos esforços do Ministério da Saúde para normalizar os índices de cobertura vacinal em crianças e adolescentes, conforme o PNI (Plano Nacional de Imunização). Em Mato Grosso do Sul, o cenário está longe do ideal de 95% de imunizados. A maioria das vacinas não chega a 40% de cobertura vacinal, entre as idades de 0 a 15 anos.

O cenário é confirmado na capital, onde as vacinas de base, que logo após o nascimento já entram no calendário da primeira infância, estão extremamente baixas. A BCG tem apenas 37,65% de cobertura, a VIP 26,95%, febre amarela 27,62% e pentavalente 26,73%.

Divulgação/Sesau

Vacinas de campanha anual e de doenças já erradicadas também estão abaixo do ideal, como o imunizante contra o sarampo (20,80%), contra a pólio (43,40%) e contra a Influenza (46,01%).

Divulgação/Sesau

Entre os obstáculos está a falta de busca ativa do público-alvo não imunizado, que são crianças e adolescentes em fase escolar. Segundo os pais, falta preparo nas salas de vacina e um horário de atendimento estendido, para que possam levar os filhos.

“O atendimento nas salas de vacinação é muito variável, o humor do atendente é que deixa a desejar às vezes. O horário também não é viável, é limitado e, para quem trabalha ou estuda, é necessário fazer certo malabarismo”, comenta a servidora pública, Shislaine Vieira.

A advogada Camila Zanetti conta que foi intimada pelos profissionais de saúde ao procurar uma unidade básica para atualizar a vacinação de suas duas filhas.

“A vacinação das minhas filhas não está em dia e uma das razões é porque fui com a carteirinha em atraso e me colocaram numa sala com a assistente social. Levei uma bronca e ainda me ameaçaram com conselho tutelar. Então estou atualizando vagarosamente na rede privada”, relata.

O mesmo ocorreu com a bióloga, Irene Demetrescu, ela diz que queria dar um intervalo entre as vacinas em atraso, mas a UBS se negou. “Quando fui vacinar minha filha em Campo Grande, fizeram terrorismo com a gente por causa de quatro vacinas em aberto.”.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau/CG),reiterou que além de manter mais de 70 locais de vacinação abertos durante a semana durante, todos os dias, realiza plantões aos sábados, domingos e feriados em algumas unidades e locais de grande circulação.

“O município tem realizado o trabalho de busca ativa em escolas com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, sobretudo entre o público infanto-juvenil. Além de plantões em shoppings, supermercados e praças.”.

Campanha de Multivacinação

A Secretaria Estadual de Saúde (SES/MS) reforça que quem tem filhos de até 15 anos de idade deve levá-los ao posto de saúde para verificar se tem alguma vacina atrasada. A Campanha de Multivacinação acontece até o dia 23 de setembro, nos 79 municípios do estado.

Confira as vacinas que serão disponibilizadas:

Para crianças

BCG; Hepatite B; Rotavírus humano (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV); Hepatite A (HA); Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Difteria, Tétano (dT); Papilomavírus humano (HPV); Varicela; Pneumocócica 23-valente (Pncc 23*), vacina indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade.

Para adolescentes menores de 15 anos

Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada); Pneumocócica 23-valente (Pncc 23), vacina indicada para população indígena.

Dia D

Neste sábado (16), acontece o Dia D da Campanha de Multivacinação nos 79 municípios sul-mato-grossenses. Em Campo Grande, a ação acontece na Praça Ary Coelho, região central da Capital, das 8 horas às 11 horas.

Conforme dados do Ministério da Saúde, no estado a cobertura vacinal da hepatite B em crianças, em 2022, foi de apenas 77,4%. Quanto à vacina de febre amarela, a cobertura em 2032 ficou em 71,3%.

Cabe destacar que para ajudar nas ações de busca ativa, o Ministério afirmou que serão destinados R$ 2,4 milhões para as ações de multivacinação nos municípios sul-matogrossenses e outros R$ 241,3 mil serão destinados ao estado.

Microplanejamento

As equipes do Ministério da Saúde vão percorrer todo o Brasil em oficinas com gestores e lideranças locais. O microplanejamento tem o objetivo de apoiar os estados e municípios na sistematização para operacionalização das estratégias de vacinação.

, de acordo com as realidades locais. As ações de microplanejamento foram antecipadas no Rio Grande do Norte, Amazonas, Acre e Amapá para a realização da multivacinação nos municípios desses estados, considerando sua situação epidemiológica. Os quatro estados foram piloto para a implementação da iniciativa.

Entre as estratégias que podem ser adotadas com o microplanejamento pelos municípios, estão: A realização do Dia D de vacinação, busca ativa de não vacinados, vacinação nas escolas, intensificação da vacinação em áreas indígenas, entre outros.

